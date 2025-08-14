A fost aleasă cea mai frumoasă plajă din lume. Unde e și cum arată. VIDEO

A fost aleasă cea mai frumoasă plajă din lume. Unde e și cum arată. Ascunsă între stânci abrupte și ape de un turcoaz hipnotizant, Cala Goloritzé, din Sardinia, Italia, a fost declarată cea mai frumoasă plajă din lume în topul The World’s 50 Best Beaches.

Situată în partea sudică a Golfului Orosei, această plajă unică impresionează prin peisajul său sălbatic și prin regulile stricte de protecție care o păstrează în forma sa pură, relatează Click.ro. Accesul nu este simplu – drumul către Cala Goloritzé presupune parcurgerea unui traseu montan solicitant, însă odată ajunși, vizitatorii sunt răsplătiți cu un decor de poveste: ape limpezi, calme și o atmosferă în care liniștea domnește.

Peisaj spectaculos și reguli pentru protecția mediului

Plaja este dominată de un vârf de calcar de 143 de metri, cu forme asemănătoare unei catedrale naturale. Pentru a conserva ecosistemul, ambarcațiunile pot ancora doar la o distanță minimă de 180 de metri față de țărm, limitând astfel zgomotul și traficul maritim. Acest detaliu contribuie la atmosfera de refugiu natural, unde vizitatorii pot experimenta frumusețea locului fără aglomerație.

Simbolul coastei Baunei

Întreaga zonă a coastei Baunei impresionează prin peisaje dramatice, dar Cala Goloritzé rămâne punctul ei de atracție principal, fiind văzută drept unul dintre ultimele paradisuri sălbatice ale Europei. Este destinația perfectă pentru cei care își doresc să evadeze din zonele turistice aglomerate și să se bucure de ape cristaline, aer curat și liniște absolută.