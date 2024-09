Cine câștigă mai mult? Salariile fabuloase ale lui Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu la „MasterChef”

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, cei trei chefi de top care au cucerit publicul românesc, au revenit la „MasterChef” pe Pro TV, după scandalul plecării lor de la „Chefi la Cuțite”. După 12 ani de la debutul lor în această competiție culinară, cei trei bucătari-vedetă se întorc la locul care i-a consacrat, dar și cu salarii mult mai generoase!

Cine câștigă mai mult? Bontea dă cărțile pe față

Invitați în emisiunea „La Măruță”, cei trei jurați au fost provocați să răspundă la întrebări picante sau să mănânce sosuri iuți. Pentru că nu este fan al mâncărurilor picante, Sorin Bontea a ales să dezvăluie detalii despre salariile lor. Întrebat cine dintre ei câștigă mai mult, Bontea a răspuns cu sinceritate: „Niciunul. Îl avem la fel!”.

Cătălin Măruță, curios din fire, a continuat să insiste, întrebându-l direct cât câștigă fiecare. „Puțin”, a răspuns Bontea, glumind: „De la Pro TV mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Am semnat contractele împreună și am negociat împreună”.

Salariile incredibile ale chefilor: 600.000 de euro pe an

Pentru a-i convinge să revină la „MasterChef”, Pro TV a fost nevoit să pună pe masă o ofertă de nerefuzat: o remunerație dublă față de cea pe care o aveau la „Chefi la Cuțite”. Se zvonește că fiecare dintre cei trei chefi ar primi în jur de 600.000 de euro pe an, ceea ce se traduce în aproximativ 20.000 de euro pe lună pentru fiecare dintre ei!

MasterChef, prima dragoste care nu se uită

Pentru Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, revenirea la „MasterChef” este mai mult decât un job – este un sentiment de „întoarcere acasă”. „Pentru mine, MasterChef este ca prima dragoste, care nu se uită niciodată. Aici a început totul”, a declarat Sorin Bontea, emoționat.

Florin Dumitrescu a completat: „MasterChef este formatul care ne-a lansat și a dat tonul show-urilor culinare în România. Este prima noastră iubire și provocare”. În timp ce Scărlătescu a concluzionat nostalgic: „Această revenire e ca atunci când te întorci acasă, la locurile natale”.

Cu salarii de invidiat și pasiunea pentru bucătărie la cote maxime, cei trei chefi sunt pregătiți să readucă magia în bucătăriile din România, iar fanii așteaptă cu nerăbdare să vadă cine va impresiona cu adevărat în noul sezon de „MasterChef”.

Chefi pregătiți să cucerească din nou publicul, cu rebelii din bucătărie la MasterChef 2024!

Pe lângă salariile colosale și revenirea în locul care i-a consacrat, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu sunt mai motivați ca niciodată să transforme sezonul 9 din „MasterChef” într-un adevărat spectacol culinar. După ani de succes la „Chefi la Cuțite”, cei trei au planuri mari pentru noii concurenți din competiția de la Pro TV.

Sorin Bontea: „Aici s-au descoperit primii mari bucătari”

Pentru Sorin Bontea, „MasterChef” nu este doar un show de televiziune, ci locul unde și-a lăsat amprenta în lumea gastronomiei. „Aici mi-am cunoscut colegii, am dat primele șorțuri și am descoperit bucătari amatori care astăzi sunt nume importante în bucătăria românească”, a spus Bontea. Cu un zâmbet nostalgic, chef-ul se arată nerăbdător să vadă cum noii concurenți vor face față provocărilor culinare.

Florin Dumitrescu promite spectacol: „Avem nevoie de toți rebelii din bucătărie!”

Florin Dumitrescu, cunoscut pentru stilul său exploziv și personalitatea carismatică, promite că acest sezon va ridica standardele culinare din România la un alt nivel. „MasterChef a revoluționat gastronomia în România și sunt convins că acest sezon va aduce în fața noastră cei mai curajoși și talentați bucătari amatori. Avem nevoie de rebelii din bucătărie, cei care își vor depăși limitele și ne vor uimi cu preparatele lor!”, a declarat entuziasmat Dumitrescu.

Scărlătescu: „Revenirea asta e ca o revedere cu un vechi prieten”

Pentru Cătălin Scărlătescu, această revenire la „MasterChef” are un farmec aparte. „Este ca atunci când te reîntâlnești cu un vechi prieten, după mult timp. Aici am crescut și aici am evoluat. Îmi doresc să văd curaj, creativitate și multă mâncare bună în acest sezon”, a mărturisit Scărlătescu.

MasterChef 2024: mai mult decât un show culinar

Cu salarii impresionante și o pasiune nemărginită pentru bucătărie, Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu sunt gata să transforme „MasterChef 2024” într-un show de neuitat. Se anunță provocări inedite, preparate spectaculoase și concurenți dornici să își facă un nume în lumea gastronomiei. Fanii show-ului pot fi siguri de un singur lucru: acest sezon va fi exploziv!

Publicul abia așteaptă să vadă cine va reuși să câștige titlul de „MasterChef” și, cine știe, poate chiar să devină următorul chef celebru al României! Un lucru e sigur – „MasterChef” revine în forță, iar Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu sunt pregătiți să facă spectacol!