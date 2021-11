Crama Zoreşti – Dealu Mare – Podgorii mângâiate de soare

Podgoria Dealu Mare să lasă mângâiată de căldura binefăcătoare a soarelui blând, bucurându-se în acelaşi timp de beneficiile oferite de solul bogat în calcar şi argilă, un context unic pe teritoriul ţării noastre. Astfel, Crama Zoreşti prelucrează struguri proveniţi de pe o suprafaţă de 15000 hectare de pământ plantat cu de viţă de vie, transformându-i anual în tone de sortimente de vinuri.

Primele atestări ale practicării viticulturii în această zonă situată în dealurile Subcarpaţilor de curbură, la limita între Câmpia Română şi judeţele Prahova şi Buzău, datează încă din secolele XIV-XV. Cultivarea viţei-de-vie şi obţinerea rubiniei licori a reprezentat, astfel, preocuparea de bază a satelor de podgoreni din această zonă.

Dulceaţa strugurilor, în licoarea rubinie

Cunoscători sau nu, pasionaţi sau nu de vinuri, cu toţii ştim că sortimentele de vin nu se deosebesc doar prin aspect, ci şi prin gust şi componente. Astfel, unul dintre criteriile de departajare a sortimentelor de vinuri este pe baza concentraţiei de zaharuri reziduale rămase în vin după ce s-a finalizat procesul de fermentare, respectiv transformarea strugurilor în băutura uşor alcoolizată.

Vinul sec

Un vin sec, va fi vinul care are o concentraţie scăzută de zahăr, respectiv un procent de sub patru grame per litru. Crama Zoreşti – Dealu Mare oferă tuturor doritorilor, sortimente de vin sec, roşu, rose şi vin alb Dealu Mare. Dintre acestea pot fi alese renumitele vinuri Boier Bibicu cu sortimente de Fetească Neagră, Merlot, Cabernet Sauvignon, pentru varianta de vin roşu sec, precum şi Sauvignon Blanc sau Boier Bibicu Chardonnay pentru variantele de vin alb sec. Dacă preferaţi vinul rose, Boier Bibicu Cabernet Suavignon Rose poate reprezenta varianta cea mai bună, alături de un Vin Rose Cabernet Sauvignon Basileus.

Vinurile pe care vi le propune Crama Zoreşti – Dealu Mare sunt vinuri de calitate certificată, vinuri medaliate, iar prețul vinului de la Cramele Zorești este unul accesibil tuturor categoriilor de pasionați de vinuri.

Vinul demisec

Cu o concentraţie de zahăr peste patru grame per litru, vinurile demiseci sunt ideale în combinaţiile cu mâncăruri uşoare, carne slabă, salate, brânzeturi sau deserturi. Crama Zoreşti – Dealu Mare vă aşteaptă cu o varietate de sortimente de vinuri demiseci, albe, rose sau vinuri roşii, toate preparate după reţete moştenite, vizând obţinerea celui mai bun gust şi aroma unică specifică podgoriilor zonei.

Astfel, dacă doriţi să procuraţi un vin cu o concentraţie mai mare de zahăr, puteţi alege între Vinul Alb Petiant Frizzante Niscov Demisec sau Vinul Alb Perla Zorilor Muscat Ottonel Demisec, între Vinul Roşu Domeniul Zoreşti Feteasca Neagră Demidulce sau Vinul Roşu Demisec Domeniul Zoreşti Cabernet Sauvignon. Pentru varianta de vin roze Dealul Mare, puteţi opta între un Vin Demisec Boier Bibicu Busuioacă şi un Vin Demisec Perla Zorilor.

Toate vinurile oferă buchete unice, în care se împletesc arome fructate şi florale, punctate discret de dulceaţa fină a strugurilor şi de izul plăcut al plantelor verzi scăldate în bătaia soarelui. Fie că aveţi anumite preferinţe în materie de vinuri, fie că doriţi să organizaţi o masă impecabilă, Crama Zoreşti – Dealu Mare vă vine în ajutor, oferindu-vă sortimente variate de vinuri seci şi demiseci.

