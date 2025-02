De la incertitudine la oportunitate: un viitor mai bun pentru tinerii din medii vulnerabile prin programul StartNow.

Programul Start Now, susținut de United Way România și implementat de Asociația The Social Incubator, și-a încheiat cu succes ediția din 2024, cu un impact real asupra vieților a peste 130 de tineri din medii vulnerabile. Pentru acești tineri, care se confruntă zilnic cu incertitudini legate de viitor, lipsa accesului la educație de calitate și oportunități limitate pe piața muncii, Start Now a reprezentat mai mult decât un program— a fost o șansă concretă de a-și construi un viitor mai bun.

Prin consiliere vocațională, ateliere educative și sprijin pentru angajare, acest proiect a oferit tinerilor direcție, încredere și instrumentele necesare pentru a face tranziția către o viață independentă și stabilă. Dar cel mai important, le-a oferit o voce și un loc într-o societate care, de multe ori, îi ignoră.

De ce sunt esențiale inițiative precum Start Now?

Pentru tinerii proveniți din medii vulnerabile, șansele reale de integrare profesională sunt reduse, iar lipsa sprijinului potrivit poate duce la abandon școlar, nesiguranță și, în cele din urmă, la un viitor lipsit de perspective. Start Now a fost conceput tocmai pentru a combate aceste provocări și pentru a oferi tinerilor resursele necesare astfel încât să-și descopere potențialul și să aibă un start corect în viața profesională.

Un astfel de proiect nu schimbă doar traseul unui tânăr, ci creează un efect de undă care influențează întreaga comunitate. Atunci când un tânăr reușește să-și găsească un loc de muncă stabil, întreaga societate beneficiază—creștem o generație mai sigură pe ea, mai bine pregătită și mai implicată în viitorul său.

Obiectivele programului StartNow

Start Now a fost construit în jurul unor obiective clare:

Facilitarea accesului tinerilor pe piața muncii , oferindu-le sprijin în alegerea unui domeniu potrivit și în dezvoltarea competențelor necesare.

, oferindu-le sprijin în alegerea unui domeniu potrivit și în dezvoltarea competențelor necesare. Formarea și consilierea vocațională pentru a le oferi un traseu clar și bine structurat.

pentru a le oferi un traseu clar și bine structurat. Construirea unei rețele de sprijin formată din consilieri vocaționali, asistenți sociali și angajatori, care să le ofere îndrumare și oportunități concrete.

Ce activități au modelat viitorul tinerilor?

Consiliere vocațională individuală și de grup – 55 de tineri au participat la sesiuni de grup, iar 47 au beneficiat de consiliere individuală, unde au primit sprijin personalizat pentru identificarea aptitudinilor și direcției profesionale potrivite.

– 55 de tineri au participat la sesiuni de grup, iar 47 au beneficiat de consiliere individuală, unde au primit sprijin personalizat pentru identificarea aptitudinilor și direcției profesionale potrivite. Ateliere educative – 15 sesiuni pe teme esențiale precum educația financiară, prevenirea bullying-ului și dezvoltarea relațiilor interpersonale, ajutându-i să-și construiască abilități utile pentru viață.

precum educația financiară, prevenirea bullying-ului și dezvoltarea relațiilor interpersonale, ajutându-i să-și construiască abilități utile pentru viață. Sprijin pentru angajare – Tinerii au fost ghidați în crearea CV-urilor, scrisorilor de intenție și profilurilor pe platforme de recrutare, iar 10 dintre ei și-au găsit un loc de muncă în domenii precum HORECA, retail și servicii.

– Tinerii au fost ghidați în crearea CV-urilor, scrisorilor de intenție și profilurilor pe platforme de recrutare, iar 10 dintre ei și-au găsit un loc de muncă în domenii precum HORECA, retail și servicii. Burse și cursuri de formare profesională – 4 tineri au beneficiat de burse pentru a-și dezvolta competențele necesare integrării pe piața muncii.

StartNow – Impactul programului în cifre

134 de tineri ghidați și sprijiniți în dezvoltarea profesională.

100 de teste vocaționale aplicate, oferindu-le o înțelegere clară asupra aptitudinilor lor.

40 de documente de angajare realizate, facilitând accesul lor pe piața muncii.

10 tineri angajați în diverse domenii, demonstrând că sprijinul potrivit poate transforma complet un traseu profesional.

StartNow – Povești care inspiră

Un exemplu de succes din cadrul Start Now vine de la Liceul Tehnologic I.C. Brătianu, unde o clasă de elevi cu un parcurs educațional dificil a devenit una dintre cele mai implicate în program. Sprijinul personalizat și adaptarea metodelor de lucru au transformat această provocare într-o poveste de succes.

Această reușită nu este doar despre un grup de elevi care au reușit să-și descopere un drum profesional, ci despre ce înseamnă să oferi cuiva o șansă reală.

StartNow – Provocările și lecțiile învățate

Ca orice proiect ambițios, Start Now s-a confruntat cu dificultăți—de la reticența unor angajatori, până la programul încărcat al elevilor și dificultatea de a-i menține implicați pe termen lung.

Ce a făcut diferența? O abordare flexibilă și personalizată, care a pus accent pe adaptarea la nevoile fiecărui participant, făcând proiectul relevant și eficient.

StartNow – Viitorul începe cu susținere reală

Start Now este mai mult decât un program educațional. Este un model de sprijin eficient și o investiție în viitor, demonstrând că tinerii pot realiza lucruri extraordinare atunci când beneficiază de îndrumare și oportunități concrete.

Această inițiativă a fost posibilă datorită sprijinului oferit de United Way România, organizație care susține proiecte cu impact real, promovează șanse egale pentru toți tinerii, și contribuie activ la crearea unui viitor mai bun.

Implementarea și desfășurarea proiectului au fost coordonate de Asociația The Social Incubator, care dezvoltă programe dedicate integrării socio-profesionale a tinerilor din medii vulnerabile, oferindu-le sprijin, educație și resurse necesare pentru a-și construi un viitor stabil.

Finalizarea ediției din 2024 a proiectului confirmă importanța unor astfel de inițiative pentru integrarea tinerilor pe piața muncii și în societate.