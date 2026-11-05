Pentru șoferii din România, incendiile anunțate joi, 5 noiembrie 2026, în Strâmtoarea Ormuz nu înseamnă o scumpire dovedită la pompă. Forțele armate ale Iranului spun că, în zonă, focul a cuprins cinci petroliere și un remorcher. Numărul de cinci petroliere nu a fost confirmat independent. Sursele de presă disponibile nu indică numele navelor, operatorii, proprietarii sau pavilioanele lor.

În România, monitorizarea Peko din 5 noiembrie arăta un preț median de 9,99 lei pe litru la benzina standard și de 10,92 lei pe litru la motorina standard. Prețul median este valoarea de la mijlocul prețurilor urmărite, nu tariful fiecărei stații. În aceeași zi, Peko a înregistrat reduceri la benzină și motorină la mai multe rețele, fără să le lege de evenimentele din Ormuz.

La aceste prețuri mediane, alimentarea cu 50 de litri ar costa 499,50 lei la benzină sau 546 de lei la motorină. Suma plătită efectiv depinde de prețul stației la care are loc alimentarea.

Prețul petrolului de joi dimineață nu arată efectul anunțului de seară

Joi dimineață, petrolul Brent, un tip de petrol folosit ca reper de preț, se tranzacționa la 93,51 dolari pe baril. Barilul este unitatea în care este cotat petrolul. În ședința de miercuri, prețul închisese la 94,62 dolari pe baril, după o scădere de 8,7%.

Relatarea despre cele cinci petroliere a apărut joi seară, după prețul de dimineață. Prin urmare, acea cotație nu arată cum a reacționat piața la anunț. Nici prețurile monitorizate în România pe 5 noiembrie nu arată o scumpire pusă pe seama incendiilor.

Relatările iraniene dau numere diferite pentru navele afectate

Afirmația despre cinci petroliere vine de la forțele armate iraniene. Garda Revoluționară iraniană a descris însă două petroliere și un remorcher care ar fi luat foc în incidente separate. Televiziunea de stat iraniană a vorbit tot despre două petroliere și un remorcher; această relatare nu a putut fi verificată independent.

Potrivit Gărzii Revoluționare, un petrolier ar fi lovit o mină miercuri noapte, pe o rută pe care Iranul o numește neautorizată, la sud de strâmtoare. Un al doilea petrolier ar fi luat foc spre ieșirea din partea estică a rutei. Remorcherul venit să ajute la stingerea incendiului ar fi luat și el foc. Cauza incendiilor rămâne, de asemenea, o afirmație iraniană neverificată independent.

Reluarea navigației prin strâmtoare nu are o dată anunțată

Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz după atacurile lansate de SUA și Israel asupra țării în februarie 2026. Separat de incendiile anunțate joi, armata britanică a raportat că un petrolier a fost lovit miercuri de două proiectile în largul Qatarului.

Miniștrii de externe ai Iranului și Omanului au discutat joi despre reluarea navigației prin strâmtoare. O dată pentru reluarea traficului nu a fost anunțată.

Fotografia de mai sus este o imagine ilustrativă din arhiva financiarul.ro.