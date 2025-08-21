Înghețata cu gust de lapte matern care a devenit virală! O rețetă neobișnuită cu ingrediente surprinzătoare. În Brooklyn, New York, un desert inedit a devenit punctul central al conversațiilor. O înghețată cu aromă de lapte matern, lansată într-o ediție limitată, a atras atât curioșii, cât și criticii. Vândută cu aproape 13 dolari recipientul, aceasta a reușit să devină cel mai discutat desert al momentului, transformând un simplu experiment culinar într-o adevărată campanie de marketing neobișnuită.

Ideea a prins viață printr-o colaborare între OddFellows Ice Cream și Frida, companie specializată în produse pentru bebeluși. Scopul lor declarat a fost să reproducă cât mai fidel gustul unic al laptelui matern.

Rețeta include ingrediente familiare – smântână, gălbenuș de ou, lapte praf, lapte de vacă, gumă de guar, zaharuri, sirop de miere și o notă subtilă de caramel. Însă adevărata surpriză constă în colostrul bovin, lichidul produs de vaci imediat după fătare, bogat în nutrienți și responsabili de nuanța gălbuie și aroma deosebită.

„Are gust de miere amestecată cu vanilie. Este dulce, dar nu prea dulce”, a povestit un tânăr care a testat desertul într-un videoclip distribuit pe Instagram.

Cum a fost primită și cât costă înghețata

La început, trecătorii au putut gusta gratuit produsul în cadrul unui eveniment special de lansare. Ulterior, acesta a fost pus în vânzare la prețul de 12,99 dolari (aproximativ 11 euro) pentru un borcan de 414 ml.

OddFellows și Frida au mizat pe o strategie de promovare creativă, distribuind pliante în întreg cartierul Brooklyn și lansând un food truck decorat sugestiv cu mesajul „lapte matern”.

Impact și curiozitate în jurul desertului

Chiar dacă experimentul culinar s-a încheiat, camionul de promovare a rămas parcat, devenind un simbol al campaniei. Înghețata cu aromă de lapte matern a stârnit mai multă curiozitate decât orice alt desert al momentului, demonstrând cum un concept aparent șocant poate deveni rapid viral și transforma o rețetă neobișnuită într-un fenomen urban.