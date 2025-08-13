Prietenia costă prea mult? Gen Z și millennials cheltuiesc sute de dolari ca să nu rămână singuri

Un sondaj recent arată că tinerii (Gen Z și millennials) cheltuiesc, în medie, 250 de dolari pe lună pentru ieșiri și activități sociale cu prietenii. Pe o perioadă de șase luni, asta înseamnă până la 1.775 $ pentru bărbați și 1.250 $ pentru femei. Chiar dacă 60% consideră că aceste cheltuieli le afectează țelurile financiare, 69% tot își păstrează întâlnirile față‑în‑față cu prietenii pe listele priorităților. Sentimentele de FOMO și teama de izolarea socială sunt motivațiile principale.

Ce presiuni financiare suportă tinerii pentru a rămâne conectați?

Iată câteva cifre care descriu acest paradox:

Dincolo de buget: ce valorează mai mult?

Pentru mulți tineri, conexiunile sociale sunt mai importante decât siguranța financiară. Deși afectează planurile pe termen lung, precum economii, rate sau investiţii, obișnuința de a investi în relații este un mecanism de supraviețuire emoțională.

Voci reale: ce spun tinerii?

Creatorii de conținut online au capturat în mod fabulos dilema generației: una dintre ele pune-o într‑un TikTok inedit:

„Am realizat că să ai prieteni la vârsta adultă e extrem de costisitor. E în interesul tău să devii introvert.”

Chiar dacă exprimată cu umor, această afirmație reflectă o frustrare reală.

Jack Howard, expert în wellness financiar, oferă o perspectivă echilibrată:

Nu trebuie să fie doar „totul sau nimic”: nu e nevoie să te izolezi complet.

Fii sincer cu prietenii despre bugetul tău – comunicarea deschisă poate reduce rușinea și presiunea.

Vei fi surprins: e foarte posibil că și ei simt același lucru.

De ce nu poți sacrifica complet viața socială?

Studiile psihologice, inclusiv cele de la însuși Stanford, subliniază cât de mult contează prieteniile pentru bunăstarea emoțională. Tinerii raportează niveluri reduse de fericire comparativ cu alte grupe de vârstă, iar conexiunile reale sunt una dintre cele mai eficiente căi de a îmbunătăți starea mentală.

Ce învățăm din realitatea financiară-socială a tinerilor?

Consolidarea limitelor : „loud budgeting” – comunicarea despre ce te poți permite – ajută la crearea unor relații mai sănătoase.

Prietenii construite în baze realiste : ieși mai puțin, dar cu autenticitate – cu cine te simți bine, fără babardeală.

Echilibru între prietenie și stabilitate financiară : nu trebuie să alegi între singurătate și faliment.

Încurajarea dialogului sincer: bunii prieteni respectă și înțeleg limitele.

Generația Z și millennials se află într-un veritabil triunghi al presiunii: au nevoie de conexiune, dar costul social riscă să le submineze planurile financiare. Cu toate că relațiile reale contează enorm pentru sănătatea emoțională, nu este nevoie să compromiți totul pentru ele. Comunicarea deschisă și prioritizarea activităților semnificative (nu scumpe) pot reduce stresul și întări legăturile cu prietenii — fără să rămâi falit.