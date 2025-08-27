Șoc în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat. Unul dintre cele mai longevive cupluri din lumea mondenă pare să fi ajuns la final de drum. Potrivit informațiilor apărute în presă, Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi ales să își spună adio după 22 de ani de căsnicie, într-unul dintre cele mai discrete divorțuri din showbiz-ul românesc.

Șoc în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat

Surse apropiate celor doi au dezvăluit pentru CANCAN.RO că prezentatorul TV nu mai poartă verigheta de luni bune și că a evitat constant să facă referiri la soția sa. În interviurile recente, Andi a menționat doar relația cu cei doi fii ai lor, recunoscând că îi vede mai rar decât și-ar dori.

Deși niciunul dintre ei nu a confirmat oficial ruptura, detaliile apărute și schimbările vizibile din viața publică a vedetei PRO TV par să indice că separarea s-a produs în liniște, departe de atenția presei.

Povestea de dragoste care a durat peste două decenii

Cei doi s-au întâlnit în Ajunul Crăciunului, în 2002, și au devenit rapid un cuplu. La doar un an după acea întâlnire, relația lor s-a oficializat, iar în 22 de ani de căsnicie au crescut împreună doi băieți.

„Am cunoscut-o cu doi ani înainte să ne căsătorim, am cunoscut-o în mediul nostru, al televiziunii. Înregistram la Pro TV celebrul imn de 1 decembrie. Atunci, am cunoscut-o. Știam de ea, îmi atrăsese atenția un vecin de bloc, de palier, care era tot din Oradea, prieten din copilărie cu ea. ‘Știi că eu sunt prieten vechi cu o colegă de-a ta’, ‘Cu cine?’, și mi-a zis de Olivia. Era corespondent pe vremea aceea. Chiar n-o știam. ‘Păi, ia să te uiți s-o vezi!’. Și-atunci am dat pe TV și era o corespondență din Oradea. ‘Ia uite, mă, cum de nu o știam…’. Atunci am văzut-o cu adevărat. Și de atunci, ușor, ușor… Bine, ușor că a fost greu! A fost greu s-o cuceresc, orădeanca, ardeleanca, s-a lăsat greu”, a dezvăluit Andi Moisescu.

Olivia mărturisea într-un interviu din trecut că începutul poveștii lor a fost aproape ca într-un scenariu de film romantic: „Am descoperit atunci că avem multe în comun, că suntem singuri amândoi și că ne plăceam foarte tare”.

Legătura lor, bazată pe valori comune și pe pasiuni împărtășite, a fost considerată de mulți un exemplu de stabilitate în lumea showbiz-ului, unde despărțirile rapide sunt mai degrabă regula decât excepția.

Reacția enigmatică a lui Andi Moisescu

Recent, sursa precizată anterior l-a surprins pe Andi Moisescu la evenimentul de lansare a grilei de toamnă PRO TV. Întrebat despre viața sa personală, prezentatorul a răspuns cu umor, fără a oferi un răspuns clar: „Hai să vedem asta (n.r. grila de toamnă a PRO TV) și îți spun după aia! Hahaha!”.

Replica sa, deși amuzantă și evazivă, nu a făcut decât să alimenteze speculațiile privind despărțirea. Între timp, Olivia Steer a ales să se retragă complet din spațiul public, menținând discreția asupra situației.

În ciuda separării, Andi Moisescu rămâne una dintre cele mai importante figuri ale televiziunii românești, iar Olivia continuă să se mențină în umbră. Rămâne de văzut dacă vreunul dintre ei va decide să clarifice public motivele care au dus la sfârșitul acestei povești de iubire de peste două decenii.