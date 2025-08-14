Suzeta pentru adulți, noul trend online. Cât costă produsul . Un trend neobișnuit ia amploare în mediul online: suzetele pentru adulți. Lansate inițial ca o curiozitate, aceste accesorii au devenit rapid subiect de discuție la nivel internațional, fiind promovate ca soluții împotriva stresului, anxietății și chiar a sforăitului.

Originar din China, acest trend s-a răspândit rapid în numeroase țări, inclusiv în Statele Unite. Suzetele destinate adulților sunt fabricate pe dimensiuni mai mari decât cele pentru bebeluși și sunt concepute pentru a sprijini relaxarea în timpul somnului, reducerea stresului și anxietății, ba chiar diminuarea dorinței de a fuma.

Potrivit comercianților din România, aceste produse sunt realizate din silicon moale și polipropilenă, materiale considerate sigure pentru utilizatori și prietenoase cu mediul.

Cât costă și cât de populare au devenit

Prețurile variază în funcție de sursa de achiziție. În magazinele din România, o astfel de suzetă poate costa între 15 și 90 de lei, în timp ce pe platformele chinezești prețurile pornesc de la aproximativ 6 lei și pot depăși 350 de lei. Popularitatea lor este alimentată de videoclipurile virale postate pe rețelele sociale, unde tot mai mulți tineri și adulți experimentează produsul.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar printre cele mai savuroase se numără cea a Oanei Lis: „Breaking news! S-a lansat suzeta pentru adulți! Se pare că societatea a evoluat atât de mult, încât acum putem să ne calmăm fix ca în maternitate! Cred că urmează scutecul anti-stres!”.

Avertismentele specialiștilor

Deși sunt promovate ca fiind sigure, medicii atrag atenția asupra riscurilor. Potrivit china.travels, folosirea prelungită poate provoca probleme dentare, modificarea formei maxilarului, dificultăți de vorbire și chiar risc de sufocare, mai ales în timpul somnului. Psihologii adaugă că fenomenul poate fi interpretat ca o formă de evitare a problemelor reale, nu ca o soluție sănătoasă pentru gestionarea stresului.

Astfel, deși suzeta pentru adulți stârnește curiozitate și amuzament, ea vine și cu o listă serioasă de avertismente pe care cei tentați ar trebui să le ia în calcul.