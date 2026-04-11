Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va publica, până la sfârșitul lunii ianuarie, așa-numita „listă albă” a contribuabililor corecți pentru primul trimestru al anului 2026. Este vorba despre o listă trimestrială a persoanelor juridice care și-au declarat și achitat la scadență toate obligațiile fiscale.

Ce este „lista albă” a contribuabililor

Inițiativa are rolul de a evidenția public companiile cu un comportament fiscal exemplar. este vorba despre „lista contribuabililor, persoane juridice, care au declarat şi au achitat la scadenţă obligaţiile fiscale de plată şi care nu au obligaţii restante.”

Dar ce înseamnă, mai exact, să fii un contribuabil corect în ochii Fiscului? Ei bine, pentru a figura pe această listă, o companie trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiții stricte, verificate de inspectori la momentul întocmirii situației.

Condițiile de intrare pe listă

Pentru ca o firmă să fie considerată eligibilă, trebuie să bifeze cumulativ trei criterii esențiale. Iar acestea nu sunt deloc de neglijat.

În primul rând, este necesar ca „sunt depuse, pe perioada de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale, toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data întocmirii listei.” Legea adaugă o nuanță importantă aici, precizând că „această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal”.

A doua condiție este ca firmele „să aibă achitate la scadenţă/termenul de plată prevăzut de lege, obligaţiile fiscale principale şi accesorii, în trimestrul pentru care se realizează publicarea listei”. În al treilea rând, acestea „nu înregistrează obligaţii bugetare restante la data întocmirii listei.”

Excepții și situații speciale

Stai puțin, nu-i chiar așa de simplu. Există și câteva situații particulare care permit includerea pe lista albă, chiar dacă la prima vedere nu par a se încadra.

De pildă, în listă vor intra și companiile care beneficiază de facilități la plată. Mai exact, „în categoria contribuabililor care sunt cuprinşi în listă fac parte şi contribuabilii care se încadrează în situaţiile prevăzute la art. 157 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură fiscală, inlcusiv cei care beneficiază de înlesniri la plată acordate potrivit legii, care se află în derulare.”

O mișcare de transparentizare.

Numai că lucrurile sunt nuanțate și în privința declarării. Având în vedere că pentru anumite obligații declarative nu există un termen fix (de exemplu, declarația de accize se depune la 5 zile de la eliberarea pentru consum), condiția este verificată la data întocmirii listei, indiferent de termenul legal specific.

Întreaga procedură este reglementată de Ordinul ANAF 1.923/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 1058 din 1 noiembrie 2022.