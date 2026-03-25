Premierul Ilie Bolojan a convocat miercuri, 25 martie, la Palatul Victoria, reprezentanții patronatelor și sindicatelor pentru a discuta soluții la scumpirea carburanților. Pe masă se află deja ajutoare de peste 1 miliard de lei pentru transportatori și agricultori, dar și promisiunea unei Ordonanțe de Urgență menite să intervină în piață.

Banii din TVA nu rămân la buget

Principiul de bază al pachetului guvernamental este partajarea costurilor între Guvern, mediul privat și cetățeni. Dar cum vine asta, mai exact? Premierul a explicat că statul nu va păstra banii în plus încasați pe fondul scumpirilor.

„Statul român își asumă partea de responsabilitate: veniturile suplimentare obținute din TVA, ca urmare a scumpirilor carburanților, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanțare care să atenueze impactul creșterii prețurilor, ținând cont de capacitarea României”, a precizat premierul Bolojan.

Ordonanță de Urgență în prima ședință

Iar promisiunile nu se opresc aici. Ilie Bolojan și ministrul Energiei, Bogdan Ivan, au prezentat partenerilor sociali și un proiect de Ordonanță de Urgență care vizează direct piața carburanților și securitatea aprovizionării. Șeful Executivului a oferit asigurări clare privind calendarul.

„Asigurăm cetățenii și partenerii sociali că lucrăm serios la măsuri de sprijin care să asigure un comportament corect pe piața carburanților, având în vedere evoluțiile pe piețele internaționale. În prima ședință de Guvern vom aproba o Ordonanță de Urgență care să permită intervenția în piață și să asigure securitatea aprovizionării pentru cetățeni și economie, iar săptămâna viitoare vom veni cu un nou set de soluții”, a afirmat prim-ministrul.

Guvernul a prelungit deja ajutoarele pentru transportatori și agricultori și chiar a mărit sumele acordate transportatorilor prin rambursarea unei părți din acciza la carburant.

Impactul acestor măsuri depășește 1 miliard de lei.

S-a promis și că, odată cu aprobarea bugetului, vor fi asigurate plățile restante pentru aceste scheme, o problemă semnalată anterior de patronate.

Parteneriat cu mediul de afaceri

Dar Guvernul nu vrea să decidă singur. În cadrul discuțiilor de la Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social, au fost analizate și măsurile adoptate recent de alte state europene pentru a gestiona volatilitatea prețurilor.

Patronatele și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la deciziile autorităților. E drept că reprezentanții mediului de afaceri vor lucra împreună cu ministerele la definitivarea pachetului de măsuri și la elaborarea normelor (un proces menit să asigure că soluțiile sunt corecte și ușor de aplicat), subliniind importanța unei consultări cât mai ample.

Ilie Bolojan a insistat că întregul pachet de măsuri va urmări adoptarea unor soluții de intervenție cu efecte colaterale minime în piață, transparente și, mai ales, ușor de aplicat.