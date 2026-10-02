Ministerul Finanțelor deschide între 2 și 9 octombrie 2026 a doua ediție FIDELIS din această toamnă, cu dobânzi anuale maxime de 7,75% pentru titlurile de stat în lei și de 6,60% pentru cele în euro.

Conform celeilalte surse, emisiunile în lei au o dobândă anuală de 6,60% dacă ajung la scadență în 2 ani, 7,15% dacă au maturitatea la 4 ani și 7,75% în cazul titlurilor care ajung la scadență în 10 ani. Titlurile în euro oferă anual 4,50% pentru o scadență de 3 ani și 6,60% pentru o maturitate de 10 ani. Pentru donatorii de sânge există o tranșă specială cu durata de 2 ani și dobânda anuală de 7,60%, precum și una în euro pe 3 ani, cu dobânda de 5,50%.

Ministerul Finantelor precizează că subscrierea este deschisă persoanelor fizice, rezidente sau nerezidente, care au peste 18 ani. Emisiunile de titluri sunt disponibile atât în lei, cât și în euro. Conform celeilalte surse, un titlu de stat în lei are valoarea nominală de 100 de lei, iar la emisiunile standard se pot subscrie minimum 5.000 de lei. Pentru titlurile în euro, valoarea nominală ajunge la 100 de euro, iar subscrierea necesită cel puțin 1.000 de euro. Dobânzile și câștigurile de capital obținute din titlurile de stat nu sunt supuse impozitului pe venit sau CASS.

Dobânzile maxime cresc față de prima ediție FIDELIS a toamnei, desfășurată între 4 și 11 septembrie 2026. Atunci, randamentele au ajuns la 7,50% pentru emisiunile în lei și la 6,30% pentru cele în euro.

Subscrierile se realizează prin băncile partenere, între care BT Capital Partners, Salt Bank și Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale și UniCredit.