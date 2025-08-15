Tarifele sunt opționale… dacă ești cu Trump: American Bitcoin achiziționează 16.000 de rig-uri Bitmain care ajung în SUA fără costuri

American Bitcoin, o firmă de minare bitcoin susținută de membri ai familiei Trump, a exercitat recent o opțiune de cumpărare pentru 16.299 de unități Antminer U3S21EXPH, minerii ASIC de ultimă generație, totalizând o putere combinată de 14,02 exahashes pe secundă. Valoarea tranzacției este estimată la aproximativ 314 milioane de dolari.

Cum evită compania creșterile de preț

Achiziția a fost negociată astfel încât transportul și prețul echipamentelor să nu fie afectate de tarifele impuse de administrație. Astfel, American Bitcoin evită majorările legate de taxele vamale aplicate produselor fabricate în China.

Bitmain răspunde cu acțiune: fabrica în SUA

Pentru a contracara provocările logistice și fiscale, Bitmain, principalul furnizor de rig-uri de minare, și-a anunțat planul de a deschide prima fabrică de producție a echipamentelor ASIC pe teritoriul american — programată să fie operațională până la finalul anului. Totodată, va deschide un sediu central în Florida sau Texas.

Pentru ce contează această mutare

Stabilitate pentru minerii americani – producția locală protejează de fluctuații tarifare și întreruperi în lanțul de aprovizionare.

– producția locală protejează de fluctuații tarifare și întreruperi în lanțul de aprovizionare. Creștere a independenței tehnologice – reducerea dependenței de Chinei este acum o prioritate strategică.

– reducerea dependenței de Chinei este acum o prioritate strategică. Avantaj competitiv – cei care obțin rig-urile la timp și fără costuri suplimentare au un atu major într-un sector foarte competitiv.

Context macroeconomic: minerii în dificultate

Tarifele impuse de administrație au creat un mediu dificil pentru mineri și pentru producătorii de hardware. Costurile au crescut cu până la 30-35%, reducând marjele de profit și determinând companii să reevalueze strategiile de aprovizionare. Relocarea producției și ajustarea logistică devin imperioase.

American Bitcoin face un pas decisiv în zona mineritului bitcoin, prin achiziționarea masivă de rig-uri Bitmain, într-un context marcat de război comercial și incertitudini tarifare. Bitmain răspunde prin înființarea unei facilități de producție în SUA, semn al unui peisaj tehnologic în curs de recalibrare.

Mutarea ar putea consolida poziția minerilor americani, oferind protecție față de tarife și oportunități de creștere pe termen lung. Este o strategie care reflectă atât adaptarea, cât și ambiția de a domina un sector vital în era digitală.