Cercetătorii Bitdefender au identificat Midnight Mimosa, o campanie care poate compromite anumite telefoane Android ieftine încă de la prima pornire. Programele periculoase sunt deja integrate în software înainte de vânzare, fără ca proprietarul să fi instalat aplicații nesigure sau să fi accesat site-uri periculoase.

Investigația Bitdefender a găsit amenințarea pe dispozitive cu procesoare MediaTek, vândute sub mai multe mărci, potrivit Start-up.ro. Unele au denumiri care imită modele premium, deși componentele și software-ul nu provin de la producătorii sugerați de numele produselor.

Pentru telefoanele suspecte folosite la operațiuni financiare, recomandarea specialiștilor este suspendarea accesului la servicii bancare, a autentificării în conturi importante și a stocării informațiilor confidențiale până la clarificarea situației.

Atacatorii pot obține venituri fără acordul proprietarului

Programul periculos se ascunde sub aparența unei componente legitime Android și are drepturi extinse de acces. Comunică cu serverele atacatorilor, primește instrucțiuni și poate instala sau elimina aplicații fără acordul și fără notificarea proprietarului.

Aplicațiile adăugate pot părea instrumente obișnuite pentru prognoza meteo, gestionarea fișierelor, notițe, blocarea accesului ori prelucrarea imaginilor și a textului. Unele încarcă reclame fără știrea utilizatorului și produc afișări sau clicuri fictive. Atacatorii obțin venituri din această activitate publicitară frauduloasă.

O altă componentă permite folosirea telefonului ca server proxy, adică intermediar prin care persoane neautorizate direcționează trafic de internet folosind conexiunea proprietarului. Dispozitivele pot intra astfel într-un botnet, o rețea de dispozitive compromise, utilizabilă pentru activități informatice abuzive, inclusiv atacuri distribuite care blochează servicii online.

Investigația a început după ce tehnologiile Bitdefender care detectează comportamente suspecte direct pe dispozitiv au identificat o componentă ce pretindea că aparține sistemului Android, dar desfășura activități incompatibile cu funcționarea legitimă a acestuia. Analiza tehnică integrală, cu mecanismele amenințării și indicatorii de compromitere, este disponibilă pe blogul Bitdefender Labs.

Verificarea provenienței contează înainte de achiziție

Riscul descris de cercetători nu privește întregul segment de telefoane Android accesibile. Este mai ridicat pentru dispozitive cumpărate din surse greu de verificat, la prețuri neobișnuit de mici și fără informații clare despre producător, specificații tehnice sau actualizări de securitate.

În atacurile mobile obișnuite, utilizatorul este păcălit să descarce un program periculos. În cazul Midnight Mimosa, compromiterea precedă comercializarea, astfel încât evitarea aplicațiilor din surse necunoscute nu este suficientă pentru prevenirea infectării.

Lanțul de aprovizionare poate implica mai multe companii care dezvoltă, modifică sau distribuie software-ul telefonului. Această împărțire a activităților îngreunează identificarea momentului în care un program periculos este introdus în sistem. În cazul Midnight Mimosa, cercetătorii au confirmat prezența amenințării în software-ul dispozitivelor afectate, dar nu au stabilit cu certitudine în ce etapă a procesului de producție sau distribuție a fost introdusă.

Pentru reducerea riscurilor la cumpărare și în utilizare, specialiștii Bitdefender recomandă:

Alegerea comercianților cunoscuți și a producătorilor care prezintă clar dispozitivele și actualizările de securitate disponibile.

Confirmarea modelului exact înainte de achiziție, consultarea recenziilor independente și evitarea ofertelor care promit telefoane premium la prețuri neobișnuit de mici.

Instalarea actualizărilor oficiale pentru sistemul de operare și aplicații. Acestea reduc riscurile, dar nu elimină automat o amenințare integrată în software-ul de sistem.

Verificarea aplicațiilor instalate și a certificării Google Play Protect. Aplicațiile necunoscute și lipsa certificării justifică verificări suplimentare.

Folosirea unei soluții de securitate informatică de încredere, capabilă să identifice aplicații periculoase și comportamente suspecte, inclusiv programe care imită componente legitime ale sistemului.

Evitarea activităților sensibile pe dispozitivele suspecte până la clarificarea situației.

Contactarea comerciantului sau a producătorului atunci când compromiterea este confirmată.

Comportamentele neobișnuite justifică verificarea telefonului

Programele preinstalate sunt concepute să funcționeze discret. Totuși, următoarele semne pot indica necesitatea unui control:

Apariția unor aplicații necunoscute.

Afișarea neobișnuită a reclamelor.

Consumul excesiv al bateriei sau al datelor mobile.

Supraîncălzirea frecventă.

Schimbări inexplicabile în comportamentul telefonului.

Diferențe între denumirea modelului afișată în setări și informațiile prezentate la cumpărare.

Aceste indicii pot avea și alte cauze și nu confirmă automat prezența Midnight Mimosa. Ele justifică verificarea cu o soluție de securitate informatică și, dacă este necesar, contactarea comerciantului sau a producătorului.

Resetarea nu garantează eliminarea amenințării

Bitdefender a confirmat prezența programelor periculoase în software-ul dispozitivelor afectate. Fiind integrate în componentele sistemului de operare, acestea pot rămâne active după ștergerea aplicațiilor suspecte sau revenirea la setările din fabrică.

Remedierea completă poate necesita înlocuirea software-ului de sistem cu o versiune sigură furnizată de producător. Specialiștii avertizează că versiunile neoficiale descărcate din surse necunoscute pot introduce vulnerabilități suplimentare sau pot defecta dispozitivul.

Dacă o compromitere integrată în software este confirmată și nu poate fi eliminată prin metode obișnuite, cea mai sigură soluție poate fi înlocuirea telefonului sau solicitarea rambursării banilor.