Economiile păstrate în lei se raportează la prețuri de consum mai mari cu 6,61% în septembrie 2026 față de aceeași lună din 2025. Pentru sumele urmărite în euro sau în aur, reperele sunt cotațiile din 13 octombrie 2026. Comparațiile au perioade diferite: inflația măsoară evoluția prețurilor de consum într-un an, în timp ce variațiile valutelor și aurului de mai jos sunt față de cotația precedentă.

Inflația se citește împreună cu perioada de comparație

Institutul Național de Statistică (INS) a publicat marți, 13 octombrie, indicatorii pentru luna septembrie. Rata anuală a accelerat față de nivelul de 6,17% înregistrat în august 2026.

„Indicele prețurilor de consum în luna septembrie 2026 comparativ cu luna august 2026 a fost 100,77%. Rata inflației de la începutul anului (septembrie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 5,4%. Rata anuală a inflației în luna septembrie 2026 comparativ cu luna septembrie 2025 a fost 6,6%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2025 – septembrie 2026) față de precedentele 12 luni (octombrie 2024 – septembrie 2025) a fost 9,2%”, arată Institutul Național de Statistică în comunicatul de presă.

Potrivit INS, inflația anuală și-a reluat creșterea în septembrie 2026 după trei luni de deflație. Accelerarea vine după scăderea din august, prezentată de Știrile ProTV drept una contabilă, rezultată din efectul de bază.

Indicatorul lunar compară două luni consecutive, cel de la începutul anului folosește ca reper decembrie 2025, iar rata medie compară două intervale de câte 12 luni. Pentru evaluarea evoluției prețurilor, perioada aleasă schimbă indicatorul relevant.

Potrivit relatării AGERPRES, indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC) în septembrie 2026 față de august a fost de 100,76%. Rata anuală determinată prin această măsură a fost de 6,5%, iar rata medie pentru octombrie 2025 – septembrie 2026, comparativ cu octombrie 2024 – septembrie 2025, a fost de 8,4%.

Euro și aurul au cotații distincte de indicatorii prețurilor de consum

Potrivit Capital, cursul valutar comunicat de Banca Națională a României (BNR) pentru 13 octombrie 2026 cuprinde următoarele cotații. Variațiile sunt raportate la cotația precedentă, nu la aceeași zi din anul anterior:

Euro: 5,3370 lei, în scădere cu 0,0003 lei.

Dolarul american: 4,7748 lei, în creștere cu 0,0034 lei.

Francul elvețian: 5,7316 lei, cu un avans de 0,0043 lei.

Lira sterlină: 6,3193 lei, în creștere cu 0,0033 lei.

Gramul de aur: 642,8367 lei, cu 2,9574 lei peste cotația precedentă.

Raportul dintre moneda europeană și cea americană a fost de 1 euro pentru 1,1177 dolari, în scădere cu 0,0009 dolari. Cursurile valutare sunt repere pentru plățile și schimburile în valută, inclusiv pentru companiile cu contracte comerciale în euro și dolari.

În cazul aurului, succesiunea cotațiilor arată mișcări în ambele direcții. La 9 octombrie, gramul era cotat la 640,8929 lei. Ulterior a coborât cu 1,0136 lei, la 639,8793 lei, înaintea creșterii din 13 octombrie.

Cheltuielile au crescut diferit în funcție de categorie

În septembrie 2026, comparativ cu septembrie 2025, serviciile s-au scumpit cu 11,12%, mărfurile nealimentare cu 7,06%, iar alimentele cu 3,0%. Aceste evoluții descriu categoriile de cheltuieli, în timp ce rata generală reunește prețurile de consum.

Toate variațiile din lista următoare sunt anuale, pentru septembrie 2026 față de septembrie 2025:

Carburanți: motorina s-a scumpit cu 37,61%, iar benzina cu 28,42%.

Energie: tariful electricității a crescut cu 1,35%, cel al energiei termice cu 10,70%, iar prețul gazelor cu 4,63%.

Chirii și utilități: chiriile s-au majorat cu 39,46%, iar tarifele pentru apă, canal și salubritate cu 14,11%. Abonamentele de televiziune au crescut cu 14,02%.

Alimente cu creșteri importante: cafeaua s-a scumpit cu 13,78%, ouăle cu 10,84%, uleiul comestibil cu 7,62%, iar laptele de vacă cu 7,56%.

Carne și pește: carnea de bovine s-a scumpit cu 8,5%, iar cea de porcine și cea de pasăre cu câte 3,34%. Peștele proaspăt a înregistrat o creștere de 5,44%, iar conservele din pește de 5,33%.

Pâine și brânzeturi: pâinea s-a scumpit cu 4,79%, telemeaua de vacă cu 3,75%, iar telemeaua de oaie cu 3,0%.

Produse dulci: grupa produselor din zahăr și a mierii de albine a înregistrat o creștere de 5,81%, în timp ce zahărul s-a ieftinit cu 1,67%.

Băuturi alcoolice: țuica și alte băuturi spirtoase s-au scumpit cu 5,01%, vinul cu 4,15%, iar berea cu 4,9%.

Alimente mai ieftine: prețurile fructelor proaspete au scăzut cu 16,69%, cele ale cartofilor cu 3,64%, ale mălaiului cu 3,42%, ale făinii cu 3,23%, iar ale untului cu 0,96%.

Alte mărfuri nealimentare: tricotajele s-au scumpit cu 7,0%, cărțile, ziarele și revistele cu 6,36%, detergenții cu 6,25%, tutunul și țigările cu 5,72%. Articolele de igienă și cosmeticele au crescut cu 4,41%, medicamentele cu 1,9%, iar categoria ceasurilor, aparatelor video și articolelor sportive cu 8,53%.

Reparații și îngrijire: reparațiile auto s-au scumpit cu 8,89%, serviciile de igienă și cosmetică cu 8,12%, iar confecționarea și repararea încălțămintei și îmbrăcămintei cu 8,40%. Asistența medicală a devenit mai scumpă cu 8,53%.

Transport: tarifele transportului urban au crescut cu 2,46%, cele ale transportului rutier cu 8,58%, abonamentele auto cu 9,77%, iar serviciile aeriene cu 1,32%.

Alte servicii: tarifele poștale au crescut cu 9,32%, serviciile restaurantelor și cafenelelor cu 6,14%, iar prețul unei camere la hotel cu 3,47%.

Transportul aerian ilustrează diferența dintre comparația anuală și cea lunară: față de august 2026, tarifele au scăzut cu 14%.

Creșterea chiriilor a intervenit după decizia Guvernului Bolojan de a actualiza majoritatea chiriilor de stat, după ani de stagnare.

Schimbările plafonării intră în calculul prețurilor energiei

Potrivit INS, începând cu august 2025, calculul inflației a luat în considerare încetarea schemei de sprijin pentru plafonarea prețurilor energiei electrice, instituită prin Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 6/2025, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru gazele naturale, plafonarea prețului destinat consumatorilor casnici a încetat la 1 aprilie 2026. Aceasta a fost înlocuită cu mecanismul de protejare prevăzut în OUG nr. 12/2026.

Indicii pentru credite se aplică în funcție de contract

La 13 octombrie 2026, indicele ROBOR la trei luni, utilizat la calcularea dobânzilor pentru unele credite în lei, a rămas la 6,10%, fără modificări față de ședința precedentă. Valorile la șase luni și la 12 luni au scăzut fiecare cu 0,01 puncte procentuale, până la 6,14%, respectiv 6,21%.

Pentru împrumuturile cu dobândă variabilă legată de acest indicator, efectul modificării depinde de condițiile contractuale și de momentul actualizării dobânzii.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) aferent trimestrului al doilea din 2026 este de 5,57%. Acesta se bazează pe tranzacțiile efective de pe piața monetară interbancară și se aplică potrivit calendarului prevăzut de reglementări, pentru creditele legate de acest indicator.

BNR a revizuit în creștere prognozele de inflație

Potrivit relatării AGERPRES, în august, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a prezentat o prognoză de inflație de 6,1% pentru sfârșitul anului 2026, față de estimarea anterioară de 5,5%.

Pentru finalul lui 2027, banca centrală anticipează o rată de 3,4%, comparativ cu 2,9% în prognoza precedentă.

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