Cursul BNR de azi

Pentru conversia sumelor în euro, cursul de referință din 13 octombrie 2026 este de 5,3370 lei pentru un euro. Acesta este reperul folosit în calculele pentru rate, chirii și salarii, înaintea comisioanelor și marjelor de schimb.

Banca Națională a României (BNR) indică 4,7748 lei pentru un dolar american, 6,3193 lei pentru o liră sterlină și 5,7316 lei pentru un franc elvețian. Pentru moneda maghiară, cotația este de 1,4653 lei pentru 100 de forinți, nu pentru un singur forint.

La cursul de referință al zilei, 100 de euro înseamnă 533,70 lei. Mai jos sunt prezentate și echivalentele în lei pentru 100 de zloți, 100 de coroane cehe și 100 de lei moldovenești.

Cum a evoluat euro în ultimul an

În seria zilnică a cursurilor BCE, publicată de Eurostat, ultima cotație este de 5,3370 lei pentru un euro, din 12 octombrie 2026. Față de ședința din 9 octombrie, când aceeași serie indica 5,3406 lei pentru un euro, scăderea este de 0,0036 lei, respectiv 0,07%.

Comparațiile pe perioade folosesc exclusiv seria zilnică a cursurilor BCE:

La reperul de șapte zile, 5 octombrie 2026, un euro era 5,3363 lei în seria zilnică a cursurilor BCE. Ultima cotație este mai mare cu 0,0007 lei, respectiv 0,01%.

La reperul de 30 de zile, 11 septembrie 2026, un euro era 5,2547 lei în seria zilnică a cursurilor BCE. Creșterea este de 0,0823 lei, respectiv 1,57%.

La reperul de 90 de zile, 14 iulie 2026, un euro era 5,2487 lei în seria zilnică a cursurilor BCE. Diferența este de 0,0883 lei, respectiv 1,68%.

La reperul anual, 10 octombrie 2025, un euro era 5,0928 lei în seria zilnică a cursurilor BCE. Avansul este de 0,2442 lei, respectiv 4,80%.

În ultimele 12 luni, seria zilnică a cursurilor BCE a înregistrat pentru euro un minim de 5,0823 lei la 23 octombrie 2025 și un maxim de 5,3528 lei la 7 octombrie 2026. Distanța dintre extreme este de 0,2705 lei pentru un euro.

Mediile lunare pentru un euro, calculate din seria zilnică a cursurilor BCE, au fost de 5,2372 lei în iulie 2026, din 23 de cotații, de 5,2493 lei în august, din 21 de cotații, și de 5,2633 lei în septembrie, din 22 de cotații. Media include toate ședințele lunii, nu doar începutul sau sfârșitul acesteia.

Ce înseamnă în lei o rată, o chirie sau un salariu în euro

Calculele orientative de mai jos înmulțesc suma în valută cu reperul valutar: cursul BNR pentru 13 octombrie 2026 și seria zilnică a cursurilor BCE pentru comparațiile istorice. Reperul de 30 de zile este 11 septembrie 2026, iar cel anual este 10 octombrie 2025.

O rată de 500 de euro ajunge la 2.669 lei. Aceeași rată însemna 2.627 lei la reperul de 30 de zile din seria zilnică a cursurilor BCE: diferența este de 41 lei lunar și 494 lei anual. La reperul anual din aceeași serie, rata de 500 de euro însemna 2.546 lei, diferența fiind de 122 lei lunar și 1.465 lei anual.

O chirie de 400 de euro înseamnă 2.135 lei. La reperul de 30 de zile din seria zilnică a cursurilor BCE, aceeași chirie era echivalentă cu 2.102 lei, cu o diferență de 33 lei lunar și 395 lei anual. Față de reperul anual din aceeași serie, când chiria de 400 de euro însemna 2.037 lei, creșterea este de 98 lei lunar și 1.172 lei anual.

Un salariu de 3.000 de euro are un echivalent de 16.011 lei. La reperul de 30 de zile din seria zilnică a cursurilor BCE, același salariu însemna 15.764 lei: diferența este de 247 lei lunar și 2.963 lei anual. La reperul anual din aceeași serie, salariul de 3.000 de euro însemna 15.278 lei, ceea ce corespunde unei creșteri de 733 lei lunar și 8.791 lei anual.

Pentru toate cele trei exemple, diferențele anuale presupun menținerea aceluiași curs timp de douăsprezece luni. Suma contractuală în euro rămâne neschimbată.

Cumpărarea a 1.000 de euro înseamnă 5.337 lei la cursul zilei. Pentru aceeași sumă, reperele din seria zilnică a cursurilor BCE erau 5.255 lei acum 30 de zile și 5.093 lei acum un an, cu diferențe de 82 lei, respectiv 244 lei.

Un concediu de 1.500 de euro are un echivalent de 8.006 lei. În comparațiile bazate pe seria zilnică a cursurilor BCE, același buget însemna 7.882 lei acum 30 de zile și 7.639 lei acum un an; diferențele sunt de 123 lei, respectiv 366 lei.

Dolarul, lira și francul

Pentru dolar, ultima cotație din seria zilnică a cursurilor BCE este de 4,7733 lei, în creștere zilnică cu 0,0075 lei, respectiv 0,16%. În aceeași serie, reperele de șapte, 30, 90 și 365 de zile sunt, în ordine, 4,7629 lei, 4,5330 lei, 4,6021 lei și 4,4025 lei pentru un dolar. Creșterile față de acestea sunt de 0,0104 lei (0,22%), 0,2403 lei (5,30%), 0,1712 lei (3,72%) și 0,3708 lei (8,42%).

În seria zilnică a cursurilor BCE, dolarul a avut minimul ultimelor 12 luni la 28 ianuarie 2026, de 4,2563 lei, și maximul la 7 octombrie 2026, de 4,7891 lei. Distanța dintre extreme este de 0,5328 lei pentru un dolar.

Pentru liră, ultima cotație din seria zilnică a cursurilor BCE este de 6,3176 lei, cu un avans zilnic de 0,0170 lei (0,27%). Reperele aceleiași serii pentru șapte, 30, 90 și 365 de zile sunt 6,2987 lei, 6,1233 lei, 6,1594 lei și 5,8477 lei pentru o liră. Diferențele sunt de 0,0189 lei (0,30%), 0,1943 lei (3,17%), 0,1582 lei (2,57%) și 0,4699 lei (8,04%).

Francul are ultima cotație de 5,7313 lei în seria zilnică a cursurilor BCE, după o scădere zilnică de 0,0033 lei (0,06%). În aceeași serie, reperele de șapte, 30, 90 și 365 de zile sunt 5,7312 lei, 5,5599 lei, 5,6700 lei și 5,4620 lei pentru un franc. Diferențele sunt pozitive: 0,0001 lei (0,00%), 0,1714 lei (3,08%), 0,0613 lei (1,08%) și 0,2693 lei (4,93%).

Pentru aceste trei valute, datele reperelor din seria zilnică a cursurilor BCE sunt 5 octombrie 2026, 11 septembrie 2026, 14 iulie 2026 și 10 octombrie 2025.

La cursul BNR al zilei, 100 de dolari înseamnă 477 lei. Pentru aceeași sumă, comparațiile din seria zilnică a cursurilor BCE indică 453 lei acum 30 de zile și 440 lei acum un an: diferențe de 24 lei și 37 lei.

Pentru 100 de lire, echivalentul actual este de 632 lei, față de 612 lei acum 30 de zile și 585 lei acum un an în comparațiile din seria zilnică a cursurilor BCE. Diferențele sunt de 20 lei și 47 lei.

Pentru 100 de franci, echivalentul actual este de 573 lei. Aceeași sumă însemna 556 lei acum 30 de zile și 546 lei acum un an, pe baza seriei zilnice a cursurilor BCE, cu diferențe de 17 lei și 27 lei.

Din cursurile BNR ale zilei rezultă că un euro înseamnă 1,1177 dolari, 0,8446 lire sau 0,9312 franci. În sens invers, un dolar înseamnă 0,8947 euro. Rapoartele se obțin prin împărțirea cursului în lei al primei monede la cursul celei de-a doua.

Zlotul, coroana cehă și leul moldovenesc

Cursul BNR din 13 octombrie 2026 este de 1,2187 lei pentru un zlot. Pentru 100 de zloți, echivalentul este de 122 lei, identic cu cel de acum 30 de zile și cu 2 lei peste echivalentul de 120 lei de acum un an, în comparațiile din seria zilnică a cursurilor BCE.

O coroană cehă este cotată de BNR la 0,2191 lei. Pentru 100 de coroane, echivalentul actual este de 22 lei, față de 22 lei acum 30 de zile și 21 lei acum un an, în comparațiile din seria zilnică a cursurilor BCE: diferențe de zero lei și un leu.

Un leu moldovenesc are cursul BNR de 0,2654 lei. Pentru 100 de lei moldovenești, echivalentul este de 27 de lei.

Cum se citește cursul de referință

BNR stabilește cursul în fiecare zi lucrătoare, pe baza cotațiilor pieței valutare interbancare. Publicarea are loc în jurul orei 13:00, iar cursul este valabil pentru ziua bancară următoare. Acesta se folosește în contabilitate, declarații, calculul taxelor și contracte.

Istoricul provine din seria zilnică a cursurilor BCE publicată de Eurostat, identificată prin codul ert_bil_eur_d. Cursul în lei al fiecărei valute este calculat ca raport între cursul leu/euro și cursul valutei față de euro din aceeași zi. Seria pentru euro cuprinde 255 de cotații între 13 octombrie 2025 și 12 octombrie 2026, numai pentru zilele lucrătoare.

Cursul BNR și seria zilnică a cursurilor BCE folosesc momente diferite ale zilei și pot avea valori diferite. Comparațiile între perioade folosesc aceeași serie istorică.

Echivalentele din exemple și diferențele sunt rotunjite la leu. Calculele nu includ taxe, comisioane bancare, comisioane de schimb ori marjele intermediarilor.

La ghișeu, cursul de cumpărare este mai mic decât cel de referință, iar cursul de vânzare este mai mare. Diferența dintre ele revine intermediarului; băncile, casele de schimb și aplicațiile de plată aplică propriile marje și comisioane.

Datele complete și actualizate: Curs valutar.