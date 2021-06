6 accesorii pentru scaunele auto BeSafe de la BabyMatters

Atunci când mergi cu maşina şi cu bebeluşul sau copilul tău mic, ai nevoie în mod obligatoriu de o scoică pentru auto. Poţi alege din varietatea mare de produse pe care le găseşti pe site-ul BabyMatters.ro. Vei descoperi aici şi gama BeSafe, care este foarte apreciată de către părinţi de fiecare dată.

Iată 6 tipuri de accesorii pe care le poţi cumpăra, care sunt construite astfel încât să te ajute să ai confort şi să protejezi copilul.

Dispozitiv de reţinere al centurilor pentru scaunele BeSafe

Dispozitivul este perfect pentru a împiedica alunecarea centurilor puse pe umerii copilului. El are umerii mici şi se poate mişca destul de mult, şi de aceea este necesar un asemenea dispozitiv de prindere, care ţine pe loc centurile fixate corespunzător. Poţi cumpăra dispozitivul de reţinere al centurilor direct de pe site-ul BabyMatters.

Paravanul solar pentru geamul maşinii.

Este important să cumperi un paravan pentru geamul maşinii tale. Este un detaliu care poate avea mare impact pozitiv atât pentru copil, cât şi pentru şofer. Acest tip de dispozitiv îl protejează pe copil de efectele neplăcute ale luminii puternice sau căldurii excesive aduse de razele solare, în timpul mersului.

De asemenea, el protejează şi din punct de vedere vizual copilul şi interiorul maşinii. Are o protecţie UV şi un SPF de 50+. Se va cumpăra la set de două bucăţi. Şoferul o să aibă vizibilitate mai bună dacă înlătură soarele excesiv. Setul este protejat de un ambalaj tip săculeţ, iar prinderea panourilor se face foarte simplu şi uşor, direct pe geam. Acest dispozitiv are un raport calitate-preţ foarte bun, fiind cumpărat direct de pe site.

Oglindă pentru supravegherea copiilor, cu lumină LED

Întotdeauna trebuie să găseşti soluţii de supraveghere pentru copiii tăi. În maşină, atunci când copilul mic este prins în scoica auto, ai nevoie de o oglindă care să te ajute. Această oglindă este perfectă pentru a putea vedea ce face copilul, fără fii nevoit/ă să faci altceva decât să te uiţi discret în locul în care o poziţionezi.

O să beneficiezi de o telecomandă foarte folositoare. Ea îţi permite să reglezi intensitatea luminii fără să ai nevoie să te mişti din poziţia ta. În acest mod nu o să îl deranjezi pe copil şi nu o să îl trezeşti brusc. Lumina poate să fie pornită gradual, fără a interfera cu somnul lui. O să poţi să ai lejeritate în timpul condusului şi încrederea că observi tot ceea ce se petrece.

Protecţia de banchetă pentru scaunele de copii BeSafe

Acest tip de protecţie se montează pe banchetă şi este soluţia perfectă pentru a avea timp îndelungat o maşină curată. Protecţia este realizată din materiale de calitate şi uşor de curăţat. Ea poate să fie pusă şi atunci când poziţionezi scaunul cu faţa la sensul de mers, şi atunci când scaunul este montat invers.

O să poţi să elimini uşor firimiturile, murdăria adusă pe pantofii fetiţei sau băieţelului, precum şi alte mici neplăceri care pot apărea. Montarea este simplă, putând să fie poziţionată pe orice tip de scaun, cu sau fără ISOfix. Se pretează chiar şi pentru cele mai curbate tipuri de scaune ale autoturismului.

Oglindă pentru tetiera banchetei din spate

Această oglindă simplă este uşor de poziţionat şi are rol de supraveghere. De aceea este important să alegi să pui o asemenea oglindă la călătoriile lungi sau scurte, pentru a menţine totul sub control. Are un raport calitate-preţ foarte bun şi te va ajuta să ai siguranţă pe tot parcursul drumului pe care îl faci alături de fetiţa sau băieţelul tău.

Baza ISOfix BeSafe pentru scoica auto

Această bază este importantă pentru menţinerea în siguranţă a copilului. Este bine să alegi să cumperi o asemenea bază pentru a proteja copilul şi pentru a-l poziţiona corect, cu scoica. Se poate folosi pe ambele sensuri de mers.