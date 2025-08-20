Antibiotice create cu inteligența artificială. Rezistența la antibiotice este una dintre cele mai grave amenințări la adresa sănătății publice globale, responsabilă de peste un milion de decese anual. Într-un context în care descoperirea de noi medicamente stagnează de zeci de ani, cercetătorii de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) au făcut un pas uriaș înainte. Folosind inteligența artificială, aceștia au reușit să creeze două antibiotice experimentale capabile să combată bacterii extrem de periculoase și rezistente la tratamentele existente.

Antibiotice create cu inteligența artificială. Ce descoperire au făcut cercetătorii

Utilizarea excesivă și uneori greșită a antibioticelor a dus la apariția superbacteriilor, printre care gonoreea rezistentă la medicamente și Staphylococcus aureus rezistent la meticilină (MRSA). Aceste tulpini pun în pericol sistemele medicale din întreaga lume. În ultimele decenii, lipsa unor antibiotice noi a accentuat criza, transformând infecții altădată tratabile în probleme grave de sănătate. În acest context, orice descoperire este privită ca o șansă reală de a deschide ceea ce specialiștii numesc „a doua epocă de aur” a antibioticelor.

Cum a revoluționat inteligența artificială procesul de descoperire

Echipa MIT a utilizat inteligența artificială generativă pentru a explora posibilități complet noi. Algoritmii au analizat și creat peste 36 de milioane de compuși, evaluându-le potențialul prin simulări computerizate. Cercetătorii au folosit două direcții de lucru:

combinarea fragmentelor chimice existente pentru a construi molecule complexe,

crearea de antibiotice de la zero, oferind AI-ului libertatea totală de design.

Prin această metodă au fost eliminate automat structurile prea similare cu antibioticele deja existente, dar și compușii care prezentau risc ridicat de toxicitate pentru oameni. Rezultatul? Două molecule cu mecanisme de acțiune complet noi, capabile să perturbe membranele bacteriilor și să le neutralizeze.

Rezultate promițătoare, dar drumul e lung

După sinteză, conceptele selectate au fost testate în laborator și pe modele animale. Rezultatele au demonstrat că substanțele pot combate infecții severe, iar comunitatea științifică privește cu optimism această descoperire. „Suntem entuziasmaţi pentru că demonstrăm că AI generativă poate fi folosită pentru a concepe antibiotice complet noi. AI ne permite să descoperim noi molecule ieftin şi rapid şi în acest fel să ne extindem arsenalul şi să ne ofere un avantaj real în lupta cu genele superbacteriilor”, a declarat James Collins, profesor la MIT.

Totuși, cercetătorii avertizează că noile antibiotice sunt abia la început de drum. Vor fi necesari ani întregi de optimizare și studii clinice pentru a putea fi prescrise pacienților. Din cele 80 de tratamente pentru gonoree proiectate de AI, doar două au fost transformate efectiv în medicamente experimentale. De asemenea, producerea la scară largă a acestor molecule rămâne o provocare. Chiar și așa, experții cred că această inovație deschide calea către o nouă etapă în medicină, unde inteligența artificială ar putea deveni un aliat esențial în lupta contra infecțiilor rezistente.