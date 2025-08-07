Modificările aduse cotei de TVA afectează direct accesul populației la produse esențiale pentru sănătate. Guvernul a anunțat oficial creșterea TVA pentru medicamentele de uz uman și o dublare a cotei pentru suplimente alimentare și produse veterinare, decizii care vor avea impact imediat asupra bugetului familiilor și asupra sistemului medical.

Medicamentele și suplimentele se scumpesc drastic din cauza TVA-ului majorat

TVA-ul pentru medicamentele de uz uman trece de la 9% la 11%, ceea ce înseamnă o creștere cu 2% care se va reflecta în prețul final plătit de pacienți. Într-o țară în care mulți oameni trăiesc deja la limita bugetului, chiar și aceste procente aparent mici pot însemna diferența dintre continuarea și abandonarea tratamentului.

În același timp, suplimentele alimentare și medicamentele de uz veterinar sunt lovite mult mai dur: TVA-ul pentru aceste produse crește de la 9% la 21%. Practic, vor deveni cu 12% mai scumpe, ceea ce afectează grav accesul la îngrijire preventivă, întreținere sau susținerea tratamentelor clasice.

Specialiștii atrag atenția că multe tratamente presupun și administrarea de suplimente pentru susținerea organismului, iar scumpirea acestora poate însemna pentru mulți români renunțarea la terapiile complete.

Avertisment: spitalele vor fi supraaglomerate din cauza scumpirii suplimentelor

Creșterea TVA-ului riscă să aibă un efect în lanț. Specialiștii susțin că „majorarea TVA-ului va reduce accesul populației la aceste produse și se va crea o presiune pe bolnav, dar și pe sistemul medical”. Cu alte cuvinte, persoane care nu își mai permit tratamentele complete vor ajunge în stare mai gravă la spital, generând costuri și presiuni suplimentare pentru spitale și medici.

„Suplimentele alimentare sunt reglementate la nivel național și european ca parte a categoriei produselor alimentare. Au rolul specific de a contribui la menținerea stării de sănătate prin aport de nutrienți destinați completării alimentației normale”, arată specialiștii, susținând că regimul fiscal ar trebui să țină cont de această clasificare.

Aceștia mai avertizează că aplicarea unui TVA atât de ridicat poate duce la o explozie a comerțului ilegal, cu produse de calitate incertă, cumpărate de oameni disperați care nu își mai permit variantele conforme.

Discriminare fiscală și pierderi pentru companiile corecte

Industria suplimentelor alimentare consideră că această măsură este „o formă de discriminare fiscală, lipsită de analiză de impact social și economic”. Practic, decizia lovește exact în companiile care respectă legislația, încurajează prevenția și oferă soluții legale pentru întreținerea sănătății.

„O abordare fiscală inechitabilă încurajează comerțul ilicit și afectează competitivitatea companiilor conforme”, se arată într-o luare de poziție a reprezentanților industriei. De asemenea, atrag atenția că:

„Aplicarea cotei de TVA de 21% poate genera dezechilibre competitive, favorizând importurile și comerțul ilicite, ceea ce reduce predictibilitatea pentru companiile care respectă legislația”.

Este un semnal de alarmă serios care ar trebui să stârnească reacții rapide din partea autorităților, înainte ca efectele asupra sănătății publice și economiei să devină vizibile și, poate, ireversibile.