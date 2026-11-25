CNAS și Ministerul Sănătății propun ca unii pacienți cu boli cronice să primească rețete pentru până la trei luni, dar să ridice medicamentele lună de lună, inclusiv de la farmacii diferite. Schimbarea privește anumite tratamente plătite de stat prin contracte speciale, nu toate rețetele pentru boli cronice.

Proiectul nu schimbă cât plătește pacientul pentru medicamente doar pentru că le ridică lunar. Regula nu este încă aprobată, iar data de 1 ianuarie 2027, anunțată pentru schimbările din sănătate, nu apare în proiect ca dată de aplicare pentru aceste rețete.

Cine ar putea ridica medicamentele lunar

Proiectul de ordin al CNAS și al Ministerului Sănătății se referă la pacienții a căror boală cronică și al căror tratament sunt stabile. Medicamentele vizate sunt cele din contractele numite „cost-volum”, prin care statul stabilește condiții speciale de plată pentru anumite tratamente.

Medicul de familie, medicul specialist sau medicul din spital, la externare, ar putea prescrie tratamentul pentru cel mult 90, 91 sau 92 de zile, în limita dreptului de a prescrie fiecare medicament. Medicul și pacientul ar stabili împreună perioada rețetei. Ridicarea medicamentelor s-ar face obligatoriu pe luni, nu pentru întreaga perioadă deodată.

Pentru rețeta electronică emisă online, medicamentele ar putea fi date de una sau mai multe farmacii. Prima ridicare ar trebui făcută în cel mult 30 de zile de la emiterea rețetei. Farmacia ar tipări partea rețetei care arată ce medicamente a eliberat, astfel încât pacientul să poată ridica restul în perioada de valabilitate.

Plata la farmacie nu se schimbă automat

Proiectul schimbă felul în care se eliberează tratamentul, dar nu introduce o plată nouă pentru pacient și nu modifică procentele suportate de stat. Suma datorată la farmacie depinde în continuare de medicament și de prețul luat în calcul pentru decontare. Dacă farmacia oferă un medicament mai scump decât acest preț, proiectul cere acordul pacientului, dat în scris.

Ridicarea lunară ar împărți în timp și eventualele sume plătite la farmacie. Nu înseamnă, prin ea însăși, că tratamentul pe trei luni ar deveni mai ieftin sau mai scump.

Rețetele pe trei luni pot fi deja ridicate în mai multe etape

Ghidul CNAS din martie 2024 arată că pacienții cu boli cronice și tratament stabil pot avea deja rețete electronice online pentru 90, 91 sau 92 de zile. Farmaciile pot elibera aceste medicamente în părți corespunzătoare unor perioade de 30, 31 sau 32 de zile. Prima ridicare se face în maximum 30 de zile, iar rețeta este valabilă cel mult 92 de zile.

Ghidul permite ridicarea din orice farmacie din țară care are contract cu o casă de asigurări, dar face o excepție pentru medicamentele din contractele „cost-volum-rezultat”. Noul proiect privește medicamentele din contractele „cost-volum” și ar face obligatorie eliberarea lor lunară în cazurile descrise.

Proiectul lasă în afara acestei reguli pachetele folosite la începutul tratamentului, medicamentele a căror doză depinde de greutatea ori de suprafața corpului și cele administrate la intervale mai mari de patru săptămâni. Ordinul trebuie aprobat înainte ca noua regulă să poată fi aplicată.