Pentru urgențe, ține la îndemână bani pentru cheltuielile de bază, de pildă într-un cont de economii. Pentru o plată cu dată fixă, un depozit poate fi potrivit dacă îl poți păstra până la scadență; investițiile intră în calcul pentru obiective pe care le poți amâna și pentru care accepți riscul de a pierde bani.

Alegerea între cont de economii, depozit și investiții depinde de trei lucruri: cât de repede trebuie să scoți banii, când îi vei cheltui și ce pierdere ai putea suporta fără să îți strici planul. Nici câțiva ani de așteptare nu garantează că o investiție va valora cât ai depus.

Cât păstrezi pentru urgențe

Adună cheltuielile pe care le-ai plăti și dacă venitul ar întârzia: locuință, facturi, mâncare și alte nevoi de bază. Nu există o sumă impusă prin lege. Ca reper practic, Raiffeisen Bank folosește cheltuielile pentru trei până la șase luni; suma aleasă poate fi mai mare dacă venitul este nesigur sau ai persoane în întreținere.

La cheltuieli esențiale de 3.000 de lei pe lună, de exemplu, trei luni înseamnă 3.000 × 3 = 9.000 de lei, iar șase luni înseamnă 3.000 × 6 = 18.000 de lei. Partea pe care ai putea să o folosești fără preaviz poate sta într-un cont de economii care permite retrageri flexibile. O investiție al cărei preț scade poate să te oblige să vinzi în pierdere tocmai când apare urgența.

Ce alegi pentru o plată apropiată

Dacă strângi bani pentru o taxă sau o reparație peste câteva luni, începe cu data la care trebuie să plătești. Un cont de economii îți permite, în condițiile produsului, să mai depui bani și să îi retragi când suma ori data se schimbă. Verifică dacă dobânda se poate modifica și cât te costă contul.

Un depozit la termen are sens pentru suma pe care o poți lăsa neatinsă până la scadență. Verifică dobânda, data scadenței, comisioanele, ce primești dacă îl închizi mai devreme și dacă se reînnoiește automat. Închiderea anticipată poate duce la pierderea dobânzii acumulate, dar regula exactă și posibilitatea unei retrageri parțiale depind de contract.

Ce se schimbă pentru un obiectiv peste câțiva ani

Un avans pentru locuință sau o plată cu dată fixă poate rămâne o alegere nepotrivită pentru bursă, chiar dacă mai sunt câțiva ani până atunci. Acțiunile și fondurile pot valora mai puțin în ziua plății. ASF arată că o investiție poate pierde o parte sau chiar toată suma pusă la început; unele produse complexe pot duce la pierderi și mai mari.

Investițiile au mai mult loc într-un plan a cărui dată poate fi amânată și în care poți suporta scăderea valorii. Împărțirea banilor între mai multe investiții reduce unele riscuri, dar nu le elimină. Dacă data cheltuielii devine fixă ori nu mai poți suporta o pierdere, alegerea trebuie cântărită din nou înainte să mai pui bani la risc.

Cât rămâne din dobândă

Dobânda afișată nu este suma pe care o păstrezi. Pentru dobânzile bancare, Codul fiscal prevede un impozit de 16% din dobânda brută, reținut de bancă. Comisioanele reduc și ele câștigul.

La un depozit de 100.000 de lei cu dobândă anuală ipotetică de 6%, păstrat un an, calculul simplu este 100.000 × 6% = 6.000 de lei dobândă brută. Impozitul este 6.000 × 16% = 960 de lei. Rămân 5.040 de lei înainte de eventuale comisioane și de contribuția la sănătate, dacă aceasta este datorată. Exemplul nu este o ofertă bancară.

Pentru aceeași sumă și aceeași durată, un cont de economii ar lăsa tot 5.040 de lei dacă ar plăti 6% pe întregul an, fără comisioane; dobânda lui se poate însă modifica. Un depozit închis înainte de termen poate aduce mai puțină dobândă sau niciuna, după contract. La o investiție nu se poate calcula dinainte un câștig net sigur: prețul de vânzare și costurile pot schimba rezultatul.

În 2026, contribuția la sănătate se verifică separat. Dobânzile brute se adună cu celelalte venituri care intră în acest calcul, iar [pragurile publicate de ANAF pentru 2026](https://static.anaf.ro/static/10/Brasov/Brasov/web_ian_2026.pdf) duc la următoarele sume:

De la 24.300 de lei până sub 48.600 de lei venituri cumulate: 2.430 de lei contribuție.

De la 48.600 de lei până sub 97.200 de lei: 4.860 de lei contribuție.

De la 97.200 de lei: 9.720 de lei contribuție.

Dobânda brută de 6.000 de lei din exemplu nu atinge singură primul prag. Dacă există și alte venituri care se adună la calcul, contează totalul lor.

La investiții, impozitul are alte reguli. Pentru câștigurile din titluri de valoare vândute prin intermediari, în 2026 se rețin 3% dacă au fost deținute cel puțin 365 de zile și 6% dacă au fost deținute mai puțin. Pentru transferurile fără intermediar sau printr-un intermediar nerezident, persoana calculează câștigul net anual și aplică 16%; veniturile pentru care își calculează impozitul anual se declară, de regulă, până la 25 mai al anului următor.

Ce bani sunt protejați

Conturile de economii, conturile curente și depozitele la termen sunt acoperite dacă banca participă la schema de garantare aplicabilă. Potrivit Legii nr. 311/2015, [plafonul obișnuit este de 100.000 de euro, echivalent în lei, pentru fiecare persoană la fiecare bancă](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/252057). Toate conturile aceleiași persoane la aceeași bancă se adună; la două bănci distincte, plafonul se aplică separat.

Compensația ține seama de depozite și dobânda acumulată până când banii devin indisponibili, din care se scad datoriile către bancă și sumele blocate, în limita plafonului aplicabil. Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare începe plata în cel mult șapte zile lucrătoare de la declararea indisponibilității. Termenul privește începerea plății, nu promite că fiecare persoană își primește banii în aceeași zi.

Investițiile nu au garanția depozitelor. Fondul de Compensare a Investitorilor poate interveni, pentru un investitor eligibil, dacă intermediarul nu îi poate restitui banii sau instrumentele datorate, până la echivalentul în lei a 20.000 de euro. Scăderea prețului unei investiții nu este acoperită, iar investitorii la fondurile de investiții nu sunt despăgubiți.

Pașii înainte să alegi

Notează suma necesară, data la care o vei folosi și partea pe care trebuie să o poți retrage imediat. Dacă data este fixă, verifică întâi cum păstrezi suma necesară plății. Pentru cont și depozit, compară aceeași sumă și aceeași durată. Scade impozitul și comisioanele din dobânda calculată, apoi citește condițiile de retragere, de modificare a dobânzii și de reînnoire. Pentru investiții, caută firma și serviciul oferit în [registrul public al ASF](https://data.asfromania.ro/registru/registru.php). Cere lista costurilor și citește actele produsului, inclusiv explicațiile despre pierderile posibile. Înainte să folosești un intermediar, pregătește documentele de identificare cerute, încheie contractul și răspunde la întrebările despre cunoștințele și experiența ta. Păstrează contractul, ordinele și dovezile plăților. Reia alegerea dacă se schimbă data plății, venitul sau suma pe care îți permiți să o pierzi. Verifică din nou condițiile înainte să muți banii.

Întrebări frecvente

Sunt acoperiți și banii din contul atașat cardului?

Da. Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare include și acest cont între depozitele eligibile, în limita plafonului aplicabil persoanei la banca respectivă.

Ce se întâmplă dacă tocmai am vândut o locuință?

Pentru anumite sume intrate temporar în cont, inclusiv bani proveniți din vânzarea unei locuințe, există un plafon suplimentar de 100.000 de euro timp de 12 luni. Păstrează actele care dovedesc proveniența banilor.

O sucursală din România a unei bănci din alt stat UE este acoperită de schema românească?

Nu de schema românească. Pentru o astfel de sucursală se aplică schema de garantare din statul de origine al băncii; verifică schema înainte să deschizi contul.

Ce fac dacă suma plătită de fondul de garantare este greșită?

Poți depune o contestație la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Legea prevede un răspuns la sesizare în cinci zile lucrătoare.

Unde reclam o problemă cu banca?

Trimite mai întâi o reclamație scrisă băncii și păstrează numărul de înregistrare și actele. Poți sesiza gratuit Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar dacă trec 30 de zile fără să primești un răspuns sau dacă răspunsul primit nu te mulțumește.

Unde reclam o problemă cu un intermediar de investiții?

Reclamă mai întâi problema firmei. Dacă rămâne nerezolvată, poți trimite o petiție către ASF, împreună cu contractul, ordinele, reclamația și răspunsul primit.

Surse verificate la 25 noiembrie 2026: Legea nr. 311/2015; Codul fiscal; Legea nr. 239/2025; ANAF; Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare; Autoritatea de Supraveghere Financiară; Fondul de Compensare a Investitorilor; Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar; Raiffeisen Bank.