Coasigurarea soților, desființată oficial. Ce opțiuni sunt și cât te costă să plătești CASS pentru familie

Schimbările fiscale anunțate pentru vara anului 2025 aduc o lovitură importantă pentru sute de mii de familii din România. Coasigurarea, prin care soții sau părinții fără venituri puteau beneficia gratuit de asigurare medicală în baza contribuției plătite de persoana asigurată, dispare oficial. În locul acestui mecanism, ANAF a introdus o nouă opțiune: plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru fiecare persoană aflată în întreținere.

De la 1 august 2025, fiecare român asigurat are posibilitatea să achite separat CASS pentru soț, soție sau părinți fără venituri. Costul nu este deloc de neglijat: 2.430 de lei pentru fiecare persoană, sumă calculată în funcție de salariul minim brut pe economie.

Această schimbare ridică numeroase întrebări: cum se face opțiunea, care sunt pașii birocratici, ce avantaje există și care sunt capcanele ascunse pentru contribuabili?

De ce a fost eliminată coasigurarea

Până acum, sistemul de coasigurare permitea ca soțul sau soția, dar și părinții fără venituri, să beneficieze de servicii medicale prin simpla includere pe polița celui care plătea deja CASS. Practic, familia era protejată fără costuri suplimentare, ceea ce reprezenta un sprijin important pentru gospodăriile cu un singur salariu.

Prin Legea nr. 141/2025, guvernul a decis să elimine această categorie de persoane exceptate de la plata contribuției. Motivele invocate au fost nevoia de echitate și necesitatea de a aduce bani suplimentari la bugetul sănătății.

Autoritățile argumentează că fiecare persoană trebuie să contribuie individual la sistemul public, chiar dacă plata este făcută prin intermediul unui membru al familiei. Astfel, se elimină privilegiul coasigurării și se introduce o taxare directă.

Cât costă acum să plătești CASS pentru persoanele întreținute

ANAF a publicat calculele pentru anul 2025. Contribuția de sănătate pentru o persoană aflată în întreținere se stabilește prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul. Baza este reprezentată de valoarea a șase salarii minime brute pe economie, stabilite la începutul anului.

În 2025, salariul minim brut este de 4.050 lei. Prin urmare:

baza de calcul: 6 x 4.050 = 24.300 lei

CASS datorată: 10% din 24.300 = 2.430 lei pentru fiecare persoană

Această sumă poate fi plătită integral sau în două tranșe:

25% (608 lei) la momentul depunerii declarației unice

restul de 75% (1.822 lei) până la 25 mai 2026

Dacă ai, de exemplu, soție și un părinte fără venituri, costul total pe care trebuie să îl suporți este de 4.860 lei pe an.

Cum se face opțiunea de plată

Pentru a activa noul mecanism, fiecare contribuabil trebuie să depună Declarația unică – formularul 212. În cadrul acesteia există o secțiune specială pentru plata CASS aferentă persoanelor întreținute.

Opțiunea este considerată definitivă, ceea ce înseamnă că odată declarată, creează obligația fermă de plată. Declarația se poate depune:

online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV)

pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică

direct la registratura organului fiscal

prin poștă, cu confirmare de primire

ANAF pune la dispoziție și calculatoare în unitățile fiscale pentru cei care nu au acces la internet.

Avantaje și dezavantaje pentru contribuabili

Eliminarea coasigurării vine cu o serie de efecte imediate asupra familiilor.

Avantaje:

fiecare persoană plătitoare are statut de asigurat independent, fără să mai depindă juridic de un alt membru al familiei;

acces direct la servicii medicale, fără riscul de a-ți pierde calitatea de asigurat în cazul în care întreținătorul își schimbă statutul fiscal;

transparență în evidența contribuțiilor.

Dezavantaje:

costuri suplimentare semnificative pentru familiile cu un singur salariu;

obligații birocratice mai mari (depunerea declarației, termene de plată);

lipsa flexibilității: opțiunea este definitivă și nu poate fi retrasă în cursul anului.

Impactul eliminării coasigurării asupra familiilor

Pentru multe gospodării, dispariția coasigurării echivalează cu o presiune financiară suplimentară. În special pensionarii fără venituri suficiente, soțiile casnice sau părinții aflați în întreținerea copiilor vor fi afectați direct.

De exemplu, într-o familie cu un singur salariu minim, contribuția anuală pentru un soț și un părinte fără venituri reprezintă peste 20% din câștigul net al gospodăriei. În condițiile în care inflația și scumpirile afectează deja bugetele, această povară poate deveni greu de suportat.

Cum poți plăti CASS: metode disponibile

ANAF oferă mai multe modalități de plată:

numerar sau card la casieriile Trezoreriei

online prin SPV sau Ghișeul.ro

virament bancar

mandat poștal la oficiile poștale

Este important ca plățile să fie efectuate în termen pentru a evita penalitățile.

Eliminarea coasigurării marchează o schimbare majoră în sistemul de sănătate din România. De la 1 august 2025, familiile nu mai pot beneficia gratuit de asigurare pentru soț, soție sau părinți fără venituri. În loc, trebuie să plătească anual 2.430 lei pentru fiecare persoană aflată în întreținere.

Deși autoritățile susțin că această măsură aduce echitate și responsabilitate în sistem, pentru contribuabili înseamnă costuri mai mari și mai multă birocrație.

Pentru a evita problemele, este esențial ca românii să se informeze corect, să depună declarația unică la timp și să planifice din timp bugetul familiei.