În primele șase luni din 2026, statul a plătit 29,37 miliarde de lei pe dobânzi, față de aproximativ 73,89 miliarde de lei pentru pensiile de asigurări sociale de stat. Dobânzile au fost echivalentul a 39,75% din aceste plăți pentru pensii, nu le-au depășit.

Cât s-a plătit din ianuarie până în iunie 2026

Ministerul Finanțelor a comunicat la 24 iulie 2026 suma cheltuită pe dobânzi până la 30 iunie, pentru bugetele publice luate împreună. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a publicat în noiembrie 2026 media lunară a plăților pentru pensiile de asigurări sociale de stat din aceeași perioadă: 12.314.673.000 de lei. Cifra se află la categoria „Pensii de asigurări sociale de stat” din secțiunea pentru bugetul asigurărilor sociale de stat.

Media lunară înmulțită cu șase dă 73.888.038.000 de lei pentru perioada din ianuarie până în iunie. Cele două sume comparate sunt:

Dobânzi, ianuarie-iunie 2026: 29,37 miliarde de lei.

Pensii de asigurări sociale de stat, aceeași perioadă: aproximativ 73,89 miliarde de lei, calculate din media lunară raportată de CNPP.

Împărțind 29,37 miliarde la 73,888038 miliarde se obține 39,75%. Suma dobânzilor mai poate fi comparată cu plata medie lunară pentru aceste pensii: 29,37 miliarde împărțite la 12,314673 miliarde înseamnă aproximativ 2,38 luni de plăți.

Câte pensii medii lunare înseamnă dobânzile

Pentru un alt fel de comparație, suma dobânzilor se împarte la valoarea unei pensii medii lunare. Din valorile comunicate lunar de CNPP rezultă o medie de 2.782 de lei pentru perioada din ianuarie până în iunie 2026.

La o sumă de exemplu de 10.000 de lei, calculul este 10.000 împărțit la 2.782, adică aproximativ 3,6 pensii medii lunare. Aplicat sumei cheltuite efectiv pe dobânzi, calculul este 29.370.000.000 împărțit la 2.782: aproximativ 10,56 milioane de pensii medii lunare.

Cu cât au crescut dobânzile față de 2025

În primele șase luni din 2025, cheltuielile cu dobânzile au fost de 25,23 miliarde de lei. Pentru aceleași luni din 2026, Ministerul Finanțelor a comunicat o creștere de 4,14 miliarde de lei, adică aproximativ 16,4% față de suma din 2025.

Ce cuprinde comparația

Suma dobânzilor privește bugetul general consolidat, care reunește bugetele publice. Suma folosită pentru pensii privește numai pensiile de asigurări sociale de stat plătite din bugetul asigurărilor sociale. Perioada este aceeași, dar cele două sume nu acoperă aceleași categorii de cheltuieli.

Procentul de 39,75% compară aceste două sume, nu toate cheltuielile statului cu pensiile. Nici nu arată că dobânzile au redus pensia unei persoane.

Întrebări frecvente

Cele 10,56 milioane sunt un număr de pensionari?

Nu. Este numărul de pensii medii lunare care rezultă din împărțire, nu numărul persoanelor care primesc pensie.

Se pot muta automat banii de la dobânzi la pensii?

Nu. Calculul pune alături două cheltuieli și nu transformă suma dobânzilor în bani disponibili automat pentru pensii.

De ce nu este folosită numai pensia medie din iunie?

Pensia medie comunicată de CNPP pentru iunie 2026 a fost de 2.784 de lei. Calculul pentru toate cele șase luni folosește media valorilor lunare din întreaga perioadă, de 2.782 de lei.

Se poate extinde rezultatul la primele nouă luni din 2026?

Nu prin înmulțirea sumelor de aici. Pentru o comparație la nouă luni sunt necesare cheltuielile cu dobânzile și plățile pentru aceeași categorie de pensii, ambele aferente celor nouă luni.

Surse verificate la 25 noiembrie 2026: Ministerul Finanțelor, execuția bugetară la 30 iunie 2026, comunicată la 24 iulie 2026 prin AGERPRES; Casa Națională de Pensii Publice, raportul de activitate pentru semestrul I 2026, publicat în noiembrie 2026; valorile lunare ale pensiei medii comunicate de CNPP pentru ianuarie-iunie 2026 prin AGERPRES și TVR.