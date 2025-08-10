Plasticul în Asia de Est și Sud-Est: O criză în creștere care ar putea crește cu aproximativ 70% până în 2050

Un raport alarmant al OCDE relevă că volumul de plastic scăpat în mediu în Asia de Est și Sud‑Est inclusiv în China, Japonia și Coreea de Sud ar putea crește cu aproximativ 70% până în anul 2050. Dacă nu se implementează politici mai ambițioase, consecințele vor fi dezastruoase pentru ecosisteme, biodiversitate și sănătatea publică.

Explozia consumului și riscurile asociate

Cantitatea totală de deșeuri plastice în regiune a crescut vertiginos de la 10 milioane de tone în 1990 la 113 milioane de tone în 2022. Din aceste deșeuri, 8,4 milioane de tone au scăpat deja în mediul înconjurător, via râuri, coaste sau oceane un impact enorm asupra naturii și vieții sălbatice.

Politici insuficiente și practici periculoase

Raportul atrage atenția că, fără o schimbare curajoasă în abordarea gestionării deșeurilor, consumul de plastic va exploda. Estimările indică o creștere a scurgerilor cu până la 68%, iar dacă nu se impun măsuri precum interzicerea plasticului de unică folosință sau introducerea unor taxe, efectele vor fi devastatoare.

Lipsa de infrastructură și obiceiurile de gestionare improprii, precum arderea la vedere sau depozitarea necontrolată, în special în zonele rurale ale țărilor ASEAN și ale Chinei, amplifică problema.

Cifrele vorbesc de la sine

14,1 milioane de tone : cantitatea estimată de plastic care va ajunge în mediu anual până în 2050, dacă situația nu se îmbunătățește.

: cantitatea estimată de plastic care va ajunge în mediu anual până în 2050, dacă situația nu se îmbunătățește. 5,1 milioane de tone ar putea ajunge direct în râuri, coaste și oceane mediul acvatic fiind profund afectat.

ar putea ajunge direct în râuri, coaste și oceane mediul acvatic fiind profund afectat. O strategie agresivă ar putea reduce utilizarea plasticului cu 28%, ar crește rata de reciclare până la 54%, și ar diminua deșeurile prost gestionate cu până la 97%.

Spre o lege globală pentru poluarea cu plastic

În paralel, negocierile pentru un tratat internațional obligatoriu privind reducerea poluării cu plastic au fost reluate la Geneva—după ce precedentele au eșuat în Coreea de Sud, din cauza diviziunilor între state asupra restricțiilor la producție și managementul deșeurilor.

Creșterea consumului de plastic, combinată cu gestionarea deficitară a deșeurilor, transformă Asia de Est și Sud-Est în unul dintre principalele puncte fierbinți ale crizei globale de mediu. Deteriorarea ecosistemelor acvatice, amenințarea potențială asupra sănătății umane prin microplastice și efectele destabilizatoare asupra biodiversității sunt semnale de alarmă care cer acțiune imediată.

Adoptarea unor politici ambițioase interziceri, taxe, extinderea reciclării împreună cu un tratat global eficient, sunt pașii necesari spre protejarea mediului. Fără aceste schimbări, regiunea se îndreaptă spre o traumă ecologică care va afecta generații întregi.