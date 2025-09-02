Cu cine își dispută România șansa la EURO 2027? Naționala de tineret a României se pregătește să înceapă o nouă campanie de calificare, cu obiectivul clar de a ajunge pentru a cincea oară consecutiv la un turneu final U21.

Competiția europeană din 2027 va fi găzduită de Albania și Serbia, ambele deja calificate din postura de organizatoare, ceea ce lasă 14 locuri disponibile pentru restul țărilor europene. România a fost repartizată în Grupa A, unde va înfrunta adversari redutabili și câteva echipe-surpriză.

Cu cine își dispută România șansa la EURO 2027. Adversarii tricolorilor U21 în preliminarii

Ibericii rămân cel mai puternic adversar din grupă. Spania a fost o prezență constantă și dominantă în ultimii ani la turneele U21, inclusiv împotriva României. În 2023 și 2025, cele două echipe au făcut parte din aceeași grupă la turneele finale, iar de fiecare dată victoria a revenit spaniolilor.

Actuala generație este condusă de selecționerul David Gordo, aflat la cârma naționalelor de juniori încă din 2017. Lotul cuprinde nume importante precum Cristian Mosquera (Arsenal), Alex Jimenez (transferat de Bournemouth de la AC Milan), Gonzalo Garcia (Real Madrid) și Marc Guiu, campion mondial cu Chelsea. În plus, Pablo Garcia, unul dintre golgheterii Campionatului European U19 desfășurat în România, completează lista jucătorilor de urmărit.

Finlanda și Kosovo – rivali cu potențial

Finlanda este deja un adversar cunoscut pentru România. În preliminariile pentru EURO 2025, tricolorii au câștigat la Sibiu cu 1-0 prin golul lui Matei Ilie, dar nordicii și-au luat revanșa la retur, impunându-se cu 2-0. Selecționerul Mika Lehkosuo a rămas la conducere și mizează pe o generație extrem de tânără, cu mai mulți jucători născuți după 2006. Printre remarcați se află Otso Liimata, un fotbalist deja obișnuit cu lotul U21.

Kosovo apare pentru prima dată ca adversar al României U21. Echipa pregătită de Afrim Tovërlani aliniază în mare parte jucători care activează în străinătate. Printre numele de referință se numără Eliot Bujupi (VfB Stuttgart II), Hekuran Berisha (Dinamo City, Albania), dar și Laurent Xhylani și Diar Vokrri, reprezentanți ai campionatului intern.

Cipru și San Marino – outsideri cu experiență modestă

Cipru aduce în preliminarii un lot format aproape exclusiv din jucători de la cluburi locale, singura excepție fiind portarul Gabriel Orelli, legitimat la Watford. Selecționerul Konstantinos Makridis contează pe un nucleu de fotbaliști care au bifat meciuri și în campania trecută. Cel mai tânăr jucător este Michael Theodosiou, atacant de doar 17 ani legitimat la Aris Limassol.

San Marino, obișnuita „cenușăreasă” a competițiilor U21, ocupă ultimele locuri în statisticile UEFA. Echipa antrenată de Matteo Cecchetti a pierdut de-a lungul timpului 136 de partide în preliminarii, fiind depășită doar de Luxemburg la acest capitol. Totuși, mulți dintre jucătorii folosiți în campania anterioară rămân eligibili, ceea ce poate oferi o minimă stabilitate.