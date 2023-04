LVMH avertizează că creșterea în SUA stagnează, chiar dacă China își revine

Piața de lux din China a început să-și revină după declinul pe care l-a suferit în timpul politicilor draconice ale țării, zero-Covid, dar creșterea în SUA – cea mai mare piață a luxului – s-a stabilizat, potrivit LVMH.

Cel mai mare grup de lux din lume, care este controlat de miliardarul Bernard Arnault, a raportat vânzări globale pentru primul trimestru al anului de 21 miliarde de euro. Creșterea de 17% față de aceeași perioadă a anului trecut a fost peste așteptările analiștilor. Vânzările de modă și marochinărie, cea mai mare divizie a companiei, au continuat să fie puternice, crescând cu 18%, până la 10,7 miliarde de euro.

“Am ieșit cu siguranță din perioada zero-Covid acum, pagina s-a întors”, a declarat directorul financiar al LVMH, Jean-Jacques Guiony, pentru Financial Times.

Grupul nu oferă cifre specifice privind China, dar vânzările LVMH la nivel asiatic au crescut cu 14% în primul trimestru din 2023, comparativ cu scăderea cu 8% în ultimele trei luni din 2022.

“Am fost foarte afectați de evenimentele din China în decembrie, afacerile noastre au fost practic în impas”, a declarat Guiony, menționând că China a reprezentat aproximativ 80% din activitatea grupului în regiune. “Acest lucru dă o indicație asupra amplorii îmbunătățirii”.

“Ne așteptăm ca acest lucru să continue și suntem foarte optimiști în ceea ce privește normalizarea pieței chineze”, a adăugat Guiony, ceea ce grupul se așteaptă să se întâmple în acest an.

Cu toate acestea, imaginea a fost diferită în SUA, unde Guiony a declarat că creșterea vânzărilor a stagnat în aceeași perioadă, deoarece consumatorii americani s-au confruntat cu rate ale dobânzii mai mari și cu o perspectivă economică incertă. Vânzările au crescut cu 8% în al patrulea trimestru, dar acest lucru a rămas neschimbat în primele trei luni ale anului.

“Nu este deloc catastrofală, dar nu crește la fel de repede ca acum doi ani”, a adăugat el, menționând că mulți cumpărători americani au călătorit și în Europa, astfel încât o parte din activitatea lor a fost deplasată acolo.

Sectorul de lux s-a dovedit a fi rezistent pe tot parcursul pandemiei, cu excepția unei scurte încetiniri pe măsură ce lumea s-a închis în martie 2020. Cu toate acestea, decizia Chinei de a urmări măsuri stricte de zero-Covidă pe măsură ce boala se răspândea la sfârșitul anului trecut a afectat performanța multor grupuri pe piața lor cu cea mai rapidă creștere.

Multe mărci de lux au fost nevoite să închidă temporar magazine și depozite la sfârșitul anului trecut din cauza angajaților bolnavi, ceea ce a afectat rezultatele din trimestrul al patrulea la LVMH, Burberry și Richemont, proprietarul Cartier.

În ciuda unui sfârșit de an dificil în Asia, LVMH – care deține mărci precum Louis Vuitton, Dior și Moët & Chandon – a crescut din ce în ce mai mult, raportând în ianuarie al doilea an consecutiv de profituri și vânzări record. Louis Vuitton, marca emblematică a companiei, a devenit prima casă de lux din lume care a depășit 20 de miliarde de euro în vânzări anuale la începutul acestui an.

Grupul a raportat o revenire cu 30% a vânzărilor în divizia sa de retail de călătorie și magazine de departamente, până la 3,9 miliarde de euro, condusă de performanța retailerului de produse de înfrumusețare Sephora și de revenirea călătoriilor.

În ultimii doi ani nu a existat “niciun retail de călătorie în Asia” către destinații populare pentru cumpărătorii chinezi, cum ar fi Hong Kong și Macao, dar acum revine pas cu pas, pe măsură ce restricțiile de călătorie au fost ridicate, a declarat Guiony. “Va fi nevoie de timp pentru ca totul să revină la normal în Asia și chiar mai mult timp în Europa”, a adăugat el.

Sursa – www.ft.com