Michael Bloomberg se gândește la viitor fără fondatorul său

În anul 1981, “Este timpul să pleci”, i-a spus directorul executiv al Salomon Brothers, John Gutfreund, care a început să fumeze trabucuri, lui Michael Bloomberg. Cu cei 10 milioane de dolari pe care i-a primit ca despăgubire pentru că a fost concediat, Bloomberg a înființat o companie, Innovative Market Systems, a doua zi. Era în 1981, iar computerele începeau în sfârșit să preia controlul pe Wall Street. Bloomberg, pe atunci în vârstă de 39 de ani, credea că era momentul potrivit pentru un produs care să ofere oamenilor acces la toate informațiile financiare imaginabile și pentru un software care să permită oricui, chiar și traderilor, să le prelucreze. A avut dreptate.

Pentru mulți oameni din afara domeniului financiar, Bloomberg este o companie media. Este un pic ca și cum ai descrie Disney ca un operator de parcuri tematice sau Google ca un furnizor de e-mail. Din veniturile anuale de peste 12 miliarde de dolari ale Bloomberg, doar aproximativ 500 milioane de dolari provin din media, potrivit unor persoane familiare cu această chestiune. Marea majoritate a profiturilor sale provine de la bănci și companii de investiții care închiriază “the terminal”, portalul său de date și analize, greoi, dar puternic. De la acest cap de pod, Bloomberg s-a extins în domeniul infrastructurii de tranzacționare, al analizei juridice, al tehnologiei de reglementare, al politicilor publice și nu numai. De mai bine de un deceniu, deține o treime din piața globală de date și analize financiare, care se ridică la aproximativ 37 de miliarde de dolari.

Bloomberg, compania, l-a făcut pe Bloomberg, omul, extrem de bogat. Averea sa de 94 de miliarde de dolari – estimată de Forbes, deoarece indicele miliardarilor de la Bloomberg News nu îi urmărește proprietarul – înseamnă că doar Warren Buffett a făcut vreodată mai mulți bani din afacerea cu bani. Dacă datele sunt într-adevăr petrolul secolului XXI, atunci Michael Bloomberg este John D. Rockefeller al zilelor noastre.

Și totuși, este remarcabil cât de puțin analizată este activitatea principală a uneia dintre cele mai valoroase companii private din lume. Bloomberg LP este un mastodont de date atât de implicat în industria financiară încât poate fi mai important decât orice grup de investiții. Acest articol se bazează pe interviuri cu mai mult de o duzină de actuali și foști directori, rivali și clienți importanți. Acestea dezvăluie o companie din ce în ce mai consumată de întrebarea Bloomberg după Bloomberg.

În februarie, Michael Bloomberg a împlinit 81 de ani. Persoane care cunosc dinamica internă a companiei și pe fondatorul acesteia sugerează că este probabil ca acesta să transfere proprietatea imperiului său către un trust care va finanța Bloomberg Philanthropies pentru perpetuitate, similar cu mișcarea făcută recent de fondatorul Patagonia, Yvon Chouinard. Aceasta ar fi una dintre cele mai mari donații caritabile din istorie. “El s-a angajat să doneze compania către Bloomberg Philanthropies atunci când va muri, dacă nu mai devreme”, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei, Ty Trippet, pentru FT.

Potrivit celor mai multe persoane din interior, succesorul probabil al lui Bloomberg este directorul general Jean-Paul Zammitt, un veteran al companiei. Cu toate acestea, unii notează că a apărut recent un nou concurent intern și că mercurialul Bloomberg ar putea, de asemenea, să se uite în afara companiei atunci când se va retrage în cele din urmă, așa cum a făcut atunci când a plecat pentru a fi primar al New York-ului în 2008. “Mike își întreabă liderii seniori, de fiecare dată când se întâlnesc, dacă au mai mult de un succesor și, deși are planuri de succesiune pentru el însuși, nu le-a discutat cu nimeni”, a declarat Trippet. Dar, pe măsură ce industria financiară continuă să fie transformată de schimbările tehnologice și de noile modalități de lucru, o întrebare și mai urgentă iese în evidență: ce vine după terminal?

Directorii executivi ai S&P Global începuseră deja să redacteze comunicatul de presă triumfător. Era anul 2014, iar ei achiziționau afacerea de indici de obligațiuni a Barclays pentru mai mult de 1 miliard de dolari. Indicii de referință financiari nu sunt tocmai sexy, dar, ca punct de referință pentru fonduri de investiții, instrumente derivate și produse structurate în valoare de trilioane de dolari, sunt profund influenți și incredibil de profitabili. S&P a reușit să învingă numeroși giganți pentru a obține una dintre bijuteriile coroanei industriei.

Apoi a apărut Bloomberg. În timp ce Barclays deținea indicii, Bloomberg a furnizat o mare parte din datele istorice de bază. Directorii S&P au încercat să negocieze un acord de licență, dar nu au reușit să obțină nimic. Fără un acord, ar fi fost ca și cum ar fi cumpărat o casă fără cea mai mare parte a terenului pe care a fost construită. “În fiecare seară era un pas înainte și în fiecare zi erau doi pași înapoi, până când totul s-a prăbușit”, spune o persoană implicată în discuții. “A fost murdar”.

A fost, de asemenea, clasic Bloomberg: privat, răbdător și necruțător. Un an și jumătate mai târziu, compania a anunțat că a cumpărat activitatea de indexare a Barclays pentru un preț redus de 781 de milioane de dolari. Bloomberg a refuzat să comenteze tranzacția sau să pună la dispoziție directori pentru interviuri pentru acest articol, subliniind modul în care compania prețuiește confidențialitatea ca avantaj competitiv.

Tranzacția cu Barclays a fost cea mai agresivă manevră a companiei de până acum, în timp ce se desprinde de activitatea sa dominantă de închiriere de terminale. În prezent, există aproximativ 365.000 de Bloomberg-uri pe birourile bancherilor de investiții, ale comercianților de obligațiuni, ale analiștilor de acțiuni, ale managerilor de fonduri de pensii, ale fondurilor suverane de investiții și ale oficialilor băncilor centrale. În fiecare zi, terminalul procesează în medie peste 300 de miliarde de biți de informații financiare și trimite aproximativ 1,4 miliarde de mesaje și 30 de milioane de mesaje de chat “Instant Bloomberg” care ricoșează în întreaga lume.

Banca de investiții Merrill Lynch a fost prima care a pariat pe promisiunea lui Bloomberg că ar putea construi un ghișeu unic pentru toate datele și analizele financiare. În 1982, Merrill a promis că va plăti 600.000 de dolari pentru costurile de dezvoltare a ceea ce pe atunci era numit “Market Master”, dar numai dacă start-up-ul reușea să livreze la timp. Când Bloomberg a reușit, Merrill a fost de acord să plătească 1.000 de dolari pe lună pentru fiecare dintre primele 22 de terminale pe care le-ar fi luat.

De atunci, terminalul a fost soarele în jurul căruia s-a învârtit compania. Tot ceea ce a făcut Bloomberg LP se concentrează pe modul în care să facă terminalul mai valoros, fie că este vorba de construirea unei funcții de chat, de înființarea unei organizații de știri, de stabilirea unor protocoale de tranzacționare a obligațiunilor, de adăugarea de date alternative ciudate, cum ar fi geolocalizarea navelor petroliere, de preluarea discuțiilor din social media de pe Twitter sau chiar de înființarea unui site de anunțuri de lux. De-a lungul anilor, designul său a evoluat de la un PC de birou bloc, însoțit de o tastatură complexă și colorată, la o configurație multiecran elegantă, însoțită de o tastatură complexă și colorată.

Poate că nu este la fel de fermecător ca multe alte colțuri ale lumii tehnologiei, dar terminalele Bloomberg au devenit o parte esențială a setului de instrumente al oricărei bănci sau al oricărui grup de investiții care se respectă. Unii directori insistă să aibă propriul terminal ca o condiție pentru a accepta o ofertă de muncă. “Sunt căsătorit cu terminalul Bloomberg de mai mult timp decât cu soția mea”, spune Steve Sosnick, strateg șef la Interactive Brokers, care are unul de când și-a început cariera la Salomon Brothers, la sfârșitul anilor 1980.

Capacitatea companiei de a percepe taxe pentru privilegiul de a închiria un terminal este invidiată de industria de date. Anul trecut, Bloomberg a majorat prețul pentru un singur terminal al său cu aproximativ 9%, ajungând la 30.000 de dolari (2.500 de dolari pe lună) și costul mai multor terminale la 26.580 de dolari pe unitate, după cum a raportat FT. Deoarece compania refuză să facă înțelegeri, chiar și pentru cei mai mari clienți ai săi, și datorită faptului că este foarte rar să scapi de unul odată instalat, înseamnă că veniturile anuale aruncate în aer de terminale în următorii doi ani sunt ușor de calculat: cel puțin 9,7 miliarde de dolari.

Bloomberg LP este o companie privată deținută aproape în totalitate de fondatorul său și nu este obligată să facă nicio declarație financiară publică. Dar inițiații și analiștii din industrie spun că marjele sale de profit sunt de invidiat. Are mulți rivali în fiecare segment pe care operează, inclusiv Refinitiv de la Bursa de Valori din Londra, furnizorul de date financiare FactSet, platforma de tranzacționare a obligațiunilor MarketAxess și sistemul de mesagerie Symphony. Dar clienții spun că, chiar dacă sunt mai ieftini, niciunul dintre ei nu poate atinge oferta globală integrată a Bloomberg. “Dacă este deja pe biroul tău, nu poți scăpa de ea. Nu există o alternativă cu adevărat bună”, se plânge directorul general al unui client important al Bloomberg, cu peste 100 de terminale instalate. “Am respect pentru condițiile lor nenegociabile. Nu-mi place, mai ales când trebuie să le scriu un cec mare în fiecare lună, dar îi respect.”

Nici măcar o criză financiară globală nu a putut pune o amprentă majoră în afacerea terminalelor. După dispariția multor bănci de investiții și manageri de bani, numărul terminalelor închiriate la nivel global s-a redus de la 285.000 în 2008 la 279.000 în 2009, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune. Dar veniturile globale ale Bloomberg au crescut ușor, datorită acelor creșteri constante de prețuri și altor surse de venituri. La sfârșitul anului 2010, numărul terminalelor a depășit pentru prima dată 300.000.

Totul este construit pentru terminal și se află pe terminal. La un moment dat, Mike nici măcar nu a văzut necesitatea unui site web

Cât de bine și-a făcut loc terminalul Bloomberg în structura sistemului financiar a fost clar în 2015, când o scurtă întrerupere a funcționării a obligat biroul de gestionare a datoriei din Regatul Unit să amâne o vânzare de obligațiuni. Finanțele Twitter a fost în mod previzibil batjocoritoare. Dar orice întrerupere de lungă durată ar putea avea consecințe grave. “Este un aspect critic al activității Bloomberg”, spune Richard Berner, profesor de finanțe la NYU Stern și fost director al Biroului de cercetare financiară al Trezoreriei SUA. “Nu este important doar ca sistemul să funcționeze 24 de ore din 24, 7 zile din 7, ci și ca acesta să fie sigur”.

Cultura corporatistă excentrică a Bloomberg LP – un amestec de impuls agresivitate și nesiguranță crâncenă – reflectă idiosincrasia Bloomberg. Conform tradiției companiei, fondatorul adoră acvariile, deoarece privirea peștilor care înoată liniștiți prin apă este ca și cum cineva ți-ar masa ochii în momentele de stres. Fie că este adevărat sau nu, multe dintre cele 176 de birouri ale Bloomberg au cel puțin un acvariu mare cu apă sărată. Aproape fiecare dintre ele este deschis și dotat cu o cantină, ideea fiind că toată lumea ar trebui să vadă pe toată lumea lucrând și nimeni nu ar trebui să fie nevoit să plece vreodată.

Intrările și ieșirile angajaților sunt monitorizate și toată lumea trebuie să poarte un cordon cu insignele de serviciu, după ce Bloomberg a trimis o notă prin care insista ca această politică să fie respectată atunci când s-a întors din funcția de primar al New York-ului în 2014. “Mike este destul de practic”, spune un fost director. “A vrut să vadă numele tuturor. Era important pentru el. Are un birou ca toată lumea, se plimbă ca toată lumea și își ia cafeaua ca toată lumea”. Chiar și la 81 de ani, el pare să rămână același director executiv practic care a spus odată că duminica seara era momentul său preferat din săptămână, deoarece știa că în curând va avea “cinci zile întregi de distracție la birou”. Oamenii din cadrul companiei spun că el este încă prezent în majoritatea zilelor începând cu ora 7 dimineața și că încă se implică în mod obișnuit chiar și în detalii precum configurarea birourilor și alegerea mâncării de la cantină.

Există și alte mari personalități. Peter Grauer, un fost bancher de la Donaldson, Lufkin & Jenrette, este președintele cu aer de bărbat de stat și este deosebit de activ în curtarea și menținerea clienților mari. Grauer l-a întâlnit pe Bloomberg prin intermediul evenimentelor ecvestre ale fiicelor lor și a făcut curte clienților încă de când a fost numit pentru prima dată în consiliu, în 1996. Michelle Seitz, fostul director executiv al Russell Investments, spune că Grauer a sunat imediat când a anunțat că părăsește administratorul de active anul trecut. El a vrut să o felicite – și să se asigure că ea avea acces neîntrerupt la terminalul său în timp ce își lansa noua firmă. (Aceasta este o tactică obișnuită la Bloomberg.) “Serviciul lor pentru clienți este de clasă mondială”, spune ea.

Co-fondatorul Tom Secunda, care a lucrat cu Bloomberg la Salomon Brothers, a supravegheat mult timp ingineria și tehnologia. Deși terminalul s-ar putea să nu-i poarte numele, el este considerat în general părintele spiritual al acestuia. “Tom este inima produsului”, potrivit unui fost cadru superior. “Tom este (Steve) Wozniak pentru Steve Jobs al lui Mike. Chiar arată puțin ca Wozniak. Orice lucru important încorporat în terminal este încă semnat de el”.

Alături de acest trio, există o mână de alți directori de top în comitetul de conducere al Bloomberg și un sortiment de alți directori de top care se luptă pentru un loc la masa de sus. De-a lungul anilor, mulți dintre cei de la Bloomberg au descris abordarea de management a Bloomberg ca fiind “pisici într-un sac”. Există o luptă constantă pentru a vedea cine iese, plin de cicatrici, dar viu. În cele din urmă, există o singură persoană care contează cu adevărat. “Mike este un fel de Dumnezeu în cadrul companiei”, a declarat odată Dan Doctoroff, pe care Bloomberg l-a instalat la conducerea companiei pe când era primar, unui intervievator.

Unii spun că la bine și la rău. O problemă care îi urmărește pe Bloomberg și pe fondatorul său de zeci de ani sunt afirmațiile repetate potrivit cărora cultura sa este ostilă femeilor. În 1990, fosta șefă de marketing a companiei, Elisabeth DeMarse, i-a prezentat lui Bloomberg o carte cu “inteligența și înțelepciunea” sa, inclusiv citate precum “fă-l pe client să creadă că se culcă cu cineva când se culcă cu cineva”, numind un concurent o insultă homofobă și făcând glume sexuale explicite, potrivit unui raport din The Washington Post. Când Bloomberg a intrat în cursa prezidențială în 2019, Business Insider număra aproape 40 de procese de angajare de la 65 de reclamanți care fuseseră intentate împotriva Bloomberg LP și Bloomberg personal în instanțele statale și federale începând din 1996, majoritatea din cauza discriminării pe criterii de gen, rasă și handicap. Bloomberg a refuzat să comenteze cu privire la aceste procese. În trecut, un purtător de cuvânt al companiei a negat că fondatorul “a spus lucrurile pe care cineva le-a scris în acest cadou cu căluș”.

Kat Tatochenko, un fost director executiv al Bloomberg, remarcă faptul că există încă o lipsă de femei la vârf – cel puțin atunci când vine vorba de activitatea de bază a datelor financiare. Dar ea subliniază că nu a văzut și nu a experimentat niciodată vreo discriminare și susține că “Mike are parte de o reputație nedreaptă” în ceea ce privește ostilitatea față de femei. “Au devenit foarte bune”, susține ea. “Există o grămadă de femei foarte puternice care urcă în ierarhia de conducere; doar că nu sunt încă la cele mai înalte niveluri de vârf”.

Bloomberg LP trebuie acum să contemple o lume fără regele său soarelui. Cei mai apropiați locotenenți ai săi au trecut și ei de vârsta la care majoritatea oamenilor se pensionează: Grauer are 77 de ani, iar Secunda are 68 de ani.

Anul trecut, compania a oferit o imagine a ceea ce ar putea arăta acest viitor, cu o reorganizare care i-a ridicat în rang pe cei doi oameni despre care cei din interior spun că au cele mai mari șanse să conducă compania după ce Bloomberg va ieși definitiv. Jean-Paul Zammitt, un veteran britanic-italian taciturn al Bloomberg, care a supravegheat ani de zile activitatea de vânzare a terminalelor, a fost numit director comercial și a preluat unele dintre responsabilitățile lui Grauer în ceea ce privește relația cu clienții. Vlad Kliatchko, un inginer informatician originar din Rusia, a fost numit Chief Product Officer, responsabil de toate operațiunile de tehnologie, inginerie și date ale Bloomberg.

De asemenea, Bloomberg a ridicat-o pe Patti Roskill, pe atunci director financiar, la rangul de nou director de întreprindere al companiei și a însărcinat-o cu coordonarea comitetului de conducere care conduce compania. Roskill este un fost contabil la Geller, care a lucrat pentru Bloomberg LP încă de la înființarea sa, până când Bloomberg a cumpărat pur și simplu întreaga sa activitate de CFO externalizată de 300 de persoane în 2021. Acest lucru face ca Roskill să fie una dintre cele mai înalte femei din imperiul Bloomberg, alături de Patti Harris, care conduce Bloomberg Philanthropies. John Micklethwait, fostul editor al revistei Economist, care conduce Bloomberg News, nu este considerat un candidat și nu face parte din consiliul de administrație.

Tastaturi vechi și noi pentru terminale. “Bloomberg-urile” au devenit o parte esențială a trusei de instrumente a oricărei bănci sau grup de investiții care se respectă; unii directori insistă să aibă una proprie ca o condiție pentru a accepta o ofertă de muncă

Potrivit persoanelor care cunosc dinamica conducerii companiei, persoana care are în prezent cele mai multe șanse să calce pe urmele lui Bloomberg este Zammitt. Kliatchko este adesea văzut ca jucând rolul lui Secunda. Cu toate acestea, mai multe persoane din interior remarcă faptul că divizii importante ale Bloomberg LP au fost mutate în ultima vreme sub egida lui Kliatchko, ceea ce îl poziționează ca un concurent viabil. Iar unii cred că Bloomberg ar putea agita cu ușurință lucrurile, căutând un CEO în afara companiei. “Există doar două persoane care conduc cu adevărat compania după reorganizare, JP și Vlad …(Dar) el nu are nevoie să se ducă pe plan intern”, spune un fost cadru superior. “Mike crede în stabilitate, iar apoi în schimbare”.

Bloomberg însuși a dat din cap în acest sens în memoriul său care anunța reorganizarea de anul trecut. “Lumea se schimbă, iar a doua derivată a schimbării este pozitivă. Avem multe motive de mândrie, dar cea mai mare amenințare la adresa mijloacelor noastre de trai este mulțumirea cauzată de succesul nostru”, a scris el. “Știu că schimbarea este dificilă pentru noi toți, dar mai bine să conducem procesul decât să lăsăm concurenții să o facă”.

Mulți analiști și oameni din cadrul Bloomberg LP nu sunt îngrijorați de perspectivele unui viitor fără fondatori. Aceștia subliniază cultura cultă a companiei, managementul experimentat și faptul că Bloomberg a fost plecat mai mult de 12 ani în timpul perioadei în care a fost în politică, cu puține perturbări semnificative. “Mike ar putea muri mâine și compania ar funcționa ca un ceas pentru încă 20 de ani”, spune un fost director. “Oamenii s-ar speria, dar gardurile de protecție au fost stabilite”. Robert Iati, director general la Burton-Taylor, o firmă de consultanță în domeniu, este de acord. “Întotdeauna există un risc atunci când fondatorul pleacă, dar cred că este mai puțin riscant la Bloomberg decât la multe alte companii”, spune el. “Nu-mi vine să cred că spun asta, dar Mike Bloomberg nu este probabil un risc de “om-cheie”.”

Nu toată lumea este atât de sigură. Unii foști directori Bloomberg subliniază că fostul director general Doctoroff a făcut o mulțime de schimbări care au fost rapid avortate atunci când Bloomberg s-a întors de la primărie. De exemplu, în 2009 a lansat o divizie de analiză sportivă, doar pentru a o vinde când a început era Mike 2.0. Oricine va ajunge să preia frâiele atunci când Bloomberg va ieși definitiv, va fi probabil un executiv agresiv, încrezător, cu aspirații de a face mai mult decât să mențină status quo-ul după ce a supraviețuit anilor de testare a managementului “pisicilor în sac”.

Pentru a folosi metafora lui Doctoroff, ce se întâmplă cu Bloomberg LP atunci când Dumnezeul său nu mai există? “La sfârșitul zilei, fiecare afacere este o afacere cu oameni, chiar și în domeniul tehnologiei. Atunci când se schimbă oamenii de la vârf, se schimbă și organizațiile”, subliniază Kevin McPartland, analist de top al industriei la Coalition Greenwich. “Cineva trebuie să fie în spatele volanului, iar la Bloomberg acesta a fost întotdeauna Bloomberg însuși. Când el nu va mai fi prin preajmă, cu siguranță se va schimba ceva, chiar dacă succesorul său nu va rupe manualul de joc”.

Apoi, există viitorul terminalului Bloomberg, piatra de temelie a strategiei și culturii corporative a companiei încă din prima zi. Dacă Bloomberg LP ar fi sensibil, terminalul ar fi id-ul său. “Tot ce am vorbit vreodată a fost despre terminal”, observă un fost director. “Terminalul este în față și în centru. Totul se rezumă la terminal. Totul este construit pentru terminal și se bazează pe terminal. La un moment dat, Mike nici măcar nu a văzut nevoia unui site web. Totul face parte din mistica terminalului.”

În acest moment, chiar și rivalii par resemnați. Nimeni nu mai vorbește despre “ucigașii Bloomberg”, decât în mod sarcastic. Multe companii încă concurează cu Bloomberg în fiecare domeniu în care este activă, dar realitatea este că puțini rivali sunt foarte entuziaști în ceea ce privește înlăturarea Bloomberg de la temelia lumii datelor financiare. “Ei au tot spațiul de birou la care poți visa vreodată. Ei au datele. Ei au analizele. Au tranzacționarea electronică, iar acum au și indicii”, spune, oftând, directorul general al unui concurent al Bloomberg. “Oamenii s-au așteptat ca ei să piardă cotă de piață toată cariera mea. Acum sunt la sfârșitul carierei mele, așa că voi spune că nu se va întâmpla”.

Într-un mod embrionar, tranziția de la terminalul fizic este deja în curs de desfășurare, lucru reflectat de creșterea mai lentă a acestuia în ultimul deceniu. Mulți clienți își folosesc propriul hardware și închiriază doar tastatura idiosincratică a terminalului, concepută special pentru software-ul Bloomberg. În 2004, compania a lansat “Bloomberg Anywhere”, care permite clienților să se conecteze de pe orice calculator pe care îl doresc cu ajutorul unui card de identitate biometric numit “B-Unit”. (Costă la fel, firește.) De anul trecut, aceștia pot folosi o aplicație pentru telefon. Utilizarea a explodat de la blocajele Covid-19.

Oamenii s-au așteptat ca ei să piardă cota de piață toată cariera mea. Sunt la sfârșitul carierei mele, așa că voi spune că nu se va întâmpla.

Există, de asemenea, alte colțuri ale imperiului Bloomberg care devin mai semnificative, suplimentând vânzările de terminale. De exemplu, afacerea media a trecut de la a furniza clienților terminalului doar știri laconice despre subiecte de domeniul publicității la o ofertă de abonament de lux a cărei amploare concurează cu publicații de la The Wall Street Journal și FT la USA Today. Anul trecut, numărul total de abonați la știri și reviste a crescut cu aproximativ 20%, ajungând la 450.000. Grupul “Industry” – Bloomberg Law, Bloomberg Tax și Bloomberg Government – aproape că și-a dublat veniturile în ultimul deceniu, ajungând la 450 de milioane de dolari în 2022, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect.

Poate cel mai important, compania a construit, de asemenea, o afacere separată de vânzări de date, care conduce date brute direct către clienții care nu au nevoie și nici nu doresc un abonament la terminale, numită B-PIPE. O fostă persoană din interior estimează că această afacere face acum, probabil, aproximativ 2 miliarde de dolari pe an. Prin urmare, afacerile non-terminale generează aproximativ o treime din veniturile totale de 12 miliarde de dolari ale Bloomberg, în creștere de la 20% când Bloomberg a revenit în 2014.

Compania caută, de asemenea, să își diminueze dependența de finanțe. În ianuarie, Zammitt a înființat o nouă divizie dedicată vânzării produselor Bloomberg către companii din alte domenii. De mult timp, aceasta închiriază terminale directorilor financiari, trezorierilor și personalului de relații cu investitorii din corporațiile americane. Acum vrea să ajungă mult mai departe, vizând departamentele de strategie corporativă și pe oricine altcineva care ar putea avea nevoie de date și analize. “Este prudent să fim mai deliberate în dezvoltarea unor fluxuri de venituri care să se diferențieze de activitatea noastră de servicii financiare”, a scris Zammitt într-o altă notă obținută de FT. “Cred că există mult mai multe căi de oportunitate și noi servicii pe care le putem dezvolta pentru a ne extinde și mai mult raza de acțiune și veniturile.”

Bloomburg părăsind birourile sale de campanie prezidențială din New York în 2020. Pe măsură ce tehnologia și noile modalități de lucru transformă finanțele, se intensifică și speculațiile cu privire la ceea ce vine “după terminal” © Redux / Eyevine

O separare mai amplă este anatema pentru cultura corporatistă a Bloomberg. Dar acest lucru ar putea deveni din ce în ce mai problematic. “Oamenii vor acum să cumpere date la bucată, nu mai vor pachete”, spune Iati. Dacă trecerea către piețe de date mai mult de tip “alege și alege” continuă să crească, va fi greu pentru Bloomberg LP să se adapteze.

Un fost director observă că majoritatea locotenenților de top ai Bloomberg sunt acolo de mult timp și sunt foarte orientați spre proces. Când vine vorba de conducerea unei organizații uriașe în care stabilitatea este o chestiune de importanță financiară globală, acest lucru este important. Dar îi poate face “un pic robotici și poate descuraja creativitatea”, observă executivul. “Bloomberg spune că vrea ca tu să îți asumi riscuri (dar) în realitate este destul de ezitant să facă acest lucru. Așadar, cum faci tranziția acestui mastodont către noua lume în care intrăm, în care oamenii vor doar să aibă acces la date și să facă propriile analize? Este un lucru cu care Bloomberg se acomodează greu.”

De ani de zile, oamenii din interiorul și din afara Bloomberg au jucat “fantasy M&A”, imaginând potențiale achiziții ale Bloomberg, în principal ținte media precum The New York Times, FT și, mai recent, The Washington Post sau Dow Jones. Uneori, speculațiile au legat chiar și companii cu buzunare adânci, precum colosul bursier ICE, Amazon și Google, de achiziționarea Bloomberg.

Rămâne un joc de societate popular, chiar dacă Bloomberg este acum prea mare pentru a fi digerat de o altă companie. Cu toate acestea, unii analiști cred că o schimbare la vârf ar putea declanșa o privire mai puțin sentimentală asupra a ceea ce compania dorește să continue să facă. “Cred că Bloomberg ar fi de fapt mai valoroasă în părți decât ca întreg”, spune Iati. “Dacă Mike nu va mai fi în peisaj – dar nimeni nu poate înghiți o afacere de 80 de miliarde de dolari – s-ar putea să vedeți că succesorul său va desprinde unele părți din ea sau că Big Tech va încerca să cumpere părți din nucleu.”

În timp ce Bloomberg ar putea arunca o minge curbă la sfârșitul carierei sale, majoritatea observatorilor spun că este probabil să își transfere proprietatea asupra companiei către ceva de genul unui “Perpetual Purpose Trust”. Acesta ar fi supravegheat de prieteni și familie, cum ar fi fi fiicele sale Emma și Georgina, iar profiturile sale ar merge la Bloomberg Philanthropies. Este ceea ce a făcut anul trecut fondatorul Patagonia, Chouinard, deși la o scară mult mai mică. Patagonia estimează că va dona 100 de milioane de dolari anual trustului său; în 2021, Bloomberg Philanthropies a distribuit 1,66 miliarde de dolari.

Lui Bloomberg îi place să sublinieze că mama sa a trăit până la 102 ani – un record pe care speră să îl bată. Dacă este așa, Bloombergers ar putea să se confrunte în continuare cu încă două decenii de lănțișoare, fără birouri și cu pești care se uită la ei la locul de muncă, iar directorii care se gândesc să ciopârțească mastodontul vor fi și mai frustrați. Multimiliardarului îi place să se bucure de câți concurenți a învins de-a lungul anilor, de la Telerate și Quotron la începuturi până la rivalii mai recenți, inclusiv Thomson Reuters. Dar el a remarcat, de asemenea, că “ne-am confruntat cu giganți, iar giganții sunt de obicei ușor de învins”. Astăzi, compania sa este cel mai mare gigant dintre toți.

Robin Wigglesworth este editorul FT Alphaville.

Urmăriți @FTMag pe Twitter pentru a afla primii despre cele mai recente povești ale noastre

Sursa – www.ft.com