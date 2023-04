Poate Warner Bros Discovery să recâștige Hollywood-ul?

După ce a muncit zeci de ani pentru a ajunge în vârful afacerii televiziunii prin cablu din New York, David Zaslav a devenit pentru scurt timp celebrul Hollywood.

Discovery, unde era director general, acceptase în mai 2021 să cumpere compania-mamă Warner Bros. de la AT&T pentru 43 miliarde de dolari, într-un climat în care afacerea cinematografică suferea de pe urma unui pumn dublu al pandemiei Covid-19 și a popularității explozive a streaming-ului.

În același timp, liderul de facto de lungă durată al Hollywood-ului, Bob Iger de la Disney, se îndrepta spre pensionarea sa de scurtă durată, lăsând un loc liber pentru cineva care să-i ia locul. Rolul de Rege al Hollywood-ului nu era poate o alegere naturală pentru un tip de televiziune de pe Coasta de Est – Discovery este cunoscut pentru emisiuni fără scenariu, cum ar fi Man vs Food și Naked and Afraid – dar Zaslav era nerăbdător să încerce pentru acest rol.

Deci, în toamna anului 2021, Zaslav s-a mutat la Beverly Hills Hotel și a lansat un turneu de ascultare. Canalizând mogulii de film din epoca de aur a Hollywood-ului, el a luat întâlniri din Polo Lounge, în timp ce superagenți Ari Emanuel (Endeavor) și Bryan Lourd (CAA) au organizat petreceri de cină pline de celebrități în onoarea sa.

Pentru unii cunoscători din industrie, însă, a fost prea mult, prea devreme. “Se plimba prin Hollywood chiar înainte ca afacerea să fie încheiată (și) a vorbit mult prea mult”, spune un director veteran din industria de divertisment. “Totul a fost o greșeală”.

Când fuziunea Discovery-Warner s-a încheiat la 8 aprilie 2022, aducând gigantul reality TV împreună cu studioul Warner Bros, HBO, CNN și DC Comics, Zaslav a descoperit rapid că afacerea era, așa cum le-a spus investitorilor, “mai încurcată decât am crezut”.

Obiectivele WarnerMedia pentru câștigurile ajustate înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare au fost depășite cu 2 miliarde de dolari, ca urmare a unei piețe de publicitate în scădere rapidă și a ceea ce compania a spus că au fost proiecții prea optimiste ale AT&T înainte de încheierea tranzacției. Ulterior, AT&T a plătit 1,2 miliarde de dolari către Warner pentru a rezolva problema.

“David a venit și a spus: “Uau, unde s-au dus toți banii?” Și astfel, dintr-o dată, rațiunea lui de a fi s-a schimbat”, spune un fost oficial Time Warner. “Nu ar fi putut cumpăra compania într-un moment mai prost”.

Deja împovărată de o datorie de 55 de miliarde de dolari la încheierea tranzacției, noua echipă Warner Bros Discovery a fost supusă unei presiuni și mai mari pentru a reduce costurile. Postura prietenoasă cu talentele pe care Zaslav o adoptase cu doar câteva luni înainte a cedat rapid în fața cerințelor directorului financiar Gunnar Wiedenfels, un director financiar cu toporul în mână.

Filmul Batgirl, finalizat în valoare de 90 de milioane de dolari, a fost distrus și trecut ca pierdere fiscală, provocând o undă de șoc la Hollywood. Noul serviciu de streaming costisitor al CNN a fost abandonat la scurt timp după lansare. Mii de locuri de muncă au fost reduse în întreaga companie. Șocul s-a transformat rapid în indignare.

Reducerea costurilor a fost deosebit de jignitoare, spun criticii, având în vedere că Zaslav a fost clasat de As You Sow, o organizație non-profit axată pe apărarea acționarilor, ca fiind cel mai bine plătit director general din SUA în 2021, cu un pachet de opțiuni pe acțiuni în valoare de 246 de milioane de dolari. În 2022, acesta a scăzut la 39 de milioane de dolari, după o resetare a practicilor de remunerare în urma “feedback-ului acționarilor”.

A luat niște decizii foarte dificile. Nu a avut de ales

Acum, după o perioadă dureroasă de 12 luni, Zaslav se află din nou în ofensiva de șarm în speranța de a reface legăturile cu comunitatea talentelor de la Hollywood și de a îmbunătăți moralul personalului Warner, deja rănit după mai mulți ani tumultuoși sub conducerea AT&T.

El promite să revigoreze marile francize de filme Warner și să acorde prioritate difuzărilor complete în cinematografe înainte de a trece la serviciile de streaming. Pentru angajații demoralizați, el a promis că ce este mai rău a trecut. “Am terminat cu restructurarea”, a spus el recent. “Suntem în modul terminat”.

Unii de la Hollywood spun că Zaslav merită credit pentru că a luat decizii dificile în primul său an. “A luat câteva decizii foarte dure”, spune Michael Ovitz, co-fondator al CAA. “Nu a avut de ales”.

Totuși, există o problemă existențială cu care Zaslav, care a refuzat să fie intervievat, trebuie să se confrunte. Ca și alte studiouri americane, Warner Bros Discovery se confruntă cu declinul rapid al rețelelor de televiziune liniară care generează cea mai mare parte a fluxului său de numerar. În același timp, așa-numita “Mare corecție Netflix” a pus sub semnul întrebării modelul de afaceri de streaming.

Warner este în fața rivalilor săi într-un singur aspect. Campania de austeritate a lui Zaslav a prezis restructurarea în curs de desfășurare la alte studiouri, inclusiv la Disney, unde Iger elimină 7.000 de locuri de muncă ca parte a unui efort de reducere a costurilor cu 5,5 miliarde de dolari. Paramount și NBCUniversal își supraveghează, de asemenea, cheltuielile și chiar și Netflix și-a limitat bugetul de conținut de 17 miliarde de dolari.

Dar dacă Zaslav vrea să inverseze soarta Warner, crescând prețul acțiunilor sale și făcând profitabile serviciile sale de streaming, va trebui să facă performanța vieții sale.

Reconstrucția unei moșteniri

Deocamdată, prioritatea strategică a lui Zaslav pare să fie aceea de a se asigura că conținutul Warner din toate diviziile sale este la înălțimea pedigree-ului său istoric. Din biroul său de la etajul al doilea, situat în incinta Warner Bros din Burbank, el are o poziție privilegiată pentru a supraveghea producția creativă a companiei.

Directorii executivi anteriori ai diferitelor încarnări ale Warner erau stabiliți la New York, dar Zaslav a vrut să-și facă treaba din Los Angeles. Unii veterani Warner au criticat această mișcare, menționând că sediul central al companiei rămâne în New York, unde se află Discovery și CNN. Rețelele de televiziune Turner se află în Atlanta.

Unii de la Hollywood îl văd pe Zaslav ca pe un interlop, un director de reality TV care se dă drept Jack Warner al secolului XXI – mogulul legendar în al cărui birou s-a mutat.

“A curtat Hollywood-ul și oamenilor le-a plăcut foarte mult asta”, spune un fost director Warner. “Și apoi ce face el? Vine și se instalează în terenul studiourilor Warner, pe care niciun director executiv al unei companii publice nu îl ocupase vreodată, și începe să participe la ședințele de creație, ceea ce a ridicat multe sprâncene.”

Aliații lui Zaslav spun că are sens ca el să fie în apropierea studioului de film și a diviziilor TV ale Warner Bros, unde a instalat noi echipe de conducere însărcinate cu reîmprospătarea valoroasei sale biblioteci de francize.

De la stânga, regizorul de film american Raoul Walsh, actrița Bette Davis și Harry Warner și Jack Warner iau prânzul la Warner Bros la începutul anului 1946

La studiourile DC, recent numiți co-șefi, James Gunn și Peter Safran, plănuiesc să lanseze cinci noi filme și seriale TV, inclusiv noi filme Batman și Superman până în 2025.

Noii șefi ai studiourilor Warner, Mike De Luca și Pam Abdy, cântăresc mari întrebări cu privire la posibilitatea de a reînvia sau nu filme de succes precum Harry Potter, Stăpânul inelelor și Oceans 11.

“Mi se pare logic ca (Zaslav) să se plaseze fizic unde poate avea o mulțime de interacțiune (dintr-un birou) chiar vizavi de Mike și Pam”, spune un veteran Warner care a cerut să nu fie numit. “Acest tip de proximitate îi facilitează curba de învățare …David nu a citit multe scenarii în viața lui”.

Zaslav, avocat de formație, și-a început cariera în televiziune la rețeaua NBC, unde a contribuit la lansarea canalului de cablu CNBC, axat pe afaceri, și a rețelei de știri MSNBC. El a preluat postul de la Discovery în 2007.

O persoană care a lucrat îndeaproape cu Zaslav spune că el este, într-un fel, “o întoarcere la un tip de executiv (mai vechi). Este un jucător de golf, merge la Vegas. Întotdeauna vrea să fie gazda (la o adunare). Întotdeauna lucrează în sală”. Persoana a adăugat că Zaslav este un familist devotat, cu “un set de valori foarte clare”.

Emanuel, directorul executiv al William Morris Endeavor, spune că Zaslav face tranziția de la “regele conținutului nesemnat” la lumea filmelor și televiziunilor cu scenariu. “Este un tip care vrea să fie în industria cinematografică”, spune Emanuel. “Își dă seama că trebuie să fie aici”.

De asemenea, mutarea îl poziționează mai aproape de talentele de top pe care încearcă să le atragă la studio. Sub AT&T, Jason Kilar, pe atunci șeful Warner, a uimit Hollywood-ul cu decizia sa de a lansa întreaga listă de filme a companiei pe serviciul de streaming HBO Max în același timp cu lansarea în cinematografe. Decizia a fost profund nepopulară în rândul comunității creative de la Hollywood, iar regizorul Christopher Nolan s-a despărțit de Warner după aproape 20 de ani.

Zaslav a inversat această politică, argumentând că o lansare cinematografică spectaculoasă aduce venituri din box office și creează o conștientizare care, în cele din urmă, ajută performanța filmului pe serviciul de streaming la o dată ulterioară.

În 2022, Warner Bros a lansat doar șase filme în cinematografe, dar în acest an – când își sărbătorește cea de-a 100-a aniversare – va aduce o listă completă de 15 lansări, inclusiv Barbie, Dune 2 și The Flash. Unii directori de la Hollywood spun că talentele ar putea fi supărate pe Zaslav acum, dar că vor lucra din nou cu el odată ce vor realiza că începe să scrie cecuri pentru noi filme și programe TV.

“Nu durează atât de mult ca oamenii să apară atunci când cheltuiești bani”, spune Emanuel. “Cred că este exigent – dar cheltuiește bani”.

Scăderea valorii tranzacțiilorOct 2016

AT&T este de acord să cumpere Time Warner, proprietarul HBO, CNN și Warner Brothers, pentru 85 de miliarde de dolari. Prețul a reprezentat o primă de 35% față de acțiunile Time Warner în săptămâna dinaintea aflării veștii

Iunie 2018

AT&T finalizează achiziția; ratingul său de credit a fost imediat retrogradat din cauza amplorii datoriei ulterioare

Mai 2021

Discovery este de acord să cumpere compania-mamă a Warner Bros de la AT&T pentru 43 de miliarde de dolari. Tranzacția fuzionează unul dintre cele mai valoroase cataloage de la Hollywood cu un gigant al televiziunii de realitate

Apr 2022

Tranzacția Discovery-Warner se încheie, dar obiectivele WarnerMedia pentru profitul ajustat înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare au fost reduse cu 2 miliarde de dolari, ceea ce a dus la reduceri dureroase de costuri

Studioul subliniază contractele recente cu Smokehouse Pictures a lui George Clooney, M. Night Shyamalan și regizorul Elvis Baz Luhrmann ca exemple ale capacității sale de a atrage talente de top în ciuda consecințelor reducerilor de anul trecut.

Dar un veteran de la Hollywood notează că, deși Zaslav și-a importat aliații de la Discovery în alte părți ale noii companii, el încă trebuie să “construiască loialitate pe partea Warner Bros (studio)”.

“Îi place să aibă oamenii lui”, spune directorul. “Vom vedea ce se va întâmpla când dorința lor de a face un anumit tip de film se va lovi de disciplina lui fiscală”.

Povara datoriei

Greutatea datoriei companiei pare să nu fie niciodată departe de gândurile lui Zaslav. Un coleg își amintește că l-a auzit spunându-le colegilor directori să fie atenți la faptul că Warner Discovery funcționa cu “o datorie substanțială”.

În primul său an dificil, compania a reușit să reducă datoria brută cu 7 miliarde de dolari – o performanță impresionantă de reducere a costurilor, dar rămâne o povară grea. Chiar și după reduceri, “gradul de îndatorare este ridicat”, spune analistul Moody’s Neil Begley. “Cred că acest lucru conduce o mare parte din gândirea lor”.

Marea întrebare este dacă combinația dintre datoriile mari și o activitate principală de televiziune prin cablu în scădere rapidă îl va împiedica pe Zaslav să își îndeplinească marea ambiție de a, în cuvintele unui consilier, “reconstrui Warner Bros până la un punct de preeminență”.

Aproximativ 70% din fluxul de numerar liber al companiei provine din taxele de abonament la cablu, într-o perioadă în care un număr tot mai mare de americani trec la streaming. “Este o problemă existențială pentru ei”, spune Begley, de la Moody’s.

Acest lucru înseamnă că o mulțime de lucruri depind de relansarea serviciului de streaming al companiei în această primăvară, care va combina HBO Max – casa lui Succession, White Lotus și Game of Thrones – cu Discovery Plus, unde emisiunile în trend includ 90-Day Fiance și Celebrity HELP! Casa mea este bântuită. Begley spune că combinarea platformelor de streaming este “cea mai importantă” mișcare pe care compania o va face în curând.

Întrebările cheie în jurul lansării se referă la branding și prețuri. În timp ce combinarea programelor premiate ale HBO cu emisiunile fără scenariu cu costuri reduse ale Discovery ar putea părea o potrivire nepotrivită, analiștii spun că această combinație ar putea crea o platformă de streaming cu o atractivitate mult mai mare decât cea pe care o au separat. Adăugarea știrilor CNN împreună cu programele sportive, așa cum se discută în prezent, ar putea fi și mai atractivă.

Cealaltă umbră care planează asupra Warner Bros Discovery este incertitudinea cu privire la sfârșitul jocului lui Zaslav. Pe măsură ce compania a redus costurile anul trecut, mulți din interiorul și din afara companiei au speculat că se pregătește pentru o altă vânzare rapidă, Comcast, proprietarul NBCUniversal, apărând ca fiind cel mai des discutat cumpărător. Zaslav a abordat zvonurile în septembrie 2022, când a asigurat personalul că: “Nu suntem de vânzare”.

Apare acea teorie conform căreia, ei bine, vor aștepta și o vor vinde (Comcast). Dar acțiunea trebuie să fie mai mare decât cea la care se tranzacționează astăzi

Din cauza structurii tranzacției Discovery-Warner, orice tranzacție nu ar fi posibilă decât cel mai devreme în 2024. Ideea nu este una pe care să o savureze angajații care au trecut deja prin două achiziții. “Un lucru pe care nu-l poți ocoli este întrebarea care este adevăratul joc aici”, spune directorul de lungă durată de la Hollywood. “Problema cumpărării Warner de către Comcast apare (cu angajații). Nu aud pe nimeni (din cadrul companiei) spunând că suntem aici pe termen lung”.

Cu excepția cazului în care acțiunile își revin semnificativ – au scăzut cu 40% de la încheierea tranzacției Warner-Discovery – o vânzare ar fi o lovitură pentru Zaslav și restul echipei sale. Ca să nu mai vorbim de AT&T, ai cărei acționari au rămas cu 71% din companie după ce au vândut-o cu un discount abrupt față de prețul de achiziție inițial de 85 miliarde de dolari.

Acțiunile au crescut cu 50% în acest an, până la 15,10 dolari, încă mult sub prețul de închidere de 24,47 dolari când acțiunile au început să se tranzacționeze în aprilie 2021. Pentru ca Zaslav să-și exercite extravagantele premii în opțiuni pe care le-a primit, acțiunile vor trebui să ajungă la prețuri cuprinse între 35,65 și 43,33 dolari.

“Apare acea teorie conform căreia, ei bine, vor aștepta și le vor vinde (Comcast). Dar acțiunile trebuie să fie mai mari decât cele la care se tranzacționează astăzi”, a declarat un fost executiv Warner la începutul acestui an.

Poate că cele mai bune indicii despre cum se termină povestea Warner ar putea veni de la Zaslav însuși, despre care unii spun că vrea să se reinventeze după modelul unui șef de studio de modă veche. El renovează chiar și conacul din Beverly Hills deținut cândva de Robert Evans, producătorul de la Chinatown, care a avut o viață mai mare decât cea normală.

“Se bucură de viața lui aici”, spune veteranul executiv de divertisment. “A cumpărat casa lui Robert Evans. Își petrece timpul cu producătorii. Îi place Hollywood-ul”.

Se pare că Zaslav nu este pregătit pentru ultima sa scenă.

Sursa – www.ft.com