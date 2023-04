Principalii creditori din China se mândresc cu expunerea limitată la criza bancară din Occident

Cele mai mari bănci din China spun că au scăpat nevătămate de criza financiară din SUA și Europa, în urma prăbușirii Silicon Valley Bank și Credit Suisse.

Principalii creditori chinezi – Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China și Bank of China – au raportat că nu au suferit daune directe în urma salvării de urgență de luna trecută a Credit Suisse de către UBS și a falimentelor din sectorul bancar american.

“Chiar și dintr-o perspectivă indirectă sau a efectului de contagiune, impactul (asupra sectorului bancar din China) este foarte limitat”, a declarat Ji Zhihong, vicepreședinte al celei de-a doua mari bănci din țară, CCB, la o ședință de informare de săptămâna trecută, când toate băncile principale au raportat profituri solide.

Băncile și alte instituții financiare din China încă raportează autorităților de reglementare rezultatele testelor de rezistență împotriva a ceea ce ele consideră a fi un potențial câmp minat de noi riscuri care include expunerea la băncile europene și regionale din SUA. Potrivit personalului care a efectuat testele, a fost găsită doar o expunere limitată.

Examinarea evidențiază preocupările persistente de pe piață cu privire la gestionarea numerarului și a lichidităților băncilor chineze pe fondul creșterii tensiunilor geopolitice și a turbulențelor din sistemul financiar.

Zhang Yi, vicepreședinte al Bank of China, care are cea mai mare expunere externă, a declarat că, deși banca sa nu a fost afectată de criză, încă plănuiește să ajusteze activele și depozitele offshore.

“Indiferent care au fost motivele pentru instituțiile străine problematice, în cele din urmă rezultă stres și alergări la depozite … ne vom asigura că scadența și prețurile între active și depozite nu au o mare neconcordanță”, a spus el.

Cea mai mare lecție pentru planificatorii și autoritățile de reglementare a sistemului financiar din China este de a nu “crea un mediu” care să pună băncile într-o poziție similară cu SVB și Credit Suisse, a declarat Chen Long, co-fondator al companiei de cercetare Plenum, cu sediul la Beijing.

“Schimbarea radicală a politicii monetare este o idee foarte proastă. Dacă trebuie să creșteți ratele dobânzilor cu 300 (puncte de bază) într-un an, acest lucru va provoca cu siguranță o mare presiune asupra sistemului bancar. Unele bănci, dacă sunt bine gestionate, au modalități de a se pregăti. Dar nu toată lumea este bine gestionată.”

ICBC, cea mai mare bancă din lume, a raportat un profit net de 360 miliarde de Rmb (52 miliarde de dolari) pentru 2022, în creștere cu 3,5% față de anul precedent. Celelalte bănci de top au raportat o creștere la fel de robustă – sau mai bună – a profitului.

Marja netă de dobândă, un indicator cheie al profitabilității băncilor, a rămas stabilă sau s-a atenuat ușor pentru băncile de top, sugerând o rezistență a portofoliilor lor de credite.

Rezultatele au fost obținute în ciuda creșterii economice moderate din China și în timpul unei recesiuni fără precedent și a nivelurilor ridicate ale datoriilor corporative din sectorul imobiliar, un motor important al economiei.

Criza bancară a afectat încrederea Chinei în înțelepciunea autorităților de reglementare din Europa și SUA. Autoritățile de reglementare chineze urmau măsuri precum cerința ca băncile să instituie “testamente vii” după evenimente de faliment sau de preluare.

“Cadrul de reglementare a băncilor la nivel global pare acum cel puțin insuficient”, a declarat Chen.

“Ironia este că elvețienii sunt văzuți ca lideri în ceea ce privește modul de reglementare a băncilor. Apoi Credit Suisse, a doua cea mai mare bancă (din țară) a dat faliment”, a adăugat el.

În ciuda unor rezultate financiare mai bune decât se așteptau, cei mai importanți creditori din China au avertizat fiecare în parte asupra riscurilor persistente, provenind în principal din sectorul imobiliar.

La CCB, rata creditelor neperformante pentru proprietăți aproape s-a dublat de la an la an. Sectorul imobiliar din China a fost zguduit de o serie de neîndeplinirea obligațiilor și împrumuturilor dezvoltatorilor, deoarece controlul strict al datoriilor în sectorul imobiliar a sufocat liniile de lichidități ale industriei.

“Sectorul imobiliar va avea nevoie de timp pentru a se redresa, astfel încât mahmureala asupra calității activelor va dura o vreme”, a declarat Liu Jiandong, ofițer-șef de risc la Bank of China.

Sursa – www.ft.com