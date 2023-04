Vânzările constructorilor auto japonezi în China, afectate de lansarea lentă a vehiculelor electrice

Toyota și alți producători japonezi de automobile suferă cel mai puternic declin al vânzărilor în China în rândul mărcilor străine, în timp ce analiștii avertizează că lansarea lentă a vehiculelor electrice le amenință viitorul pe cea mai mare piață auto din lume.

Volumul de vânzări de la an la an pentru mărcile țării în China a scăzut cu 32% în primele trei luni ale acestui an, potrivit companiei de cercetare MarkLines. Acest lucru se compară cu scăderi de 9% pentru grupurile germane și americane și cu o scădere de 7% pentru producătorii auto coreeni.

Războiul prețurilor declanșat de Tesla a lui Elon Musk a afectat și producătorii auto europeni și americani, într-un moment în care vânzările de autoturisme în China sunt în scădere ca urmare a creșterii economice slabe.

Dar încetinirea a fost deosebit de brutală pentru mărcile japoneze – anul trecut, vânzările Toyota au scăzut în țară pentru prima dată într-un deceniu.

Scăderea bruscă a vânzărilor reprezintă o provocare descurajantă pentru Toyota, cel mai mare producător de automobile din lume, care a fost mai lent decât rivalii să se orienteze către mașinile electrice. Producătorul auto a susținut că nu toate țările vor putea găzdui EV-uri din cauza constrângerilor de energie electrică și a accesibilității și a pariat pe modelele sale hibride.

“Există semnale clare că (Toyota) se află la un punct de basculare”, a declarat Tang Jin, un ofițer de cercetare senior la Mizuho Bank din Tokyo. El estimează că cota de piață a Toyota în China este de 8 la sută, în urma celor 14 la sută ale VW și 10 la sută ale GM.

“Anul trecut a fost un moment de cotitură pentru China, unde piața vehiculelor cu energie nouă a reprezentat 25%”, a declarat Tang, referindu-se la categoria care include hibrizi plug-in, mașini cu baterii pure și mașini alimentate cu hidrogen.

“Toyota este cea mai bine vândută marcă printre jucătorii japonezi, dar, pe măsură ce cererea generală pentru vehiculele pe benzină de pe piață scade, nu a reușit să capteze afaceri în zonele în creștere.”

Toyota prezintă două noi modele din seria sa electrică bZ la salonul auto de la Shanghai în această săptămână. Constructorul auto a declarat la începutul lunii aprilie că două modele dezvoltate la nivel local vor fi lansate în China anul viitor.

În martie, vânzările Toyota în China au scăzut cu 19 procente de la an la an. Honda a raportat, de asemenea, o scădere de 19 la sută, iar vânzările la Nissan au scăzut cu 25 la sută. Încetinirea a fost accelerată de eliminarea în decembrie a reducerilor fiscale generoase ale Beijingului pentru mașinile cu motoare cu combustie.

“Frenezia de cumpărare a încetinit în China”, a declarat un director executiv al Toyota la o conferință de presă în februarie. “Deși restricțiile Covid au fost ridicate, în prezent nu suntem optimiști în ceea ce privește piața”.

Înainte de pandemie, Toyota a investit masiv în China pentru a se confrunta cu Volkswagen, care a intrat pe piață cu 17 ani mai devreme, în 1985, prin intermediul unor societăți mixte locale.

În 2016, Volkswagen a vândut 3mn de vehicule, adică de 2,5 ori mai mult decât Toyota, dar diferența de vânzări dintre cei doi producători auto s-a redus la doar 360.000 de unități anul trecut.

În ciuda reticenței sale de a se implica “all-in” în vehiculele electrice, Toyota a încercat să accelereze trecerea la electricitate în China.

În 2019, grupul japonez a semnat acorduri cu gigantul chinez al bateriilor CATL pentru a dezvolta baterii pentru vehiculele electrificate. De asemenea, a încheiat un parteneriat cu BYD, cel mai mare producător de automobile electrice și hibride din China, pentru sedanul bZ3, al doilea său model electric produs în masă în China, așteptat să fie lansat în acest an.

Modelul va fi produs la o uzină din Tianjin, folosind o linie de producție de 1,2 miliarde de dolari dedicată producției de vehicule electrice și hibride plug-in.

De asemenea, compania își plasează brandul Lexus de vârf de gamă în fruntea impulsului său mai agresiv în materie de baterii, toate aceste modele urmând să devină pur electrice până în 2035.

Analiștii au declarat că una dintre principalele provocări pentru producătorii auto japonezi este dacă își pot menține prețurile și profitabilitatea în timp ce Tesla și BYD își intensifică războiul prețurilor.

Toyota și alte mărci japoneze s-au bucurat anterior de marje relativ mari pentru mașinile lor pe benzină și hibride, dar ar putea fi nevoite să sacrifice profitabilitatea pe termen scurt, potrivit lui Jing Yang, director la Fitch Ratings, cu sediul în Shanghai.

“Dintre mărcile de vehicule electrice, doar Tesla și BYD sunt profitabile în China în acest moment, iar majoritatea celorlalți concurenți se străduiesc să crească volumul vânzărilor cu prețul unor marje subțiri sau chiar în pierdere”, a declarat Yang.

Sursa – www.ft.com