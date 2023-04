JJ Kinahan: Acțiunile americane abia au evoluat din vara anului trecut

Acțiunile americane au trecut peste o serie de amenințări de la începutul anului, trecând peste cele mai grave falimente bancare americane de la criza financiară din 2008, rezistând în același timp la atracția creșterii randamentelor pe termen scurt ale Trezoreriei.

Acest lucru i-a ajutat pe toți cei trei principali indici de referință ai acțiunilor americane să încheie vineri primul trimestru pe verde, dar acest lucru nu schimbă faptul că indicele S&P 500, principalul indice de referință al acțiunilor americane, abia dacă s-a mișcat din vara anului trecut.

“Piața a gestionat o mulțime de lovituri de burtă în ultima vreme și încă se află în acest interval”, a declarat JJ Kinahan, CEO al IG North America, proprietarul firmei de brokeraj Tastytrade. “Cred că acesta este un semn că piața este foarte sănătoasă”.

Indicele S&P 500

SPX,

+1.44%

s-a tranzacționat la 4.110,41 pe 12 septembrie 2022, conform datelor FactSet, chiar înainte ca comentariile agresive ale Rezervei Federale cu privire la ratele dobânzilor și datele îngrijorătoare privind inflația să declanșeze o vânzare bruscă. Prin comparație, indicele a încheiat ședința de vineri la 4.109,31.

Unii analiști de acțiuni se așteaptă să dureze luni, sau poate chiar mai mult, pentru ca acțiunile americane să iasă din acest interval. Unde ar putea merge în continuare, de asemenea, este o presupunere a oricui.

Investitorii probabil nu vor ști până când nu se va clarifica o parte din incertitudinea care a afectat piața în ultimul an.

În fruntea listei de dorințe a pieței se află mai multe informații despre modul în care creșterile de dobândă ale Fed au un impact asupra economiei. Acest lucru va fi crucial pentru a determina dacă banca centrală ar putea fi nevoită să continue să majoreze ratele dobânzilor în 2024, au declarat mai mulți analiști pentru MarketWatch.

Acțiunile sunt volatile, dar blocate într-un cerc

Indicele S&P 500 a oscilat într-un interval de aproximativ 600 de puncte din septembrie, dar, în același timp, numărul de oscilații exagerate de la o zi la alta a devenit și mai pronunțat, ceea ce face mai dificilă stabilirea stării de sănătate a pieței, au declarat analiștii.

S&P 500 a crescut sau a scăzut cu 1% sau mai mult în 29 de ședințe de tranzacționare în primul trimestru, inclusiv vineri, când S&P 500 a închis cu 1,4% mai sus în ultima ședință a lunii și a trimestrului, potrivit Dow Jones Market Data.

Acest lucru este aproape dublu față de media trimestrială de doar 14,9 zile care datează din 1928, potrivit Dow Jones Market Data. S&P 500 a fost creat în 1957, iar datele de performanță luate înainte de această dată se bazează pe o reconstrucție istorică a performanței indicelui.

De asemenea, acțiunile par aproape placide în comparație cu alte active. De exemplu, titlurile de trezorerie au cunoscut o explozie de volatilitate în urma prăbușirii Silicon Valley Bank în luna martie. Randamentul trezoreriei pe 2 ani

TMUBMUSD02Y,

4.027%

a înregistrat în martie cea mai mare scădere lunară din ultimii 15 ani ca urmare a acestui fapt.

“Nu puteți găsi niciun indiciu despre direcția în care ne îndreptăm urmărind S&P 500”, a declarat John Kosar, strategul șef al pieței la Asbury Research, într-un interviu telefonic cu MarketWatch. “În urmă cu zece ani, puteai să te uiți la mișcarea S&P 500 și la un indicator simplu, cum ar fi volumul, și să-ți faci o idee de la spate la cap despre cât de sănătoasă este piața. Dar nu mai poți face acest lucru din cauza întregii volatilități intrazilnice.”

A se vedea: Comercianții de opțiuni pe acțiuni creează o volatilitate explozivă pe piață. Iată ce înseamnă acest lucru pentru portofoliul dvs.

Avansul de 7% al S&P 500 în primul trimestru al acestui an a ajutat la mascarea slăbiciunii de sub suprafață. Mai exact, doar 33% din acțiunile companiilor din S&P 500 au reușit să depășească indicele de la începutul trimestrului, mult sub media pe termen lung, potrivit cifrelor furnizate către MarketWatch de către analiștii de la UBS Group UBS.

Mega-acțiunile, Fed la salvare?

Dacă nu ar fi fost vorba de un raliu de fugă spre siguranță în nume tehnologice cu capitalizare mare, precum Apple Inc.

AAPL,

+1.56%,

Microsoft Corp.

MSFT,

+1.50%

și Nvidia Corp.

NVDA,

+1.44%,

S&P 500 și Nasdaq ar fi probabil într-o situație mult mai proastă.

Avansul acțiunilor tehnologice megacap a ajutat Invesco QQQ

QQQ,

+1.66%

Trust exchange-traded fund, care urmărește Nasdaq 100, să intre pe o nouă piață de creștere în ultima săptămână, în timp ce indicatorul de piață urmărit îndeaproape a închis cu peste 20% peste minimul de închidere de 52 de săptămâni de la sfârșitul lunii decembrie, potrivit datelor FactSet. Acest lucru a ajutat la compensarea slăbiciunii sectoarelor ciclice, precum cel financiar și cel imobiliar.

Behemoth-urile tehnologice au beneficiat, de asemenea, de hype în jurul platformelor de inteligență artificială, cum ar fi ChatGPT de la OpenAI.

Confuzia cu privire la eforturile de înăsprire cantitativă ale Fed pentru a reduce dimensiunea bilanțului său a contribuit, de asemenea, la încurcarea perspectivelor piețelor.

De exemplu, dimensiunea bilanțului Fed a crescut din nou în ultimele săptămâni, deoarece băncile au apelat la programele de împrumut de urgență ale băncii centrale în urma falimentului a două bănci regionale, anulând unele dintre eforturile băncii centrale de a-și reduce bilanțul, permițând ca o parte din deținerile sale de obligațiuni de trezorerie și de obligațiuni garantate cu ipoteci să ajungă la scadență fără a reinvesti veniturile obținute.

Unii analiști au spus că acest lucru este asemănător cu trimiterea de semnale mixte pe piață.

“Se pare că în momentul de față se înăsprește și se slăbește în același timp”, a declarat Andrew Adams, analist la Saut Strategy, într-o notă recentă adresată clienților.

De ce este nevoie pentru o evadare

În trecut, acțiunile americane au rămas în interval de variație pe perioade lungi.

Începând de la sfârșitul anului 2014, S&P 500 s-a tranzacționat într-un interval strâns timp de aproximativ doi ani. Între 1 ianuarie 2015 și 9 noiembrie 2016, în ziua următoare zilei în care fostul președinte Donald Trump a învins-o pe Hillary Clinton pentru a deveni președinte al SUA, S&P 500 a câștigat mai puțin de 100 de puncte, potrivit datelor FactSet.

La acea vreme, analiștii de acțiuni au dat vina pe semnele de slăbire a activității economice din China și pe slăbiciunea industriei energetice din SUA pentru performanța slabă a pieței.

Dar, după ce a devenit clar că Trump va câștiga Casa Albă, acțiunile au început o ascensiune constantă, deoarece investitorii au pariat că agenda economică republicană, care includea reduceri ale impozitelor pe profit și dereglementare, ar fi probabil să susțină profiturile corporative.

Abia în al patrulea trimestru al anului 2018, acțiunile au devenit din nou volatile, deoarece S&P 500 și-a șters câștigurile de la începutul anului, înainte de a încheia în cele din urmă 2018 cu o scădere de 6,2% pentru întregul an, potrivit FactSet.

În timp ce investitorii se pregătesc pentru o avalanșă de câștiguri corporative pentru primul trimestru în următoarele săptămâni, Kinahan a declarat că se așteaptă ca acțiunile să rămână în limite de variație pentru cel puțin încă câteva luni.

“Va exista încă o perspectivă foarte prudentă, ceea ce ar trebui să ne mențină în acest interval”, a spus el.

Sursa – www.marketwatch.com