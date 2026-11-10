Incendiile de la două petroliere din zona Strâmtorii Ormuz nu se văd, deocamdată, într-o scumpire a benzinei în România. Pe 10 noiembrie 2026, benzina 95 costa în medie 9,81 lei pe litru, cu un ban mai puțin decât în ziua precedentă, iar motorina avea o medie de 10,85 lei pe litru, potrivit PretCarburant.ro. Armata iraniană a anunțat că cele două petroliere au lovit mine și au luat foc în seara de sâmbătă, 7 noiembrie 2026, potrivit Associated Press, care nu precizează numele, pavilionul sau destinația navelor.

Este vorba despre incidente ulterioare celor relatate pe 5 noiembrie, când alte două petroliere și un remorcher luaseră foc în împrejurări separate. Pentru șoferii din România, întrebarea este dacă noile incendii vor ajunge să schimbe prețul de la pompă. Acest efect depinde de evoluția prețului petrolului și a aprovizionării, nu apare automat în ziua unui incident.

Cât costau benzina și motorina pe 10 noiembrie

La mediile naționale afișate de PretCarburant.ro, un plin de 50 de litri ar fi costat 490,50 lei cu benzină 95 sau 542,50 lei cu motorină. Sunt calcule făcute la prețurile medii ale zilei, nu sume pe care le cere fiecare stație.

Scăderea de un ban pe litru la benzină înseamnă 50 de bani mai puțin la 50 de litri față de media indicată pentru ziua precedentă. Pentru motorină, prețul de 10,85 lei pe litru nu este însoțit de o comparație zilnică. Datele zilei nu arată, așadar, că incendiile din 7 noiembrie au adus deja o scumpire a carburanților.

Petrolul a scăzut pe 10 noiembrie după un salt anterior

Pe 10 noiembrie, petrolul Brent a coborât cu 2,4%, la 90,32 dolari pe baril. Cotația este urmărită pe piața internațională a petrolului, dar schimbarea ei dintr-o zi nu se transformă în aceeași schimbare, în lei, la pompă.

Comparația cu incidentele anterioare arată cât de diferit se poate mișca piața. În ședința din 5 noiembrie, Brent urcase cu 3,67 dolari, sau 3,88%, până la 98,29 dolari pe baril. Petrolul american WTI crescuse atunci cu 2,40 dolari, sau 2,72%, la 90,52 dolari pe baril. La acea dată fuseseră raportate incidente care au implicat cel puțin cinci nave începând din duminica precedentă, nu cinci petroliere incendiate pe 7 noiembrie.

Transportul prin Ormuz era deja afectat înaintea ultimelor două incendii. Baza de date Strategic Energy Map descria pe 10 noiembrie traficul normal prin strâmtoare drept practic închis încă din 28 februarie 2026. Aceasta nu stabilește câți barili de petrol au încetat să circule din cauza incendiilor din 7 noiembrie.

Statele din Golf au decis un comandament în Kuweit

Pe fondul incidentelor din regiune, Consiliul Comun de Apărare al celor șase state din Golf a aprobat înființarea unui comandament militar avansat în Kuweit. Acesta va fi coordonat de structura militară comună a statelor membre. Secretarul general al Consiliului, Al-Budaiwi, a prezentat decizia drept o măsură pentru coordonarea forțelor și un răspuns mai rapid la amenințări.

Decizia militară nu stabilește un preț al petrolului sau al carburanților. Pentru a vedea dacă incidentele schimbă nota de plată a șoferilor, următoarele date de urmărit sunt cotațiile petrolului și prețurile afișate la stațiile din România.