Prosumatorii, adică oamenii care produc curent și trimit o parte în rețea, vor avea compensarea calculată lunar pentru energia livrată începând cu 26 iulie 2026. Valoarea rămasă după compensare va putea plăti și facturi de curent de la alte adrese ale aceluiași titular, în anumite condiții. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat noile reguli la 10 noiembrie 2026.

Pentru folosirea sumei la altă adresă, locurile trebuie să aibă același furnizor de curent și să fie legate la rețeaua aceluiași operator de distribuție, potrivit Legii nr. 160/2026. Ordinul care pune regulile în practică intră în vigoare la publicarea în Monitorul Oficial, nu la data anunțului ANRE. Data publicării nu este încă stabilită.

Cum se calculează compensarea lunară

În fiecare lună, furnizorul compară curentul trimis în rețea cu cel luat din rețea la aceeași adresă. Se compensează numai cantitatea mai mică dintre cele două. Ce depășește acea cantitate rămâne ca surplus, a cărui valoare poate fi folosită în condițiile noii metodologii.

Regula privește și contractele deja încheiate. Pentru instalațiile de până la 200 kW, ANRE descrie compensarea cantității de energie. Pentru instalațiile între 200 kW și 400 kW, decontarea se face în bani, la prețul mediu din luna producerii de pe piața unde curentul se vinde pentru ziua următoare.

Legea nr. 160/2026 a fost publicată la 23 iulie și se aplică din 26 iulie 2026. Noua metodologie urmează să înlocuiască Ordinul ANRE nr. 15/2022, publicat la 4 martie 2022 și modificat ulterior prin ordinele nr. 94/2022 și 95/2022. ANRE pusese proiectul în consultare la 21 septembrie 2026, înainte de aprobarea anunțată în noiembrie.

Când poate surplusul să plătească factura de la altă adresă

Nu se mută o cantitate de curent de pe un contract pe altul. După compensarea la locul unde este produsă energia, furnizorul poate folosi valoarea rămasă pentru facturi de curent ale aceluiași prosumator, dacă sunt îndeplinite condițiile privind furnizorul și rețeaua de distribuție. Prosumatorul trebuie să aleagă această opțiune și să o ceară furnizorului.

Există și o opțiune separată prin care suma disponibilă poate fi păstrată pentru facturi deja emise, dar al căror termen de plată nu a sosit. Persoanele fizice eligibile, cu instalații de cel mult 27 kW la fiecare loc de consum, pot alege folosirea valorilor disponibile pentru facturi de curent sau, în condițiile reglementării, pentru facturi de gaze. Alegerea se face la semnarea contractului de vânzare-cumpărare și rămâne valabilă cel puțin 12 luni.

Când se plătesc sumele rămase din trecut

Curentul livrat până la 25 iulie 2026 inclusiv și rămas necompensat va fi ținut separat de cel livrat după această dată. ANRE stabilește că sumele vechi trebuie plătite în cel mult 40 de zile lucrătoare, socotite din ziua în care ordinul intră în vigoare. Situația transmisă prosumatorului trebuie să arate suma de la început, cât s-a folosit și cât a rămas, împreună cu documentul din care provine fiecare sumă, cantitatea, prețul de atunci și termenul de plată.

Furnizorul trebuie să refacă socotelile pentru energia livrată începând cu 26 iulie 2026 și până cu o zi înainte de publicarea ordinului. Are la dispoziție cel mult 40 de zile lucrătoare, socotite din ziua publicării. Tot în acest interval trebuie să includă cantitățile rămase necompensate în calculul primei facturări. Termenele se vor putea transforma în date calendaristice după publicarea ordinului.

Furnizorii au până la 31 decembrie 2026 să își adapteze sistemele informatice și modul de lucru. Potrivit ANRE, până atunci trebuie să aplice regulile cu sistemele existente sau cu soluții temporare; această dată nu amână drepturile prosumatorilor.

Ce are de făcut prosumatorul

După publicarea ordinului, furnizorul trebuie să îi trimită în 7 zile lucrătoare informațiile despre folosirea sumei la alte adrese și actele necesare. Titularii contractelor existente vizați de regulile de trecere trebuie informați în 10 zile lucrătoare că își pot continua contractele fără un act adițional pentru aplicarea noilor prevederi.

Prosumatorul care vrea să folosească surplusul la altă adresă cere furnizorului această opțiune. Dacă solicită contractul de vânzare-cumpărare și depune toate documentele cerute, furnizorul trebuie să îi trimită contractul semnat în 10 zile lucrătoare.

La primirea situației de plată, prosumatorul poate verifica separat sumele pentru energia livrată până la 25 iulie și calculele pentru energia livrată din 26 iulie. Dacă prețul din contract este variabil, calculul furnizorului trebuie să poată fi verificat.