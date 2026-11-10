Pentru același consum de 10 metri cubi, apa și canalizarea costă cu 132,10 lei mai mult în zona cu tariful cel mai mare decât în cea cu tariful cel mai mic, înainte de TVA. În noiembrie 2026, tarifele cumulate sunt de 10,02 lei pe metru cub în Ploiești și 23,23 lei în Călărași, potrivit tarifelor operatorilor și datelor autorității care le aprobă.

La 10 metri cubi facturați atât pentru apă, cât și pentru canalizare, cele două servicii ar costa 100,20 lei în Ploiești și 232,30 lei în Călărași, fără TVA. Cu taxa de 11% aplicată acestor servicii, sumele ajung la aproximativ 111 lei și 258 de lei. Exemplul folosește același consum în ambele locuri și cuprinde doar apa și canalizarea.

Cât costă apa și canalizarea separat

În Ploiești, Apa Nova Ploiești, firmă deținută în proporție de 73% de grupul Veolia și 27% de municipalitate, cere 6,80 lei pentru un metru cub de apă și 3,22 lei pentru canalizare, fără TVA. Cu TVA inclus, operatorul afișează separat 7,55 lei pentru apă și 3,57 lei pentru canalizare. Valorile afișate sunt rotunjite la ban.

În Călărași, operatorul regional ECOAQUA, deținut de autoritățile locale, are un tarif de 12,47 lei pentru apă și 10,76 lei pentru canalizare, fără TVA. Suma celor două este 23,23 lei pe metru cub, conform listei tarifelor valabile la 1 noiembrie 2026 publicate de ANRSC. Pentru apă și canalizare, cota de TVA este de 11% din 1 august 2025.

Tarifele existau înainte de noiembrie

Data centralizării nu este data unei noi scumpiri în cele două localități. Tarifele din Ploiești au fost aprobate printr-o decizie din 24 noiembrie 2025 și se aplică de la 1 ianuarie 2026, potrivit evidenței locale. Pentru ECOAQUA, decizia de aprobare este din 15 mai 2026, iar tarifele au intrat în vigoare la 1 iunie 2026, potrivit ANRSC.

Prin urmare, diferența de 132,10 lei din exemplu arată ce ar costa același consum la cele două tarife din noiembrie. Ea nu reprezintă o creștere față de factura din luna precedentă a vreuneia dintre gospodării.

Media de 16,55 lei nu este un tarif pentru toată țara

Centralizarea pentru noiembrie 2026, prezentată de platforma News.ro – Tarife Apă pe baza datelor de la ANRSC și de la operatori, cuprinde 53 de poziții tarifare. Tariful mediu cumulat este de 16,55 lei pe metru cub, fără TVA: 25 de poziții sunt sub această valoare și 28 peste ea. Sursa nu precizează dacă media este ponderată după numărul de clienți. Ploieștiul este cu 6,53 lei pe metru cub sub medie, iar Călărașiul cu 6,68 lei peste medie.

Tariful de pe factura unei gospodării depinde de operatorul care deservește localitatea, nu de media celor 53 de poziții. Pentru a verifica suma aferentă consumului propriu, clientul poate compara metri cubi facturați pentru fiecare serviciu cu tarifele de apă și canalizare ale operatorului său.

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