Pensiile din sistemul public și alocațiile copiilor ar urma să crească din ianuarie 2027, dacă nu apare o nouă amânare prin lege. Cât cresc se va putea afla după publicarea datelor definitive pentru 2026 de către Institutul Național de Statistică (INS): la pensii contează inflația medie și o parte din creșterea salariului mediu brut, iar la alocații numai inflația medie.

În 2026, Legea nr. 141/2025 a păstrat valoarea unui punct de pensie la 81 de lei și alocațiile la nivelul din decembrie 2025. Aceeași lege a amânat până în 2027 aplicarea formulei anuale pentru pensiile publice.

Cum se calculează creșterea pensiei

Pentru a afla pensia brută, înmulțești toate punctele adunate cu valoarea punctului de referință (VPR). Din această sumă nu au fost încă reținute sumele pentru sănătate și impozit. În Legea nr. 360/2023, articolele 83 și 84, majorarea VPR din ianuarie se calculează din inflația medie anuală plus jumătate din creșterea reală a salariului mediu brut. „Reală” înseamnă că se ține seama și de scumpirea prețurilor.

INS comunică valorile definitive pentru anul anterior. Dacă unul dintre cei doi indicatori este negativ, se folosește cel pozitiv; dacă ambii sunt negativi, VPR rămâne la ultima valoare. Procentul calculat nu poate trece de un plafon. El se compară cu creșterea veniturilor din contribuțiile pentru pensii și cu media ratei inflației pe ultimii doi ani. Se folosește plafonul mai avantajos.

Formula privește pensiile din sistemul public. Pensiile de serviciu și cele militare au reguli separate, deci nu pot fi calculate automat în același fel.

Cum se calculează alocația

Legea nr. 61/1993, articolul 3, leagă majorarea anuală a alocației numai de inflația medie anuală comunicată de INS. Salariul mediu nu intră în calcul, iar majorarea se face fără o cerere nouă pentru copiii care au deja dreptul stabilit. Suma rezultată se rotunjește în sus la leu; dacă formula ar da mai puțin decât alocația aflată în plată, aceasta nu scade.

În 2026, alocația este de 719 lei pe lună pentru copiii de până la 2 ani, pentru copiii cu handicap de până la 3 ani și pentru ceilalți copii cu handicap. Pentru restul copiilor eligibili, suma este de 292 de lei, potrivit nivelurilor raportate de AJPIS Alba pentru 2025 și păstrate în plată în 2026. Dreptul se acordă până la 18 ani și continuă după această vârstă pentru tinerii care urmează liceul sau învățământul profesional.

Cum verifici suma ta

Caută în decizia de pensie numărul total de puncte și notează pensia brută actuală. Pentru alocație, pornește de la suma lunară aflată în plată. Caută în datele INS rata medie anuală a inflației pentru întregul an 2026. Pentru pensie este necesară și creșterea reală definitivă a salariului mediu brut din 2026. La pensie, calculează procentul după regula de mai sus și verifică limita legală înainte de a-l aplica sumei brute. La alocație, aplică numai inflația medie și rotunjește rezultatul în sus la leu. Verifică dacă o lege pentru 2027 schimbă aplicarea formulelor, apoi compară rezultatul cu suma comunicată de plătitor.

Nu folosi drept procent pentru 2027 o cifră dintr-o singură lună. Pentru anul 2025, INS a comunicat o inflație medie de 7,3%, diferită de scumpirea de 9,7% măsurată între decembrie 2024 și decembrie 2025. Niciuna dintre aceste cifre nu este indicatorul pentru majorarea din 2027, care depinde de datele definitive ale întregului an 2026.

Ce arată un calcul de exemplu

Să presupunem că procentul pentru pensii, după aplicarea formulei și verificarea limitei legale, este de 5%. La VPR de 81 de lei, calculul este 81 × 5% = 4,05 lei în plus, adică 85,05 lei pentru un punct. Aceasta este doar valoarea aritmetică a exemplului: nu se rotunjește din proprie inițiativă la 85 sau 86 de lei și nu înlocuiește valoarea stabilită oficial.

La o pensie brută de 6.000 de lei, același procent ipotetic înseamnă 6.000 × 5% = 300 de lei în plus, până la 6.300 de lei brut. Cei 5% se pot aplica numai dacă nu depășesc plafonul mai avantajos dintre creșterea veniturilor din contribuții și media ratei inflației pe ultimii doi ani.

Creșterea banilor primiți în cont este mai mică decât cea brută. După regulile fiscale indicate de ANAF pentru pensii, valabile până la 31 decembrie 2027, din 6.300 de lei se reține pentru sănătate 10% din partea care depășește 3.000 de lei, adică 330 de lei. Impozitul este 10% din suma rămasă după scăderea celor 3.000 de lei și a contribuției de sănătate: 297 de lei. Rămân 5.673 de lei, față de 5.430 de lei net la pensia brută inițială de 6.000 de lei, deci 243 de lei net în plus în acest exemplu.

Pentru alocație, să presupunem separat o inflație medie de 5%, fără ca aceasta să fie o prognoză pentru 2027. Din 719 lei rezultă 754,95 lei, rotunjiți la 755 lei; din 292 de lei rezultă 306,60 lei, rotunjiți la 307 lei. Din alocația de stat nu se reține impozit.

Când s-ar aplica sumele noi

Regula pentru pensii indică majorarea VPR în ianuarie 2027, iar cea pentru alocații privește drepturile aferente lunii ianuarie. Aceste reguli nu stabilesc ziua în care intră banii în cont sau sunt aduși prin poștă. O nouă lege poate schimba aplicarea lor, așa cum s-a întâmplat în 2026.

Dacă alocația copilului nu este încă stabilită

Cererea pentru prima alocație se depune la primăria de domiciliu sau de reședință a reprezentantului legal. Se depun cererea și certificatul de naștere, iar normele de aplicare cer, după situația familiei, și următoarele acte:

livretul de familie;

hotărârea de încredințare, adopție sau plasament;

actul de tutelă ori de curatelă;

certificatul de handicap;

actul de deces al unui părinte.

Dacă certificatul de naștere nu a fost emis, poate fi depus actul constatator sau extrasul de naștere. Certificatul trebuie adus în cel mult 30 de zile de la eliberare, fără a depăși 12 luni de la nașterea copilului. Dreptul se stabilește din luna următoare nașterii, plata începe din luna următoare depunerii cererii, iar sumele restante pot fi plătite pentru cel mult 12 luni.

Întrebări frecvente

Ce se întâmplă dacă alocația adusă prin poștă nu este ridicată?

După trei luni în care alocația trimisă prin mandat poștal nu este încasată, plata se suspendă. Pentru reluare și pentru restanțe se depune o cerere scrisă la agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială.

În cât timp poate fi contestată o decizie de pensie?

Decizia casei teritoriale de pensii poate fi contestată la instanța competentă în 45 de zile de la comunicare, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice. Dacă nu este contestată în acest termen, devine definitivă.

Trebuie anunțată o schimbare care afectează alocația?

Da. O schimbare care poate modifica sau opri dreptul la alocație trebuie anunțată în cel mult 15 zile.

Salariul minim crește după aceeași formulă?

Nu. Guvernul stabilește salariul minim separat, prin hotărâre; acesta nu crește automat odată cu pensiile sau alocațiile. De la 1 iulie 2026, salariul minim general este de 4.325 de lei brut pe lună.

Surse verificate la 10 noiembrie 2026: Legea nr. 360/2023, articolele 83 și 84; Legea nr. 141/2025; Legea nr. 61/1993, articolele 1, 3 și 6, și normele sale de aplicare; Institutul Național de Statistică, datele pentru 2025 publicate la 14 ianuarie 2026; AJPIS Alba, nivelurile alocațiilor pentru 2025; Casa Națională de Pensii Publice; ANAF, exemplul de calcul pentru pensii; Codul muncii și Hotărârea Guvernului nr. 146/2026.

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