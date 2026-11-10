În 2026, câștigurile la loto și pariuri sunt impozitate la fiecare plată: impozitul este de 4% pentru cel mult 10.000 de lei, iar pentru sume mai mari se aplică pragurile de mai jos. La cazinouri, cluburi de poker, aparate de joc și lozuri, o plată de cel mult 66.750 de lei nu este impozitată. Dacă organizatorul din România a reținut impozitul, câștigătorul nu depune Declarația unică pentru acel venit; un câștig din străinătate impozabil în România trebuie declarat de câștigător.

Cât se oprește din câștigurile la loto și pariuri

Impozitul se calculează din suma brută primită la fiecare plată, înainte ca organizatorul să oprească taxa. Legea nr. 141/2025 a stabilit pragurile de mai jos pentru veniturile începând cu 1 august 2025. Acestea se aplică și în 2026.

Cel mult 10.000 de lei: 4% din suma brută.

Peste 10.000 de lei și până la 66.750 de lei inclusiv: 400 de lei, plus 20% din partea care depășește 10.000 de lei.

Peste 66.750 de lei: 11.750 de lei, plus 40% din partea care depășește 66.750 de lei.

Procentele de 20% și 40% se aplică doar părții care trece de pragul respectiv, nu întregului câștig. Extragerile loto și pariurile intră la acest calcul; lozurile au regula separată de mai jos.

Cât rămâne dintr-un câștig

La un câștig brut de 20.000 de lei din pariuri, de exemplu, partea care depășește 10.000 de lei este de 10.000 de lei. Impozitul este 400 de lei plus 20% din acea parte, adică 2.400 de lei. Câștigătorul primește 17.600 de lei.

La 100.000 de lei brut câștigați la loto, partea de peste 66.750 de lei este de 33.250 de lei. Impozitul ajunge la 11.750 de lei plus 40% din 33.250 de lei, adică 25.050 de lei. Rămân 74.950 de lei.

Ce regulă au cazinourile, aparatele de joc și lozurile

Pentru cazinouri, cluburi de poker, aparate de joc de tip slot-machine și lozuri, o plată de cel mult 66.750 de lei nu este impozitată. Peste acest prag, impozitul este 40% numai din partea care îl depășește.

La un câștig brut de 100.000 de lei la cazinou, diferența este de 33.250 de lei. Impozitul este de 13.300 de lei, iar câștigătorul primește 86.700 de lei. Pentru aceeași sumă brută la loto ar primi 74.950 de lei, deoarece se aplică baremul general.

Când este reținut impozitul

Organizatorul din România calculează și oprește impozitul când plătește câștigul. Impozitul reținut este final: câștigătorul nu îl plătește încă o dată și nu depune Declarația unică pentru acel venit.

La jocurile online, reținerea se face la fiecare transfer din contul de joc în contul bancar sau într-un cont similar. Dacă au loc două transferuri distincte de câte 10.000 de lei, calculul se face pentru fiecare transfer, nu o singură dată pentru totalul de 20.000 de lei. Pragul neimpozabil de 66.750 de lei nu trebuie presupus pentru orice joc online: el privește categoriile de jocuri enumerate mai sus.

Când declară câștigătorul venitul

Un rezident fiscal român declară prin formularul 212, numit Declarația unică, veniturile din jocuri de noroc obținute din străinătate care sunt supuse impozitării în România. Termenul este 25 mai a anului următor celui în care a fost obținut venitul. Pentru un câștig din 2026, termenul este 25 mai 2027.

Stabilește dacă plata este un venit din străinătate supus impozitării în România, nu un câștig pentru care organizatorul din România a oprit deja impozitul final. Înscrie venitul din străinătate în Declarația unică și depune formularul 212 până la termen. Dacă a fost plătit impozit și în cealaltă țară, ține cont la calculul impozitului din România de convenția de evitare a dublei impuneri aplicabilă. Aceasta poate prevedea scutire sau luarea în calcul a impozitului plătit acolo.

Întrebări frecvente

Se plătesc și contribuții pentru pensie sau sănătate?

Nu se datorează contribuții sociale obligatorii, CAS sau CASS, pentru veniturile din jocuri de noroc.

Se impozitează și un premiu primit ca bun sau serviciu?

Da. Bunurile și serviciile primite în urma jocului intră în venitul din jocuri de noroc. Dacă un premiu la loto este un bun cu valoarea brută de 10.000 de lei, impozitul calculat la cota de 4% este de 400 de lei.

Cine declară impozitul oprit dintr-un câștig plătit în România?

Organizatorul îl plătește la buget până la data de 25 a lunii următoare reținerii. Tot el depune lunar formularul 100 și anual formularul 205, până în ultima zi a lunii februarie.

Unde poate fi reclamată neplata câștigului sau calcularea greșită a impozitului?

Reclamația se poate face mai întâi către operator, prin procedura indicată în regulamentul sau pe site-ul acestuia. Poate fi sesizat și Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, ONJN.

Surse verificate la 10 noiembrie 2026: Legea nr. 141/2025; OUG nr. 18/2018; OUG nr. 77/2009; OUG nr. 128/2024; materialul ANAF Brașov din 25 septembrie 2026; materialul ANAF Iași din februarie 2026.