Falimentul Virgin Orbit umbrește visele spațiale ale Japoniei

Falimentul Virgin Orbit Holdings Inc al lui Richard Branson a dat o lovitură sperantelor Japoniei de a construi o industrie spațială internă, cu planuri pentru un port spațial cu sediul în Kyushu, menit să atragă turismul în așteptare din lipsă de finanțare.

Prefectura Oita, care găzduiește cel mai mare număr de izvoare termale din Japonia, a încheiat un parteneriat cu Virgin Orbit în 2020 pentru a crea primul său spațial asiatic pe Aeroportul Oita, folosind un Boeing 747 pentru lansări de rachete orizontale.

Fondată de miliardarul britanic Branson, Virgin Orbit s-a prezentat ca o platformă militară și de lansare a sateliților de informații pentru SUA și aliații săi, inclusiv Japonia, într-un moment în care atât Washingtonul, cât și Tokyo văd ascensiunea Chinei ca putere spațială drept o preocupare.

Scopul inițial a fost lansarea de sateliți mici din Oita încă de anul trecut, dar acest lucru nu s-a întâmplat niciodată, într-un alt eșec în încercarea Japoniei de a deveni un jucător pe piața aglomerată pentru lansările comerciale de sateliți, după două eșecuri recente de lansare de rachete.

Două companii japoneze, unitatea ANA Holdings All Nippon Airways Trading Co și puțin cunoscutul start-up japonez de dezvoltare de sateliți iQPS Inc au apărut printre primii șase creditori atunci când Virgin Orbit a depus marți pentru protecția falimentului din capitolul 11.

ANA, care îi datora 1,65 milioane de dolari, a fost un partener cheie pentru portul spațial Oita, care a încheiat un acord provizoriu cu Virgin Orbit în 2021 pentru 20 de zboruri ale rachetei sale LauncherOne acolo. ANA a spus că speră că Virgin Orbit, care a spus că caută un cumpărător, va putea să se restructureze și să reia afacerile.

iQPS, cu sediul în Fukuoka, a plătit un depozit de 5,2 milioane de dolari pentru a-și lansa sateliții mici, ușori, cu o greutate de sub 100 de kilograme, reprezentând o parte majoră din finanțarea de 17,2 milioane de dolari din seria A pe care a strâns-o în 2017.

„Am fost dezamăgiți când am auzit anunțul, deoarece am sperat că situația se va îmbunătăți”, a spus iQPS despre declarația de faliment. „Ne rugăm ca Virgin Orbit să își reia activitatea pentru dezvoltarea industriei spațiale globale”.

Prefectura Oita estimase ca portul spațial, similar cu instalația Virgin Orbit din Cornwall, Anglia, va produce beneficii economice în valoare de aproximativ 10,2 miliarde de yeni (77,4 milioane de dolari) în regiune în cei cinci ani de la lansarea inițială.

Cu așteptări de la aproximativ 240.000 de turiști care vizitează site-ul, afacerile locale au creat suveniruri legate de extratereștri, de la pașapoarte pentru extratereștri la „E.T.” biciclete.

Localnicii încă speră că va apărea un port spațial în cele din urmă. “Este posibil ca o altă companie să cumpere Virgin Orbit. De asemenea, există și alte companii și concurenți în afară de Virgin Orbit care iau în considerare lansări orizontale, așa că Oita are încă multe opțiuni de a reîncheia un contract cu ei”, a spus Kunio Ikari, un lector de economie la Universitatea Oita.

Prefectura Oița a declarat că eforturile sale de a atrage un port spațial rămân neschimbate, refuzând în același timp să comenteze asupra Virgin Orbit sau despre stadiul actual al proiectului. Aeroportul Oita a refuzat să comenteze.

Deși Japonia are ambiții mari pentru spațiu – Tokyo a spus că speră să-și pună unul dintre astronauții săi pe suprafața lunară în a doua jumătate a anilor 2020 – a avut și alte eșecuri recente.

Racheta H3 de portanță medie a Japoniei a eșuat în martie, după o lansare întreruptă cu o lună înainte, într-o lovitură adusă eforturilor sale de a reduce costurile de acces la spațiu și de a concura cu SpaceX a lui Elon Musk.

Racheta Epsilon cu combustibil solid a agenției spațiale nipone, care trebuia să transporte micii sateliți ai iQPS, a eșuat și ea după lansare în octombrie.

După lansările nereușite, unii experți îndeamnă Japonia să-și schimbe concentrarea industriei sale spațiale.

„Japonia se concentrează prea mult pe lansări”, a declarat Jun Nagashima, expert cibernetic și spațial și consilier la Institutul pentru Pace Nakasone. „În momentul în care SpaceX a lansat rachete la prețuri accesibile care pot fi folosite în mod repetat, ar fi mai bine ca Japonia să concureze în diferite activități și zone din spațiu.”