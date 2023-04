Upgrade Education anunță finalizarea investiției de 200.000 de euro în platforma educațională “Agora”

Upgrade Education, un jucător local în domeniul mentoratului personalizat pentru admiterea în cele mai bune 150 de universități din întreaga lume, anunță finalizarea investiției în Agora – o nouă platformă de mentorat. Aceasta permite studenților să acceseze cursurile oricând, să planifice sesiuni de mentorat, să completeze temele pentru acasă, precum și să își evalueze cunoștințele după finalizarea unui curs prin intermediul unor modele de sondaje dezvoltate pentru a stimula progresul studenților.

“Platforma noastră EdTech, Agora, răspunde în prezent la două nevoi cheie pe care le-am identificat în relația noastră cu clienții de-a lungul anilor. Prima dintre acestea este axată pe performanța studenților, pe care intenționăm să o menținem prin intermediul unui program structurat. Echipa primește notificări automate în cazul în care există vreo sincopă în progresul lor, astfel încât să putem acționa prompt și să remediem situația. A doua nevoie se concentrează pe transparența de care trebuie să beneficieze părintele, iar aici am dezvoltat o serie de mecanisme automatizate prin care părintele primește feedback în timp real cu privire la progresul elevului”, spune Constantin Bosinceanu, fondator Upgrade Education.

Potrivit statisticilor interne, peste 15.000 de studenți români călătoresc anual pentru a studia la universități din Uniunea Europeană, Marea Britanie sau SUA. Piața este evaluată la peste 5 milioane de euro, dar piața UE în ansamblu este de 100 de ori mai mare – aproximativ 503 milioane de euro.

Majoritatea studenților români preferă universitățile din Uniunea Europeană (aproximativ 80%), în timp ce restul de 20% se împart între Statele Unite și Regatul Unit. În ultimii ani, ca urmare a Brexitului și a înăspririi condițiilor financiare pentru studenții din UE, cei care în mod normal ar fi optat pentru universități din Marea Britanie se orientează acum către Olanda, Italia sau Spania. La nivelul întregii Europe, aproximativ 20% sunt direct interesați să studieze în SUA.

“Actualizarea are în prezent cele mai bune performanțe dintotdeauna. Platforma Agora este vie și solidă. Pentru următoarea versiune, care va fi funcțională până la sfârșitul anului, plănuim să integrăm un modul bazat pe inteligență artificială, făcându-l disponibil prin abonament, pentru maximizarea resurselor. De la începutul acestui an lucrăm intens la extinderea internațională, iar în acest trimestru am reușit să generăm aproximativ 15% din venituri de la studenții non-români. Modelul nostru de business personalizat se bazează pe mentori care au absolvit aceeași diplomă de care este interesat studentul, la universitatea aleasă de acesta. De aceea, până la sfârșitul anului, ne propunem ca cel puțin 30% din venituri să fie generate de piața internațională și, eventual, să mai deschidem un birou în Europa”, a adăugat Constantin Bosinceanu.

În 2022, dintre studenții români care au beneficiat de serviciile Upgrade Education, cei mai mulți au fost interesați de Business & Management (30%), Informatică (27%), Drept (11%), Medicină, Economie, Psihologie, Științe Sociale/Politice și Inginerie.

Sursa – www.romaniajournal.ro