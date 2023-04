De ce spune artista Lindsey Mendick: „Viața este bogată și simt totul”?

Artista Lindsey Mendick se bucură de mizeria vieții umane. Indiferent dacă sculptează carne putrezită sau armate de melci, artista britanică își impregnează lumea cu umor negru, grotesc grotesc și onestitate psihologică crudă. Corpurile, animalele și vazele ei expresive din ceramică poartă particularitățile și petele ale confecționării lor manuale. Acestea sunt adesea combinate cu mobilier și textile funcționale în seturi imersive casnice, club de noapte sau clinice. Bazându-se pe experiențele personale, Mendick și-a folosit practica extinsă a ceramicii pentru a accesa conversații culturale aprinse despre infertilitate, anxietate și subjugare feminină.

În timp ce subiectul ei poate fi provocator, artista aduce lucrării o joacă, care o face suportabilă. „Vreau să mă distrez cu crearea și curajul de a le arăta oamenilor vulnerabilitatea”, spune ea când ne întâlnim la spațiul ei de lucru din Margate.

Camera aerisită este situată în studiourile TKE ale lui Tracey Emin, o fostă baie întinsă, cu tavane boltite de sticlă și inundații de lumină naturală. De când s-a mutat la Margate în 2020, Mendick a format o legătură strânsă cu Emin, a cărei muncă ar putea fi văzută ca un precursor natural al practicii sale bogate din punct de vedere emoțional și sincer.

Profilul lui Mendick a crescut rapid de când a absolvit Colegiul Regal de Artă cu un master în sculptură în 2017. Instalația sa finală „Clever Girl” a demonstrat un angajament timpuriu față de lucrările sculpturale ambițioase: o imprimare uriașă de prim-plan cu brânză albastră atârnată de peretele; podeaua și plintele erau acoperite cu mișcări vibrante de vopsea; un platou împroșcat cu glazură de creveți din ceramică a invitat la un remorcher vizual între repulsie și atracție.

În 2021, ea a avut o turnură de vedetă cu Carl Freedman la Frieze London, prezentând vaze cu tentacule falice care erup din gura deschisă. Off with Her Head, expoziția individuală de debut în 2022 a lui Mendick, cu galeria Freedman’s Margate, a fost o plimbare carnavalească prin femei celebre și mitologice care au fost ticăloșite sau umilite public, de la Medusa la Diana, Prințesa de Wales și activistul pentru drepturile LGBT+ Marsha P Johnson.

Estetica London Dungeon a expoziției a reflectat obiectivul turbat și pedepsitor folosit adesea de tabloide. „Așteptăm mai mult de la femei, ne așteptăm ca ele să fie mai drăguțe, să respecte regulile și să nu fie dezordonate”, spune Mendick. „Cred că unul dintre cele mai frustrante lucruri este atunci când nu ți se oferă capacitatea sau puterea de a fi rău.”

Ea descrie spectacolul ei viitor de la Yorkshire Sculpture Park ca fiind cel mai revelator de până acum. Where the Bodies Are Buried reunește coșmarul recurent al lui Mendick cu un complot din serialul TV din anii 1990 Brookside. În visul ei, ea încearcă cu disperare să oprească poliția să găsească un cadavru. Narațiunea originală Brookside a urmărit o mamă și o fiică (jucate de Sandra Maitland și Anna Friel) care și-au ucis soțul și tatăl abuziv și l-au îngropat în curtea din spate.

„În coșmarul meu recurent, știu că există un cadavru în grădină”, spune ea. „Nu știu de ce este acolo sau cine este, dar știu că am făcut-o. Uneori, mama mă ajută să-l ascund. Am avut alte vise în care tăiez un corp și încerc să scap de el. Spectacolul nu este despre un corp anume; este vorba despre felul în care bucăți de cultură sângerează în visele noastre.”

Instalația este o casă bântuită asemănătoare lui Escher, cu saci de gunoi din ceramică, mâini scheletice care izbucnesc din scânduri și referiri la cultura pop pentru adolescenți din anii 1990 sub formă de Pog-uri, apărătoare de vise și reviste J-17 cu colaj. Există, de asemenea, o canapea tipărită cu primul sărut lesbian televizat din Marea Britanie înainte de răsturnare. Deși acest lucru se referă la un moment cultural mai larg, i-a permis lui Mendick să-și investigheze propria psihologie.

„Am Pure O, care este o formă de TOC în care ai gânduri intruzive, ca un fulger în cap că ai face sex cu fratele tău”, îmi spune ea. „Gânduri foarte intense și înfricoșătoare despre cel mai rău lucru pe care l-ai putea face. Când eram cel mai rău, lucrul de care îmi lipsea cel mai mult era să mă pot uita la televizor în liniște, pentru că fiecare secundă era ocupată, simțindu-mă că aș fi oribil și toată lumea mă va ocoli. Despre asta este acest spectacol. Simptomele Pure O fac telenovele perfecte.”

Mendick deschide Sh*t Faced vara aceasta la Jupiter Artland din Scoția. Expoziția analizează „rușinea mea intensă pentru cât de dezordonat sunt ca om”. Dar Sh*t Faced (asterisc al emisiunii) nu este o chemare de a face ordine. Inspirat de The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde al lui Robert Louis Stevenson, Mendick prezintă relația complexă pe care mulți oameni o au cu alcoolul, trecând între negarea plăcerii și răsfățul distructiv. „Această dualitate este în noi toți”, spune ea. „Mi-e rușine când sunt prea beat. Mi-e rușine de multe lucruri pe care le-am făcut. Dar cred că acolo este rodul: în rușine și în a nu-ți fi rușine de ea. Viața este bogată și simt totul. Asta nu mi se pare îngrozitor. Ceea ce pare periculos este micșorarea totul.”

De când s-a mutat la Margate, Mendick a lansat Quench împreună cu partenerul ei, colegul artist Guy Oliver. Prin intermediul inițiativelor de strângere de fonduri și al sprijinului Consiliului pentru Arte, galeria prezintă artiști în curs de dezvoltare, mulți dintre ei au practici tradiționale necomerciale. Quench are un magazin la parter cu articole create de expozanți și o galerie de subsol cavernoasă. Au găsit spațiul în timp ce răsfoiau strada principală și băteau la uși. „Sunt atât de multe magazine și clădiri dezafectate”, îmi spune ea. „Oamenii vorbesc că toată lumea se mută în Margate, dar sunt atât de multe spații goale. Este un oraș de pe litoral și dacă nu găsim o modalitate de a aduce oameni pe tot parcursul anului, va avea de suferit.”

Pe rețelele de socializare, Mendick își dezvăluie viața personală cu aceeași deschidere pe care o aplică muncii sale. Ea împărtășește o intimitate online a relației ei cu Oliver, care a alimentat diverse piese, cel mai recent pentru expoziția expansivă de ceramică Strange Clay a Galerii Hayward, în care spațiul ei captivant domestic a vorbit despre turbulența dragostei romantice.

„Oamenii au răspuns foarte bine și au spus: „Sunt în același loc cu tine”,” spune ea. „Suntem destul de buni să vorbim despre lucrurile de suprafață în relații, dar vulnerabilitățile foarte profunde, de bază, pe care le simți cu partenerul tău, sau cât de rușine te simți că lași pe cineva să se comporte într-un anumit fel, sunt foarte greu de vorbit. despre.”

Deși o mare parte din munca lui Mendick se scufundă adânc în psihicul ei, adesea ca o modalitate de a explora sentimentele universale, ea nu vede acest lucru ca pe o căutare a vindecării. „Dacă nu aș avea TOC, nu aș avea empatia pe care o am”, spune ea. „Oamenii vor cu adevărat să fie vindecați. Căutam atât de mult din viața mea mai tânără să se vindece și mi-am imaginat acest loc în care voi fi slabă, nu aveam anxietate și voi avea un iubit. Acum am această viață, în care totul nu este rezolvat și sunt mult mai bine pentru asta.”

Sursa – www.ft.com