Recentele salvări de bănci reprezintă o “schimbare de joc” pentru autoritățile de reglementare financiară

Consecințele prăbușirii Credit Suisse și a câtorva bănci americane se vor dovedi un “schimbător de joc” pentru elaborarea politicilor financiare globale, forțând o reexaminare a rolului depozitelor, a culturii și a cooperării transfrontaliere, au declarat șefii City of London pentru Financial Times.

Rețeaua City Network a FT – un grup de aproximativ 50 de personalități de rang înalt din domeniul finanțelor și al elaborării politicilor – a făcut această predicție ca răspuns la un apel cu privire la faptul dacă calamitățile recente ar trebui să determine factorii de decizie politică să “regândească planurile lor de dereglementare a sectorului financiar”, o referire la planurile guvernului britanic de a stimula competitivitatea City prin reducerea birocrației.

“Acum este mult mai fundamental decât dereglementarea”, a declarat Michael Tory, co-fondator al firmei de consultanță Ondra. El a adăugat că adevărata întrebare se referă la “sustenabilitatea sistemului bancar cu rezerve fracționare”, care susține sistemul bancar permițând instituțiilor să dețină o parte din banii deponenților în active lichide și să împrumute restul.

“Acum vom avea dezbaterea pe care nu am avut-o în 2007/08 … (când) nu a existat niciun apetit pentru a forța o schimbare totală a structurii bancare”, a declarat Tory. Evenimentele recente au dovedit că “o bază de depozite nu mai este sursa stabilă de finanțare care a fost, în general, de la introducerea asigurării depozitelor în timpul crizei”, a susținut el.

Credit Suisse a fost forțată să intre în brațele UBS după o fugă de depozite atât de severă încât autoritățile de reglementare au crezut că banca era la câteva zile distanță de a nu mai putea onora cererile clienților. Silicon Valley Bank din San Francisco s-a confruntat cu cereri de retragere a 40 de miliarde de dolari din portofoliul său de depozite de 170 de miliarde de dolari în perioada de 24 de ore înainte ca autoritățile de reglementare să preia controlul.

Factorii de decizie politică la nivel mondial, inclusiv viceguvernatorul Băncii Angliei, Sam Woods, au declarat că ar putea revizui regulile privind lichiditățile menite să prevină fuga băncilor. Woods a declarat săptămâna trecută în fața comisiei de selecție a Trezoreriei că nu se poate trece la un sistem cu “risc zero” în care 100% din depozite să fie accesibile instantaneu.

Mervyn Davies, un fost ministru britanic al comerțului care acum prezidează LetterOne și este consilier principal al Corsair Capital, a declarat că decizia autorităților de reglementare din SUA de a salva toți deponenții prinși în colapsurile recente “schimbă jocul global”.

În mod controversat, SUA a oferit deponenților SVB și Signature Bank acces imediat la fondurile lor, inclusiv la sumele care depășesc 250.000 de dolari acoperite de sistemul american de garantare a asigurărilor de depozite. Autoritățile de reglementare au justificat decizia prin protejarea stabilității financiare.

“Dacă cea mai mare economie intervine pentru a salva deponenții, alte țări vor trebui să urmeze exemplul”, a declarat Davies, argumentând că “nu putem permite ca SUA să meargă într-o direcție diferită de cea a Regatului Unit și a Europei”.

Paul Drechsler, președintele CBI, a pledat, de asemenea, pentru o mai mare coordonare la nivel mondial în urma falimentelor din Elveția și SUA, care s-au abătut de la normele postcriză convenite la nivel mondial privind rezoluția bancară.

“Nu pot vedea cum reglementarea pe bază de națiune (sau regiune cu regiune) poate susține un sistem financiar global fără niște reguli de angajament globale foarte clare și comune”, a declarat Drechsler.

Anne Richards, director executiv al Fidelity International, a pledat, de asemenea, pentru “revizuirea” regulilor globale în domeniul bancar sau pentru elaborarea unor “reguli complet noi”, având în vedere modul în care au fost gestionate eșecurile recente. “Este destul de clar că salvarea Credit Suisse a dat înapoi conceptul de prevenire a “too-big-to-fail””, a adăugat ea.

Robert Swannell, fostul președinte al UK Government Investments, a declarat că “lecția cheie” a eșecurilor Credit Suisse și SVB a fost că “cultura este mai presus de orice”. “Dacă autoritățile de reglementare consideră că nu au găsit încă o modalitate de a înțelege și de a evalua acest aspect al activității bancare și cum să îl aplice cel mai bine, atunci este timpul să o facă”, a adăugat el. “Cred că acest lucru va fi mai productiv decât o reglementare și mai complexă.”

Douglas Flint, președintele administratorului de active Abrdn, a declarat că deficiențele de la Credit Suisse și SVB au fost “de bază și se pare că au fost recunoscute, dar nu au fost luate măsuri”.

“Nu este vorba de reglementări inadecvate – inclusiv de a avea oamenii potriviți în conducere și consiliile de administrație cu stimulentele potrivite – ci de aplicarea cu fermitate a controalelor de supraveghere, guvernanță și supervizare în cadrul reglementărilor actuale”, a adăugat el, denunțând orice “reacție de genunchi că ar trebui să existe mai multe reglementări”.

Directorul executiv al CityUK, Miles Celic, a susținut, de asemenea, că nu trebuie să răspundă la recentele eșecuri prin graba de a elabora norme mai stricte.

“Riscăm să ne îndreptăm ca somnambulii spre un punct final în care opinia implicită a societății noastre este că nicio instituție nu trebuie să fie lăsată să eșueze și că orice eșec se datorează cumva neglijenței autorităților de reglementare și a guvernului”, a declarat lobbyistul. “O astfel de abordare nu este deloc una care să ne ajute să abordăm provocările legate de creștere, productivitate și inovare care există în lumea dezvoltată.”

Stephen Jones, șeful departamentului de investiții bancare de la Panmure Gordon, a îndemnat autoritățile de reglementare să avanseze cu reforma piețelor de capital în loc să o arunce “în cursa pentru a dezbate (pe bună dreptate) relaxarea sau nu a reglementării bancare”.

Cu toate acestea, Flint și mai mulți dintre respondenți au subliniat necesitatea de a îmbunătăți reglementarea băncilor cu mai puțin de 250 de miliarde de dolari în SUA, după ce falimentul SVB și al altor bănci “nesistemice” a zdruncinat încrederea în întregul sector bancar american.

Aceste bănci au fost excluse de la normele globale privind capitalul și lichiditatea în cadrul unui impuls de dereglementare din 2019 al administrației Trump.

Președintele american Joe Biden a cerut joi autorităților de reglementare să înăsprească normele pentru marile bănci regionale, lucru pe care Rezerva Federală a declarat deja că îl va examina.

