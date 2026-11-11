Persoanele vulnerabile vor putea cere sprijin pentru accesul la locuințe ale autorităților locale, după intrarea în vigoare a legii promulgate de președinte. Schimbarea îi include și pe tinerii cu venituri mici care locuiesc în condiții precare sau supraaglomerate. Legea nu le repartizează automat o locuință și nu se aplică de la data promulgării.

Modificarea adusă Legii asistenței sociale urmărește extinderea accesului persoanelor vulnerabile la mai multe tipuri de locuințe, în funcție de cele pe care autoritățile le au disponibile. Pentru cine caută sprijin, primul pas rămâne cererea depusă la autoritatea locală, nu simpla încadrare într-o categorie vulnerabilă.

Cine poate cere sprijin pentru locuință

Legea vizează persoane și familii care riscă să nu își mai poată acoperi nevoile zilnice, inclusiv locuirea, din cauza sărăciei, bolii, dizabilității, dependenței de alcool sau droguri ori a altor probleme care le afectează traiul.

În această categorie sunt incluși și tinerii aflați în risc de marginalizare socială, dacă au venit personal sub nivelul minim de trai și stau în locuințe precare ori supraaglomerate. Nivelul minim de trai este limita folosită pentru a acoperi nevoi de bază precum hrana, îmbrăcămintea, igiena și întreținerea locuinței. Potrivit Legii asistenței sociale, nivelul minim de trai se calculează în lei, în raport cu pragul sărăciei, după metodologia utilizată în statele membre UE, și acoperă și salubrizarea locuinței; nu este o chirie pe care statul o plătește tuturor celor încadrați.

Ce sprijin poate oferi primăria

Noua lege aduce în discuție locuințe sociale, locuințe sociale adaptate și alte locuințe aflate în proprietatea autorităților, potrivit celor disponibile. Serviciile sociale locale trebuie să îi ajute pe cei aflați în dificultate să aibă acces la o locuință decentă, alături de alte forme de asistență.

Și înainte de această modificare, Legea asistenței sociale prevedea sprijin pentru accesul la locuință. Autoritățile locale puteau asigura spații pentru persoane fără adăpost, acorda prioritate familiilor cu copii aflate în risc de evacuare, ajuta la repararea locuinței sau plăti integral ori parțial chiria, în limita banilor aprobați în bugetul local. Modificarea nu stabilește o chirie nouă pentru solicitanți; costul depinde de tipul locuinței și de regulile locale.

Cererea și actele depind de localitate

Solicitantul se adresează primăriei sau biroului local care se ocupă de locuințe. Autoritatea locală stabilește unde primește cererile, ce acte cere și după ce criterii repartizează locuințele. Biroul de locuințe al Primăriei Sectorului 6, de pildă, primește dosarele pentru locuințe sociale și le trimite comisiei pentru analiză; Primăria Cluj-Napoca publică separat criteriile și actele pentru locuințele sociale.

În aceste proceduri apar cererea, actele privind familia, veniturile și situația locativă. După caz, pot fi cerute documente medicale, certificate de handicap sau dovezi privind evacuarea. La Cluj-Napoca, când solicitanții au același punctaj, sunt luate în calcul și condițiile de locuire, vechimea cererii și situația de protecție socială. Un proiect de criterii publicat de Sectorul 6 enumeră, între factorii de prioritate, numărul copiilor, sănătatea și apartenența la un grup vulnerabil; acel proiect nu înlocuiește regulile locale aplicabile la data cererii.

Când începe să se aplice legea

Camera Deputaților a adoptat proiectul la 14 octombrie 2026, cu 195 de voturi pentru, unul împotrivă și 57 de abțineri; trei deputați nu au votat. Legea a fost trimisă președintelui pentru promulgare la 26 octombrie, iar promulgarea a fost relatată la 11 noiembrie.

Pasul următor este publicarea în Monitorul Oficial. Potrivit regulii generale privind intrarea legilor în vigoare, modificarea se aplică la trei zile de la publicare, dacă textul publicat nu prevede o dată ulterioară.