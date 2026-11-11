În seria zilnică pentru 10 și 11 noiembrie 2026, prețurile medii la carburanți în România nu s-au schimbat. Asta s-a întâmplat după ce marina iraniană a anunțat miercuri că un petrolier a luat foc în Strâmtoarea Ormuz. Benzina 95 apare la 9,80 lei pe litru, iar motorina la 10,84 lei pe litru, potrivit PretCarburant.ro. Incidentul nu arată, deocamdată, o scumpire la pompă în această serie.

Mediile egale nu înseamnă că fiecare stație a păstrat același preț. Nici creșterea cotației petrolului nu se vede neapărat în prețul carburanților din aceeași zi. Pentru șoferi, următoarele prețuri zilnice vor fi mai utile decât o schimbare de moment a petrolului.

Prețurile din aceeași zi diferă între actualizări

Actualizarea PretCarburant.ro de la ora 16:27, din 11 noiembrie, arăta alte medii: 9,73 lei pe litru la benzină și 10,80 lei pe litru la motorină. Aceasta cuprindea date din 1.374 de stații, dar prețurile măsurate proveneau din perioada 9-11 noiembrie. Ora colectării nu este ora la care fiecare stație și-a stabilit prețul.

Valorile din tabelul zilnic și cele din actualizarea de după-amiază nu trebuie tratate ca prețuri măsurate în același fel și la aceeași oră. Comparația dintre două zile rămâne cea din aceeași serie zilnică: acolo, mediile pentru 10 și 11 noiembrie sunt identice.

Petrolul urcase înaintea relatării despre incendiu

La 11 noiembrie, ora 09:34 GMT, petrolul Brent costa 92,77 dolari pe baril, cu 1,28 dolari, adică 1,40%, peste închiderea de marți, potrivit cotațiilor Reuters preluate de EnergyNow. Petrolul american WTI era la 86,80 dolari pe baril, cu 0,76 dolari, adică 0,88%, peste închiderea precedentă.

Aceste prețuri au fost raportate înaintea știrii despre anunțul iranian, publicată la 13:09. Nu am găsit o cotație verificabilă publicată după anunțul Agerpres, în aceeași zi, pentru a măsura o reacție distinctă la acest incident. Creșterea de dimineață nu poate fi pusă pe seama acestui petrolier: piața urmărea și atacurile anterioare asupra navelor, și negocierile dintre Statele Unite și Iran. Potrivit explicației PretCarburant.ro, o creștere bruscă și de durată a prețului petrolului se poate vedea la pompă după câteva zile, nu în clipa în care se schimbă cotația.

Nava și cauza incendiului nu sunt stabilite

Marina iraniană susține că petrolierul a lovit o mină navală miercuri dimineață, într-o zonă interzisă de la est de Strâmtoarea Ormuz. Nava nu a fost identificată, astfel că nu sunt confirmați nici proprietarul, nici firma care o operează. Serviciul britanic care primește rapoarte despre incidentele maritime a consemnat un petrolier lovit de un proiectil necunoscut, urmat de un incendiu, fără să confirme că a fost vorba despre o mină sau că este aceeași navă.

Marți, forțele iraniene anunțaseră incendii la trei nave din strâmtoare. La 5 noiembrie, anunțaseră alte incidente, cu două petroliere și un remorcher. Fără identificarea petrolierului din anunțul de miercuri, acesta nu poate fi numărat sigur ca o navă în plus față de cele anunțate anterior.

Tot marți, ministrul indian al marinei comerciale, Sarbananda Sonowal, a anunțat că un petrolier sub pavilion liberian fusese lovit de un proiectil în Golf și că patru membri ai echipajului au fost răniți. Nu este stabilită o legătură între acea navă și anunțul de miercuri. Identificarea petrolierului și prețurile carburanților din zilele următoare sunt cele două lucruri care pot lămuri dacă există un incident distinct și un efect la pompă.

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