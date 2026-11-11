Un plin de 50 de litri costă cu 7,50 lei mai puțin la benzină și cu 4,50 lei mai puțin la motorină în stațiile Petrom și OMV unde au fost aplicate noile prețuri. OMV Petrom, compania care operează cele două rețele, a redus pe 11 noiembrie 2026 prețul benzinei cu 15 bani pe litru și pe cel al motorinei cu 9 bani pe litru. Scăderile apar și în datele Peko pentru acea zi.

În București, benzina standard a ajuns la 9,63 lei pe litru la Petrom și la 9,69 lei la OMV. Motorina standard costa 10,72 lei pe litru la Petrom și 10,78 lei la OMV. Acestea sunt prețuri consemnate pe 11 noiembrie, nu un tarif unic pentru toate stațiile din țară.

Cât costa un plin înainte și după ieftinire

Prețurile consemnate în București pe 9 și 11 noiembrie arată aceeași scădere pe litru în ambele rețele. Pentru un plin de 50 de litri, diferența este:

Benzină Petrom: de la 9,78 la 9,63 lei pe litru; plinul scade de la 489 la 481,50 lei.

Benzină OMV: de la 9,84 la 9,69 lei pe litru; plinul scade de la 492 la 484,50 lei.

Motorină Petrom: de la 10,81 la 10,72 lei pe litru; plinul scade de la 540,50 la 536 de lei.

Motorină OMV: de la 10,87 la 10,78 lei pe litru; plinul scade de la 543,50 la 539 de lei.

Și înainte de reducerea din 11 noiembrie, prețurile coborâseră. La 30 octombrie, benzina era consemnată la 10,01 lei pe litru la Petrom și 10,07 lei la OMV. Pe 3 noiembrie, motorina era 10,91 lei pe litru la Petrom și 10,97 lei la OMV.

Scăderi și în alte rețele

Datele Peko din 11 noiembrie arată reduceri și la alte lanțuri. Benzina standard s-a ieftinit cu 13 bani pe litru la Lukoil, cu 15 bani la MOL și Socar și cu 10 bani la Rompetrol. La motorină, scăderea a fost de 9 bani pe litru la Lukoil, MOL și Rompetrol și de 10 bani la Socar.

Peko a urmărit prețuri eligibile din 1.399 de stații pentru benzină și 1.400 pentru motorină, cu o acoperire de 99,9% a stațiilor monitorizate. Scăderile nu se limitează, așadar, la vestul Bucureștiului, unde au fost observate inițial, dar prețul plătit poate fi diferit de la o stație la alta.

Prețurile comparate sunt pentru carburanți standard

Peko urmărește benzina și motorina standard, nu sortimentele premium. Sumele pentru un plin sunt calculate la prețurile consemnate în București pe 9 și 11 noiembrie, pentru aceeași cantitate de 50 de litri. La alimentare, suma depinde de prețul afișat în stația aleasă.

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