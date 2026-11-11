Banii din meditații, produse făcute pentru vânzare și servicii prestate pe cont propriu se declară, de regulă, chiar dacă munca este ocazională. Pentru veniturile realizate în 2026, Declarația unică are termen 25 mai 2027; impozitul este de 10% din venitul impozabil, iar contribuțiile la sănătate și pensie depind de venit.

Vânzarea propriului telefon folosit sau a hainelor purtate nu intră, în principiu, în aceeași categorie. Scopul în care au fost obținute bunurile schimbă răspunsul.

Când se declară o vânzare

Banii încasați din vânzarea unui bun personal sunt, în principiu, neimpozabili și nu se trec în Declarația unică. Aceasta este regula din Codul fiscal pentru bunurile personale.

Dacă cineva cumpără bunuri pentru revânzare, ține stoc sau vinde repetat ca într-un comerț, încadrarea se schimbă. Produsele făcute anume pentru vânzare pot însemna producție sau comerț, chiar dacă sunt puține. Nu există un număr de produse ori o sumă încasată sub care vânzarea lor devine automat vânzare de bunuri personale.

Ce faci înainte de meditații, vânzări handmade sau servicii freelance

ANAF tratează meditațiile particulare ca servicii plătite pe cont propriu. Produsele făcute pentru vânzare pot intra la producție sau comerț, iar serviciile prestate independent pentru clienți, numite adesea freelancing, intră de regulă în aceeași categorie de venituri din activități independente.

OUG nr. 44/2008 cere înregistrarea și autorizarea activității economice înainte de începere, inclusiv când munca este ocazională sau temporară. Pentru meditații, ghidul ANAF indică înregistrarea la Registrul Comerțului și autorizarea funcționării. Profesiile liberale și activitățile cu reguli speciale nu intră sub această ordonanță.

La serviciile freelance contează și cum se lucrează, nu doar numele pus pe plată. Printre criteriile din Codul fiscal sunt libertatea de a alege locul și programul, lucrul pentru mai mulți clienți, asumarea riscului și folosirea bunurilor proprii; pentru încadrarea ca activitate independentă trebuie îndeplinite cel puțin patru criterii.

Pentru o prestare obișnuită de servicii în activitate independentă, persoana care încasează își calculează, declară și plătește taxele prin Declarația unică, formularul D212. Plata făcută de o firmă nu înseamnă automat că firma reține impozitul. Unele venituri din drepturi de autor și din alte surse au reguli diferite.

Cât sunt impozitul și contribuțiile în 2026

În sistem real, venitul net este suma încasărilor, inclusiv a celor în natură, din care se scad cheltuielile activității dovedite cu acte. Din venitul net se scad apoi contribuțiile la pensie și sănătate datorate, iar la suma rămasă se aplică impozitul de 10%. Diferența plătită pentru a ajunge la contribuția minimă de sănătate nu se scade la calculul impozitului.

Unele activități pot fi impozitate la normă de venit. În acest caz, impozitul este 10% din norma anuală ajustată, nu 10% din fiecare încasare. ANAF publică norme diferite în funcție de județ și activitate.

Pentru limitele contribuțiilor aferente veniturilor din 2026 se folosește salariul minim de 4.050 lei, valabil la 1 ianuarie. Creșterea salariului minim la 4.325 lei, de la 1 iulie, nu schimbă aceste limite. Plafoanele pentru 2026 publicate de ANAF sunt:

24.300 lei, adică 6 salarii minime: nivelul folosit pentru contribuția minimă la sănătate;

48.600 lei, adică 12 salarii minime: primul prag la care contribuția la pensie devine obligatorie;

97.200 lei, adică 24 de salarii minime: pragul de la care crește baza minimă a contribuției la pensie;

291.600 lei, adică 72 de salarii minime: baza maximă a contribuției la sănătate pentru activități independente.

Contribuția la pensie, CAS, este de 25% din baza aleasă. La verificarea pragurilor se adună veniturile relevante din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală. De la 48.600 lei, CAS este de cel puțin 12.150 lei; de la 97.200 lei, este de cel puțin 24.300 lei. Sub primul prag, plata nu este obligatorie, dar poate fi aleasă prin D212.

CASS, contribuția la sănătate, este 10% din suma luată în calcul. Aceasta este, în funcție de caz, venitul net pe an, venitul brut ori norma de venit. Pentru un venit pozitiv sub 24.300 lei, ea ajunge, în principiu, la minimum 2.430 lei în 2026. Diferența până la această sumă nu se datorează dacă persoana a avut în același an salarii de cel puțin 24.300 lei sau alte venituri pentru care CASS datorată atinge acest nivel. Pierderile nu intră în baza CASS.

Cum se calculează taxele în trei situații

La un venit net de 12.000 lei în 2026, de exemplu, pentru o activitate în sistem real, fără salariu, alte venituri sau CAS ales, CASS calculată la venit este 1.200 lei. Se mai plătesc 1.230 lei pentru a ajunge la minimul de 2.430 lei, dar această diferență nu se scade la calculul impozitului. Venitul impozabil este 10.800 lei, impozitul este 1.080 lei, iar totalul impozitului și al CASS este 3.510 lei.

La un venit net de 30.000 lei, fără pierderi și fără CAS obligatoriu sau ales, CASS este 3.000 lei. După scăderea ei rămân 27.000 lei impozabili; impozitul este 2.700 lei. Totalul este 5.700 lei.

La un venit net de 60.000 lei, fără alte venituri relevante și cu baza minimă aleasă pentru CAS, contribuția la pensie este 12.150 lei, iar CASS este 6.000 lei. Venitul impozabil rămas este 41.850 lei; impozitul de 10% este 4.185 lei. Cele trei sume de plată însumează 22.335 lei.

Cum pregătești și depui Declarația unică

Pentru veniturile realizate în 2026, termenul anual de declarare este 25 mai 2027. Formularul D212 folosit în 2026 are rubrici pentru veniturile realizate, sistemul real ori norma de venit, CAS, CASS și impozitul anual. Înainte de completarea veniturilor din 2026 trebuie folosit formularul publicat de ANAF pentru declararea lor în 2027.

Stabilește dacă ai vândut un bun personal sau ai desfășurat o activitate economică. Pentru activitatea economică, solicită înregistrarea și autorizarea înainte să începi. Păstrează dovezile încasărilor și ale cheltuielilor. În sistem real, ține registrul-jurnal de încasări și plăți, registrul-inventar și registrul de evidență fiscală. Completează în D212 venitul la rubrica potrivită activității și metodei de calcul, apoi rubricile pentru CAS, CASS și impozit. Verifică suma totală. Poți depune declarația prin Spațiul Privat Virtual sau pe e-guvernare, folosind o semnătură calificată. O poți depune și pe hârtie la organul fiscal ori o poți trimite prin poștă, cu confirmare de primire. În Spațiul Privat Virtual, completează, validează, salvează și transmite formularul. Dacă apar erori, corectează-l și retransmite-l: un formular respins nu este considerat depus.

D212 privește impozitul și contribuțiile persoanei. Pentru documentele emise clienților și eventualele obligații legate de TVA, casa de marcat ori e-Factura, verificarea se face separat, în funcție de activitate și de felul în care este făcută vânzarea.

O declarație deja depusă se poate corecta printr-o D212 marcată ca rectificativă. Dacă transmiterea electronică nu funcționează, păstrează mesajul de eroare, corectează formularul și retransmite-l. Pentru ajutor la completare sau transmitere, ANAF indică organul fiscal competent și numărul 031.403.91.60.

Nedepunerea sau depunerea după termen poate aduce o amendă între 50 și 500 lei. Pentru sumele rămase neplătite după termen, se adaugă zilnic o dobândă de 0,02% și o penalitate de 0,01% pentru întârziere. Dacă o obligație nedeclarată este stabilită prin inspecție fiscală, se poate aplica și penalitatea de nedeclarare de 0,08% pe zi.

Întrebări frecvente

Am primit bani în numerar pentru câteva meditații. Îi declar?

Da. Plata în numerar nu schimbă faptul că meditațiile sunt servicii plătite, iar venitul se declară.

Lucrez pentru un client din străinătate. Mai declar venitul în România?

Dacă ești rezident fiscal în România și prestezi independent servicii, faptul că plata vine de la un client străin nu înlătură, de regulă, declararea prin D212. Rezidența fiscală în alt stat și veniturile din drepturi de autor cer verificări separate.

Sunt pensionar și câștig bani din activitate independentă. Plătesc CAS?

Pensionarii sunt exceptați de la CAS obligatorie pentru aceste venituri. Impozitul și CASS se calculează după regulile care li se aplică.

Sunt salariat. Salariul mă scutește de CAS pentru activitatea independentă?

Nu. Dacă veniturile relevante ating pragul anual pentru CAS, salariul nu elimină contribuția datorată pentru activitatea independentă.

Plătesc CASS dacă activitatea a ieșit pe pierdere?

La pierdere fiscală sau venit net anual egal cu zero nu se datorează CASS obligatorie pentru activitatea independentă. Plata ei poate fi aleasă prin D212.

Surse verificate la 11 noiembrie 2026: Codul fiscal; OUG nr. 44/2008; Codul de procedură fiscală; ghidurile ANAF privind meditațiile, vânzarea bunurilor personale, calculul impozitului și Declarația unică; plafoanele și normele de venit publicate de ANAF pentru 2026; HG nr. 146/2026.