Un preț de 30.000 de lei pentru un megawatt-oră de energie folosită la echilibrarea rețelei a fost înregistrat în România pe 9 noiembrie 2026, în două intervale de câte 15 minute. Economica.net a relatat cifra pe baza datelor publice europene. Pentru gospodării, prețul din acele intervale nu înseamnă o scumpire automată a facturii, inclusiv în cazul unui contract cu preț fix.

Energia de echilibrare este folosită când producția sau consumul real diferă de cât fusese estimat, iar rețeaua trebuie ținută în funcțiune. Cele două intervale au fost între orele 15:30 și 16:00, ora Europei Centrale. Un megawatt-oră are 1.000 de kilowați-oră, astfel că prețul înregistrat echivalează cu 30 de lei pe kilowatt-oră de energie activată pentru echilibrare, nu cu un tarif casnic.

Cât înseamnă energia activată la acest preț

Într-unul dintre cele două sferturi de oră, cantitatea activată la 30.000 de lei pe megawatt-oră a fost de aproape 160 de megawați-oră, potrivit datelor citate de Economica.net. Înmulțirea prețului cu această cantitate dă aproape 4,8 milioane de lei pentru acel sfert de oră. Este un calcul orientativ al valorii energiei, nu suma decontată unui anumit participant.

Cantitatea pentru celălalt sfert de oră nu este stabilită în cifrele relatate, astfel că nu rezultă o valoare pentru întreaga jumătate de oră. Transelectrica arată că datele despre cantitatea selectată în fiecare interval sunt publicate pe platforma europeană ENTSO-E.

De ce prețul nu apare direct pe factura casei

Transelectrica folosește energia oferită de producători sau de operatorii de stocare atunci când trebuie să corecteze diferența dintre câtă energie intră în rețea și câtă se consumă. Costurile rezultate se regăsesc în piața energiei și pot fi luate în calcul de furnizori când își stabilesc ofertele. În mecanismul pieței de echilibrare, participanții responsabili pentru dezechilibre suportă aceste costuri, iar plățile pentru energia activată merg către participanții care își activează grupurile de producție sau de stocare. Prețul din două sferturi de oră nu devine însă tariful plătit de fiecare client pentru tot consumul său.

Pentru un client cu preț fix, contează prețul și perioada înscrise în contract. Autoritatea de reglementare a energiei arată că aceste contracte pot fi încheiate pe durată determinată. Schimbarea furnizorului este gratuită, dar încetarea înainte de termen a unui contract pe durată determinată și cu preț fix poate atrage un comision în condițiile contractuale.

Și decontarea pieței are propriul calendar. Ca reper, Transelectrica a afișat 11 noiembrie 2026 ca dată de finalizare a unei decontări pentru septembrie 2026. Aceasta nu este decontarea energiei activate pe 9 noiembrie.

Prețul a fost adus în atenția autorității

Mihai Cremenescu, director în cadrul Dispecerului Energetic Național al Transelectrica, a declarat pentru Economica.net că operatorul a informat autoritatea de reglementare despre prețul neobișnuit. El a spus că autoritatea urmează să îl analizeze și că Transelectrica nu poate interveni asupra prețului. Potrivit aceluiași oficial, participantul despre care a fost întrebat este o companie privată; numele acesteia nu a fost divulgat.

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