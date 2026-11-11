Aproape 41.000 de oameni au încasat pensii de serviciu între 5.001 și 7.000 de lei în octombrie 2026. Este cea mai mare grupă dintre cei 108.377 de beneficiari plătiți de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, potrivit datelor obținute de Economica.net de la minister. Sumele arată câți bani au primit oamenii după rețineri.

Numărul beneficiarilor era cu peste 20% mai mare decât în octombrie 2025. Datele îi cuprind pe cei plătiți de această casă de pensii, nu doar pe foștii angajați ai Ministerului Afacerilor Interne.

Câți oameni au primit pensii în fiecare grupă

După grupa de 5.001-7.000 de lei, următoarele ca mărime au fost cea de 3.001-5.000 de lei, cu peste 32.000 de beneficiari, și cea de 7.001-9.000 de lei, cu peste 18.000. Valorile sunt pensii lunare încasate în octombrie 2026, nu sume stabilite înainte de rețineri.

Grupa de 7.001-9.000 de lei a ajuns la aproape 17% din totalul beneficiarilor, față de 13% în octombrie 2025. În același interval, ponderea celor cu pensii între 3.001 și 5.000 de lei a scăzut cu peste trei puncte procentuale, potrivit analizei datelor MAI publicate de Economica.net.

La capetele listei se află mult mai puțini oameni. Grupele de 1-700 de lei și 701-1.500 de lei reprezintă fiecare aproximativ 1% din total. În octombrie 2026, un beneficiar avea o pensie încasată de peste 25.000 de lei.

Cine intră în numărul de 108.377 de beneficiari

Casa de Pensii Sectorială a MAI administrează pensii militare pentru cadre militare, soldați și gradați voluntari, polițiști și funcționari publici cu statut special din administrația penitenciară și din domeniul apărării și ordinii publice. În datele publicate intră și beneficiari proveniți din alte instituții, între care penitenciarele, serviciile de informații și Ministerul Apărării Naționale.

Legea pensiilor militare permite caselor sectoriale ale MAI, Ministerului Apărării și Serviciului Român de Informații să stabilească și să plătească, pe baza unor înțelegeri între instituții, pensii pentru personal din Ministerul Justiției și din alte servicii ale statului. Prin urmare, totalul celor plătiți de casa MAI nu este numărul foștilor angajați ai ministerului.

Ce rețineri sunt incluse în sumele încasate

Legea pensiilor militare numește pensie netă suma rămasă după scăderea impozitului din pensia stabilită înainte de impozitare. Datele pentru octombrie 2026 privesc banii încasați după reținerile aplicabile în acea lună, inclusiv contribuția pentru sănătate acolo unde este datorată.

Pentru fiecare drept de pensie, contribuția pentru sănătate se calculează numai la partea care depășește 3.000 de lei pe lună. La venituri din pensii de cel mult 3.000 de lei lunar, această contribuție nu se datorează. Regula se aplică veniturilor aferente perioadei de la 1 august 2025 până la 31 decembrie 2027.