România are în rezerve cu aproximativ 362 de milioane de metri cubi de gaze mai puțin decât anul trecut. Așa a spus miercuri, 11 noiembrie 2026, Pavel-Casian Nițulescu, secretar de stat în Ministerul Energiei. Diferența poate influența costul aprovizionării în iarnă, dar nu înseamnă că factura gospodăriilor crește automat.

Autoritățile au verificat cum se va face aprovizionarea cu gaze în perioada rece, până la 31 martie 2027. Nițulescu a spus că rezervele mai mici se pot vedea în consum și în anumite costuri. Declarația nu fixează însă o zi anume pentru comparația cu anul trecut.

Factura unei gospodării depinde de prețul care i se aplică și de cât gaz consumă, nu doar de cantitatea aflată în depozitele țării. Un nou preț pentru clienții casnici, valabil în iarna 2026-2027, nu a fost anunțat odată cu această evaluare.

Ce arată cifra despre gaze și ce nu spune despre factură

Prețul final pentru clienții casnici a fost limitat la cel mult 0,31 lei pentru un kilowatt-oră, cu TVA inclus, pentru consumul din perioada 1 aprilie 2025-31 martie 2026, potrivit Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. Acea perioadă s-a încheiat. Limita de atunci nu poate fi folosită drept preț al gazelor pentru iarna 2026-2027.

Diferența de 362 de milioane de metri cubi a fost prezentată de secretarul de stat ca diferență între rezervele de gaze din acest an și cele de anul trecut. Ea nu este o scumpire exprimată în lei și nu arată cât ar plăti în plus o familie.

Transgaz, compania care operează rețeaua națională de transport al gazelor, înregistra 94,650 milioane de metri cubi standard de gaze în acea rețea la începutul zilei de 11 noiembrie 2025. Aceștia sunt gazele din sistemul de transport, nu cele din depozitele subterane. Cifra nu poate fi folosită pentru a calcula diferența dintre rezervele din cele două ierni.

Și rezerva de apă pentru producerea curentului este mai mică

Nițulescu a indicat pentru lacurile folosite la producerea energiei o rezervă de aproximativ 1.240 de gigawați-oră, reprezentând 43,85%. Gigawattul-oră măsoară energie, nu puterea unei centrale. Oficialul a legat scăderea rezervei de apă de secetă; apa din aceste lacuri este folosită atât pentru producerea curentului, cât și pentru acoperirea variațiilor de consum.

Pentru centralele care produc curent din cărbune, secretarul de stat a indicat stocuri de 579.000 de tone la Complexul Energetic Oltenia și Complexul Energetic Valea Jiului. Cifrele pentru apă și cărbune descriu resurse disponibile înaintea iernii, nu tarife noi pentru gospodării.

Cele două unități de la Cernavodă revin treptat în producție

În evaluarea resurselor de curent intră și centrala nucleară de la Cernavodă. Nuclearelectrica a anunțat că Unitatea 2 a fost reconectată la rețeaua electrică pe 11 noiembrie și urma să ajungă la puterea normală pe 12 noiembrie. Pentru Unitatea 1, reconectarea era programată pe 12 noiembrie, iar atingerea puterii normale, pe 13 noiembrie.

Compania estima că, din 13 noiembrie, cele două unități vor funcționa la putere normală și vor acoperi împreună aproximativ 20% din necesarul de consum al României. Aceasta este o estimare privind producția de curent după repornire, nu o reducere anunțată a facturii.

Fotografia de mai sus este o imagine ilustrativă din arhiva financiarul.ro.