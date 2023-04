WWF: Managerii de active din Asia rămân în urmă în ceea ce privește riscurile ESG

Managerii de fonduri asiatice sunt cu mult în urma omologilor lor europeni în ceea ce privește abordarea riscurilor de mediu, sociale și de guvernanță, a declarat World Wide Fund for Nature Singapore.

Deficiențele au fost constatate în ceea ce privește luarea în considerare a riscurilor bazate pe natură, precum și în ceea ce privește divulgarea acțiunilor de investiții responsabile și guvernanță.

Eforturile ESG ale managerilor de active chinezi au fost deosebit de deficitare, scorul lor mediu de evaluare scăzând de fapt față de anul trecut, potrivit raportului de evaluare 2022 Respond al WWF, care solicită îmbunătățiri pentru ca portofoliile rezistente și durabile să poată proteja mai bine natura și să stimuleze decarbonizarea.

Au fost intervievați 40 de administratori de active, cuprinzând 22 în Europa și 18 în Asia, dintre care șase în China, câte cinci în Japonia și Singapore și două în India.

“Conservarea și refacerea capitalului natural este esențială pentru a face față schimbărilor climatice”, se arată în raportul WWF Singapore. “Cu toate acestea, niciunul dintre managerii de active din Asia nu are politici de vot și așteptări privind societățile în care a investit în probleme urgente, cum ar fi gestionarea riscurilor legate de apă, protejarea oceanelor și stoparea defrișărilor”, a adăugat acesta.

Doar o treime dintre managerii de active din Asia au recunoscut riscurile legate de natură, comparativ cu 73% dintre managerii europeni. Și, în timp ce doar 21 la sută dintre managerii europeni au stabilit așteptări privind riscurile legate de natură pentru companiile în care investesc și 33 la sută au creat orientări privind riscurile legate de natură pe care le vor vota, niciunul dintre omologii lor asiatici nu a făcut nimic în legătură cu aceste două puncte.

De asemenea, firmele asiatice stau prost și în ceea ce privește supravegherea guvernanței și stimulentele de performanță pentru managerii de portofoliu, directorii și membrii consiliului de administrație.

“Doar unul din 18 administratori de active din Asia are o legătură directă între remunerarea cadrelor de conducere și/sau a managerilor de portofoliu și performanța ESG”, se arată în raport.

Formarea profesională a managerilor de portofoliu și a conducerii este un neajuns cheie în rândul firmelor de fonduri regionale, doar 23 la sută dintre membrii conducerii superioare și 20 la sută dintre membrii consiliului de administrație ai tuturor managerilor de active evaluați au beneficiat de formare ESG.

Atunci când se iau în considerare toți administratorii de active europeni și asiatici intervievați, 74 la sută dintre aceștia își fac publice acțiunile de investiții responsabile cel puțin o dată pe an. Dar acest procent ar fi mult mai mic dacă nu ar fi incluși managerii europeni.

“În timp ce toți managerii de active europeni raportează acțiunile de investiții responsabile, doar 38% dintre managerii de active din Asia fac acest lucru”, potrivit raportului, adăugând că doar 33% dintre managerii regionali s-au aliniat și ei la Grupul de lucru pentru informații financiare legate de climă.

Unul dintre parametrii pe care sondajul îi folosește pentru a evalua angajamentele managerilor de active față de sustenabilitate sunt înregistrările lor de vot. Aproape trei sferturi dintre toți managerii intervievați își dezvăluie dosarele complete de vot, deși acest număr include doar șapte manageri de active din Asia.

“Mai mult, doar patru din 18 administratori de active asiatici (trei japonezi și unul indian) împărtășesc raționamentele voturilor lor privind rezoluțiile legate de ESG”, se arată în raport.

Atunci când sunt analizate separat, unele țări asiatice s-au descurcat mai bine decât altele în ceea ce privește publicarea de informații privind sustenabilitatea și integrarea factorilor ESG. Asia ex-Japonia, ex-China, care include Singapore și India, a văzut că scorul minim al politicilor lor de investiții responsabile s-a îmbunătățit cu 43% între 2021 și 2022. Punctajul mediu s-a îmbunătățit cu 7 procente în acest interval.

“În ceea ce privește guvernanța, Japonia și Asia (cu excepția Japoniei și a Chinei) au înregistrat îmbunătățiri medii considerabile de 12 % și, respectiv, 7 %”, potrivit raportului. “În plus, Asia (cu excepția Japoniei și a Chinei) și-a îmbunătățit scorul minim cu 14 procente, ceea ce indică o consolidare generală a guvernanței în cadrul regiunii.”

Japonia strălucește mai mult decât toate țările atunci când vine vorba de măsurători și obiective, realizând o îmbunătățire medie de 34% de la an la an, față de 9% pentru Europa în acest interval. Scorurile medii pentru China și Asia ex-Japonia, ex-China, s-au situat la zero și, respectiv, minus 2 procente.

Dintre toate țările, China a înregistrat cele mai puține îmbunătățiri de la an la an în general, iar în mai mult de jumătate din domeniile de performanță măsurate, a înregistrat scăderi.

Se preconizează că regiunea își va crește AUM ESG de la 1 mld. dolari în 2021 la 3,3 mld. dolari în următorii patru ani, potrivit raportului 2022 Asset and Wealth Management Revolution al PwC, care a intervievat 250 de investitori instituționali și 250 de manageri de active la nivel global.

Acest lucru ar reprezenta cea mai mare creștere procentuală a AUM legate de ESG din orice regiune la nivel global, Europa fiind așteptată să crească cu 35% și America de Nord cu 133% în aceeași perioadă de timp. Se preconizează că activele globale ESG vor crește cu 84%, ajungând la 33,9 mld. dolari în 2026, de la 18,4 mld. dolari anul trecut.

