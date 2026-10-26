Pentru un produs cu prețul de 100 de lei înainte de taxare, cumpărătorul plătește 121 de lei la cota standard de 21%, respectiv 111 lei dacă produsului i se aplică cota redusă de 11%. Acest calcul orientativ păstrează aceeași valoare fără taxă și arată cum diferă suma finală în funcție de încadrarea fiscală a produsului.

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este suportată economic de consumatorul final. Comerciantul încasează suma inclusă în preț și are obligații de declarare și virare către buget. În magazine, prețurile afișate includ, de regulă, această taxă.

Încadrarea produsului stabilește cota aplicată

Pachetul fiscal adoptat în 2025 a dus cota standard de la 19% la nivelul folosit în exemplul de mai sus. Anul 2026 este primul în care noile cote se aplică pe durata întregului an, cu efect asupra sumelor achitate de consumatori și a obligațiilor fiscale ale companiilor.

Pentru stabilirea prețului, contează categoria bunului sau serviciului și, în cazul locuințelor, condițiile regimului tranzitoriu:

Cota standard privește majoritatea vânzărilor de bunuri și prestărilor de servicii. Electronicele, articolele de îmbrăcăminte, mobilierul și autoturismele se numără printre exemple.

Cota redusă se aplică exclusiv categoriilor prevăzute în Codul fiscal. Acestea includ anumite alimente, medicamente, cărți, alimentarea cu apă, canalizarea și cazarea, în limitele dispozițiilor legale.

Pentru anumite locuințe noi, regimul tranzitoriu permitea taxarea cu 9% până la 31 iulie 2026. Aplicarea depindea de îndeplinirea tuturor cerințelor legale, între care data antecontractului și achitarea avansului. După încheierea tranziției, regula generală este cota standard.

Cotele reduse vizează produse și servicii considerate de interes public sau social. Încadrarea lor este stabilită prin Codul fiscal, iar lista poate fi schimbată prin acte normative.

Firma calculează diferența dintre taxa colectată și cea deductibilă

La achizițiile necesare activității, firma plătește TVA furnizorilor; la vânzări, colectează taxa de la clienți. La încheierea perioadei fiscale, compară suma colectată cu TVA deductibilă aferentă cumpărărilor, adică taxa care poate fi scăzută în condițiile legislației fiscale.

Dacă suma colectată depășește taxa deductibilă, diferența trebuie plătită bugetului. În situația opusă, diferența poate fi recuperată sau reportată pentru perioadele următoare, cu respectarea condițiilor legale.

Prin acest mecanism este evitată dubla impozitare, iar sarcina economică ajunge la consumatorul final. Spre deosebire de impozitul pe venit ori contribuțiile sociale, cumpărătorul nu virează separat TVA statului: o achită prin prețul alimentelor, electrocasnicelor, biletelor de avion sau serviciilor cumpărate.

Încasările din această taxă reprezintă una dintre principalele resurse ale bugetului României și contribuie la finanțarea sănătății, educației, infrastructurii și apărării.

Cifra de afaceri determină obligația de înregistrare

Potrivit unei analize publicate de Digi24, regimul special de scutire are un plafon de 395.000 de lei pentru cifra de afaceri anuală. Depășirea acestuia obligă persoana impozabilă să ceară înregistrarea în scopuri de TVA, conform regulilor din Codul fiscal.

Înregistrarea poate fi și voluntară, înainte ca firma să atingă plafonul, dacă aceasta o consideră avantajoasă pentru activitatea desfășurată. Verificarea cifrei de afaceri este relevantă inclusiv pentru companiile care funcționează în regim de scutire.

Pentru cumpărările din străinătate, tratamentul TVA depinde de țara de proveniență a produsului, tipul operațiunii și statutul cumpărătorului. În Uniunea Europeană există reguli comune, însă acestea nu înseamnă aceeași taxare pentru orice tranzacție.

Proiectul din 2025 lega facilitatea pentru locuințe de avans și valoare

Proiectul de măsuri fiscal-bugetare publicat la 3 iulie 2025 conținea condiții detaliate pentru tranziția fiscală la locuințe. Aceste prevederi aparțin etapei de proiect și trebuie distinse de regulile ulterior aplicabile.

Ministerul Finanțelor explica obiectivul inițiativei în nota de fundamentare: „Proiectul de lege reglementează unele măsuri fiscal-bugetare și are drept scop reglementarea unor măsuri care să asigure consolidarea sustenabilității financiare a României prin limitarea cheltuielilor statului și creșterea veniturilor astfel încât finanțarea categoriilor de servicii publice destinate cetățenilor să se poată susține din fonduri publice”.

Potrivit relatării StartupCafe, pentru facilitatea destinată locuințelor, proiectul fixa o suprafață utilă de cel mult 120 de metri pătrați, fără anexele gospodărești. Valoarea proprietății, cu terenul inclus, trebuia să fie de maximum 600.000 de lei înainte de TVA.

Achiziția putea fi făcută de o persoană fizică singură sau împreună cu alte persoane fizice. Condiția privind avansul era existența, până la 1 august 2025, a unui act juridic între persoane în viață care prevedea plata anticipată pentru locuință.

Proiectul limita facilitatea la o singură locuință pentru cumpărătorii care nu mai achiziționaseră una cu TVA redusă începând cu 1 ianuarie 2023. Exista și o excepție: anumite cumpărări din 2023, de maximum 450.000 de lei fără TVA și bazate pe acte anterioare pentru plata avansului, nu consumau posibilitatea unei noi achiziții cu cotă redusă.

Același proiect prevedea creșterea impozitului pe dividende de la 10% la 16%, pentru distribuiri începând cu 1 ianuarie 2026. Erau vizate inclusiv dividendele între persoane juridice române și cele distribuite sau plătite nerezidenților.

Pentru contribuabilii cu an fiscal modificat, reperul propus era prima zi a anului fiscal care începea în 2026. În cazul distribuirilor pe baza situațiilor financiare interimare întocmite în 2025 sau în anul fiscal modificat început atunci, proiectul păstra cota de 10%.

Impozitul propus era de 10% din venitul încasat, cu caracter final. Calculul urma să fie făcut prin Declarația Unică, iar plata până la termenul legal de depunere. Măsura viza veniturile plătite de emitent și creditate în cont începând cu 1 august 2025, indiferent când fuseseră emise obligațiunile.

Pentru alcool, băuturi alcoolice, benzină și motorină, erau prevăzute creșteri la 1 august 2025 și la 1 ianuarie 2026.

Pentru băuturile nealcoolice cu zahăr adăugat, calendarul indica 1 august 2025 și 1 aprilie 2026. Erau vizate atât concentrațiile totale de 5-8 grame de zahăr la 100 de mililitri, cât și cele de peste 8 grame.

Pentru tutunul prelucrat, produsele cu tutun inhalat fără ardere și înlocuitorii de tutun destinați inhalării fără ardere, cu sau fără nicotină, creșterea era propusă de la 1 august 2025.

Pentru lichidele cu nicotină sau fără nicotină, proiectul prevedea majorări la 1 august 2025 și la 1 aprilie 2026.

Pentru vinurile liniștite, propunerea introducea de la 1 august 2025 o acciză de 76,19 lei pe hectolitru, la același nivel cu vinurile spumoase. Același cuantum era prevăzut pentru cidrul de mere și pere, hidromel și băuturile fermentate liniștite din fructe de pădure, prin aliniere la celelalte băuturi fermentate spumoase.

Pentru țigarete, acciza specifică propusă era de 576,360 lei pentru 1.000 de țigarete, aplicabilă în intervalul 1 august 2025-31 martie 2026, inclusiv.

Pentru benzină și motorină, proiectul excludea în 2026 actualizarea accizelor cu creșterea prețurilor de consum aferentă ultimelor 12 luni, calculată în septembrie 2025 față de perioada octombrie 2014-septembrie 2015.