Alimentarea cu motorină ar putea deveni mai scumpă cu aproximativ 0,85 lei pe litru dacă reducerea temporară a accizei încetează, iar condițiile pieței rămân neschimbate. Pentru bugetele de carburant, trebuie urmărite separat evoluția cotațiilor, cursul valutar, nivelul taxei și regulile privind adaosul comercial.

Ministerul Finanțelor ia în calcul un preț mediu de aproximativ 10,90 lei/litru. Dacă ceilalți factori ai pieței rămân neschimbați, acesta ar putea ajunge la circa 11,75 lei/litru. Pentru un autoturism cu rezervor de 50 de litri, instituția estimează că un plin ar costa cu aproximativ 42 de lei mai mult. Calculul este orientativ.

Reducerea se aplică accizei, nu întregului preț de la pompă

Pentru motorina standard vândută în România în intervalul 16-31 octombrie 2026, inclusiv, diminuarea accizei este de 25%. Aceasta reprezintă 701,07 lei pentru 1.000 de litri sau 829,69 lei pentru o tonă.

După aplicarea reducerii, acciza este de 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri sau 2.489,05 lei pe tonă. Aceste niveluri au fost valabile și în ambele jumătăți ale lunii septembrie, precum și în prima jumătate din octombrie. Reducerea privește acciza, taxa aplicată carburantului, nu întreaga sumă plătită la pompă.

În intervalul 16-31 august 2026, componenta fiscală arăta altfel: reducerea accizei era de 20%, adică 560,86 lei pentru 1.000 de litri sau 663,75 lei pe tonă. După această scădere, acciza de plată era de 2.243,43 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 2.654,99 lei pe tonă.

Reducerea are la bază Legea nr. 162/2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 642 din 4 august 2026. Pentru intervalul actual, Ministerul Finanțelor invocă alineatul (3) al articolului 7 și alineatul (3) al articolului 8. Nivelul accizei de la care pornește calculul se află în anexa 1 la Codul fiscal, titlul VIII, poziția 12, coloana 5.

Separat, Legea nr. 141/2025 prevede că, între 1 ianuarie și 31 decembrie 2026, accizele de la pozițiile 10-12 din aceeași anexă nu se indexează cu creșterea prețurilor de consum. Pentru indexare, reperul este evoluția ultimelor 12 luni calculată în septembrie 2025, raportată la intervalul octombrie 2014-septembrie 2015.

Cotațiile și prețul mediu se urmăresc pe același interval

Ministerul Finanțelor publică, pentru fiecare jumătate de lună, indicatorii motorinei standard comercializate pe piața internă: variația procentuală a cotațiilor Platts pentru motorină (VPM), variația procentuală a prețului mediu la pompă (VM) și diminuarea accizei. Cotațiile urmăresc piața motorinei, în timp ce al doilea indicator privește prețul mediu al alimentării.

Seria publicată pentru august-octombrie 2026 permite compararea celor două evoluții:

16-31 august: VPM de +34,13% și VM de +23,01%.

1-15 septembrie: VPM de +45,65% și VM de +25,45%.

16-30 septembrie: VPM de +51,19% și VM de +27,47%.

1-15 octombrie: VPM de +63,70% și VM de +35,01%.

16-31 octombrie: VPM de +47,78% și VM de +35,60%.

În ultimele două intervale, indicatorul cotațiilor a coborât, dar cel al prețului mediu la pompă a urcat. Acciza aplicabilă a rămas aceeași. Comparația separă astfel evoluția pieței de modificarea taxei.

Pentru un alt reper temporal, septembrie 2026 față de octombrie 2025, cotația Platts a motorinei a crescut cu 121%, iar cea a țițeiului Brent cu 58%. La pompă, creșterile au fost de 38% pentru motorină și de 33% pentru benzină, motorina beneficiind deja de acciza diminuată. După declanșarea crizei în martie 2026, piața a înregistrat un nou vârf în septembrie-octombrie.

La urmărirea cursului valutar trebuie păstrată data aferentă fiecărei valori: potrivit cursbnr.ro, pentru 26 octombrie 2026, reperele au fost 4,7745 lei pentru un dolar american și 5,3467 lei pentru un euro.

Continuarea facilității depinde de proiect și de pragurile mecanismului

Potrivit Profit.ro, proiectul de hotărâre pentru prelungirea situației de criză acoperă perioada 1 noiembrie 2026-31 ianuarie 2027, inclusiv. Durata propusă este de trei luni, maximul permis de lege, iar parametrii măsurilor existente ar fi păstrați.

Pentru motorină, calculul ar continua separat pentru fiecare jumătate de lună, folosind reperul fix 1 februarie-29 martie 2026 și aceleași praguri și trepte de reducere. Primul interval vizat, 1-15 noiembrie 2026, ar folosi analiza pentru 16-26 octombrie 2026.

Mecanismul se ajustează automat: dacă VPM sau VM coboară sub 5%, reducerea accizei nu se aplică în intervalul următor. Pentru această oprire nu este necesar un act normativ suplimentar.

Limita adaosului ar păstra ca reper anul 2025

Pachetul propus pentru continuarea intervenției cuprinde și reguli pentru operatorii din sector:

Adaosul comercial ar avea în continuare drept limită media anuală din 2025, ajustată o singură dată cu inflația. Verificarea s-ar face pe media întregii perioade de criză, inclusiv prelungirea, conform articolului 2 alineatul (12) din Legea nr. 162/2026.

Contribuția pentru veniturile excepționale s-ar aplica lunilor noiembrie 2026-ianuarie 2027, în condițiile articolului 9 alineatul (2). Declararea și plata ar avea termen în ziua de 25 a lunii următoare.

Pentru exporturi și livrări intracomunitare ar continua cerința acordului prealabil.

Ar rămâne aplicabile derogarea referitoare la conținutul de biocarburant, raportările obligatorii și regulile privind contravențiile.

Un episod fiscal anterior a vizat profiturile suplimentare ale companiilor petroliere generate de scumpirea țițeiului pe fondul războiului din Iran. Potrivit AvocatNet, pentru aprilie-iunie 2026, acestea au datorat lunar o contribuție de solidaritate către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Obligația a încetat de la 1 iulie 2026, odată cu încheierea acelei stări de criză.

În evaluarea Ministerului Finanțelor, menținerea măsurilor urmărește limitarea presiunilor inflaționiste și protejarea puterii de cumpărare în sezonul rece. Transporturile, agricultura și logistica sunt sectoarele vizate explicit prin păstrarea unor costuri mai reduse cu carburanții și limitarea impactului transportului asupra prețurilor bunurilor și serviciilor.

Dacă dispar cauzele crizei înainte de 31 ianuarie 2027, Guvernul poate decide încheierea anticipată a regimului. Pentru continuarea fără întrerupere a măsurilor actuale, hotărârea de prelungire trebuie adoptată și publicată înainte de 31 octombrie 2026.